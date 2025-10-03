Rubi: "Queremos ser el primer equipo que marca y gana en Riazor"

Rubi, técnico del Almería - Europa Press

El Deportivo no ha recibido ningún gol en Riazor y se mantiene imbatido en su estadio, donde empató con el Burgos (0-0) en su primer duelo como local y encadena dos victorias, frente al Sporting (1-0) y el Huesca. El Almería, según indicó este viernes su entrenador, Rubi, en rueda de prensa, quiere acabar con la hegemonía de los coruñeses en su campo.

"El Deportivo es un equipo muy peligroso en todas las fases del ataque. Nos va a exigir mucha concentración en la parcela defensiva. Tenemos que darle continuidad a esa solidaridad. Hemos preparado nuestras cositas en ataque para ser los primeros en marcar en Riazor", avisó el estratega del conjunto almeriense.

Rubi no solo destacó el potencial de la plantilla herculina, sino también el buen trabajo de Antonio Hidalgo.

"Vamos a jugar contra un líder que, por méritos propios, se ha colocado ahí arriba y ha hecho las cosas bien. Siempre hay ajustes de su míster con retoques tácticos buscando lo mejor para ellos. En este fútbol, nos tenemos que acostumbrar a las diferentes estructuras", señaló.

El entrenador rojiblanco resaltó el "talento" de ambas escuadras. El catalán considera que esa calidad puede determinar un choque que espera "igualado".

"Los dos equipos tenemos mucho talento y cosas buenas. Siempre puede aparecer esa magia cuando el encuentro está igualado. En cualquier momento puede darse una situación como la del curso pasado. Ambos no podemos estar tranquilos durante todo el choque", apuntó.

Aunque el duelo sea en Riazor, el Almería solo tiene un objetivo en mente, sumar los tres puntos: "Nuestra mentalidad, independientemente del plan, es siempre la de buscar la victoria. Tenemos unas fortalezas que hay que mantener, pero debemos saber cómo el rival ataca y defiende. Durante los partidos, esas cosas pueden ir cambiando. Es la dificultad que tiene".

El conjunto andaluz encajó un 3-1 la última vez que vistió Riazor: "No hay venganza, sino motivación por lo que pasó el curso pasado. Vamos a tratar de que los jugadores de talento no hagan lo que consiguieron en ese partido. Queremos ser el primer equipo que marca y gana en Riazor".