LA LUPA | Almería, donde el talento por sí solo tampoco es suficiente

Chirino y Arribas celebran un gol del Almeríal

Año II de la reconquista para la Unión Deportiva Almería. El conjunto indálico afronta su segundo intento de regresar a Primera División, después de un primer curso fallido en el que sufrió por meterse en playoff y se quedó sin ascenso a las primeras de cambio. Es cierto que no pudo contar con Luis Suárez, pero la baja del mejor artillero de plata no justificaba la decepcionante campaña de un equipo plagado de talento, pero carente de equilibrio.

En esa misma tesitura vuelve a manejarse el equipo almeriense este curso. Mohammed Al-Khereiji, el nuevo propietario del club — también de origen árabe, como era Turki Al-Sheikh— mantiene la apuesta por Rubi, el técnico que llevó al conjunto rojiblanco a su último ascenso a Primera, pero que no consigue encontrar ese punto exacto en la balanza para conjugar las enormes condiciones ofensivas de la Unión Deportiva con solvencia sin pelota.

Porque sí, el Almería es una escuadra con una alta capacidad para hacer daño a sus rivales en ataque. Incluso ya sin Luis Suárez, traspasado al Sporting de Portugal por una cifra en torno a los 25 millones de euros. El bloque indálico ha perdido a un ariete que marcaba goles casi sin querer —31 tantos el pasado curso—, pero sigue contando con una importante potencia de fuego.

Una apuesta por medir

Parte del ingreso por el traspaso del punta colombiano ya ha volado en dirección a Brasil para pagar el pase de Thalys Henrique Gomes, un ariete de 20 años que había formado una interesante dupla en el Palmeiras con Endrick, actual jugador del Real Madrid. El Almería acordó la compra en cerca de siete millones de euros por el 70% de los derechos de un futbolista que, por el momento, ha jugado menos de 90 minutos en total, repartidos en dos entradas desde el banquillo frente al Valladolid y al Sporting.

Apenas ha tenido incidencia la gran apuesta del Almería, pues el ‘9’ sudamericano tiene por delante al sempiterno Leo Baptistao y a Patrick Soko, a quien Antonio Hidalgo redescubrió el pasado curso como delantero centro. El ex de Rayo o Atlético ha venido jugando con más asiduidad que el camerunés, aunque en la visita a Las Palmas el que fuera jugador del Huesca pudo disfrutar de su primera oportunidad de inicio como principal referencia ofensiva.

Ahí, en el Gran Canaria, el Almería logró encadenar por primera vez dos victorias seguidas este curso. Lo hizo gracias a un tanto de cabeza de Sergio Arribas para culminar un centro lateral, uno de los principales caminos que el equipo ha encontrado para martillear a sus contrarios.

Sin embargo, más allá del acierto del canterano del Real Madrid en un arte en el que no suele destacar, el éxito del Almería para superar a domicilio a un teórico rival directo estuvo en su capacidad para proteger a Andrés Fernández, que apenas tuvo que realizar tres intervenciones a remates entre palos en todo el encuentro. Fue la primera vez en todo el curso que el ya veterano portero no tuvo que recoger el balón de entre sus mallas.

Por fin un once

De este modo, Rubi parece haber encontrado algo parecido a un camino fiable estructurado en un 4-1-4-1 con balón, en el que su defensa es la línea más estable. Porque más allá del portero, la pareja de centrales Monte-Bonini parece haber ayudado a solventar los problemas en los centros laterales que el equipo indálico padeció a principios de curso. ¿El perjudicado? Un Chumi que regresa tras lesión y apunta a tener que esperar en el banco.

Ayudan también Daijiro Chirino —fichado del Castellón por más de un millón—, con enormes condiciones para ejercer de lateral en defensa y en ataque, y Álex Muñoz.

Embarba, su máximo goleador, es baja por expulsión. Tampoco estará el 'todocampista' Dion Lopy

Así, ambos laterales resultan fundamentales en el juego con balón del equipo almeriense, que tiene en el carril derecho su lado fuerte de la construcción al poder juntar ahí a Chirino y su habilidad en el pase y la conducción, a un Arribas que puede ser interior derecho o falso extremo pero siempre ejerce como receptor en el juego interior del equipo y a Adri Embarba.

El extremo, cedido en el Rayo el pasado curso, no estará en Riazor por sanción. Tampoco apunta a viajar Dion Lopy, con una lesión muscular. Más allá de a su futbolista encargado de robar y distribuir fácil en el mediocampo, el Almería pierde a su máximo goleador con la ausencia de Embarba.

Puigmal podría entrar para darle profundidad a cambio de finura, aunque en el lado opuesto del campo el cuadro andaluz tiene a otro ‘veneno’ como Nico Melamed, encargado de pausar y acelerar los ataques. De aclarar. De asociarse y de golpear. Su binomio con el ofensivo Muñoz es otro de los secretos de un equipo que maneja un alto porcentaje de posesión (tercero de la liga, con más de un 55%), mezcla juego en corto y en largo y quiere ritmo alto con pelota.

Todos esos argumentos le han llevado a ser el cuarto máximo goleador de la categoría, con 13 tantos y al menos una muesca en todos los partidos. Peor le va en defensa, una fase en la que Rubi se afana en dotar de personalidad y compromiso a un equipo que sabe sufrir poco y prioriza no desestructurarse a costa de apenas ser presionante y pobre en cuanto a profundidad defensiva. Pese a ello, el equipo dio un paso adelante en cuanto a agresividad en Las Palmas. Falta le hace, pues el talento por sí solo no le es suficiente a nadie. Tampoco al Almería.