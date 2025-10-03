Duelos muy exigentes para los perseguidores del Dépor

El Cádiz no pudo superar al Ceuta la pasada semana en el Nuevo Mirandilla - AD CEUTA

La octava jornada de LaLiga Hypermotion, que se inició con un Ceuta-Eibar (1-0), presenta unos enfrentamientos sobre el papel apasionantes y de pronóstico incierto, que seguirán marcando tendencias en la categoría de plata.

El sorprendente Andorra, tercero en la tabla, recibirá a un decepcionante Leganés, que hasta el momento no está respondiendo a las expectativas creadas sobre un recién descendido.

El Racing de Santander, por su parte, tratará de enderezar el rumbo perdido por dos gazapos consecutivos. En la zona roja, Zaragoza y Córdoba disputarán un envite a cara de perro en plena batalla por asomarse a los puestos de salvación.

La revelación calibra la crisis del cuadro pepinero Andorra (3º - 14 puntos) – Leganés (16º - 7 puntos) Sábado, 18.30

El Andorra, después de una semana incierta por el ultimátum de la Federación Andorrana de Futbol (FAF) al Gobierno de Andorra, recibe al Leganés.

La sorpresa agradable del inicio de curso contra una de las decepciones, ya que los pepineros son un ex-primera división. El equipo dirigido por Ibai Gómez sólo ha cedido dos puntos en el Nou Estadi de la FAF de Encamp y fue en su último encuentro como local contra el Mirandés.

Choque de dinámicas opuestas en El Alcoraz Huesca (10º - 10 puntos) – Burgos (5º - 12 puntos) Sábado, 18.30

Huesca y Burgos se encontrarán en un duelo con trayectorias dispares en El Alcoraz, donde los locales se presentarán después de dos derrotas consecutivas frente al Deportivo y el Granada, y los burgaleses sin perder en sus últimos cuatro partidos.

El colista desea estrenarse en casa ante el filial Granada (22º - 5 puntos) – R. Soc. B (19º - 6 puntos) Sábado, 21.00

El Granada y la Real Sociedad B se enfrentan en un partido al que ambos llegan necesitados; los andaluces porque son colistas y han perdido los tres encuentros disputados en casa y los vascos porque atraviesan una mala racha.

Maños y andaluces pugnan por obtener oxígeno Zaragoza (20º - 6 puntos) – Córdoba (21º - 6 puntos) Domingo, 14.00

Dos escuadras en puestos de descenso dirimirán un pulso en La Romareda para intentar salir de las arenas movedizas de la tabla.

El entrenador del Real Zaragoza, Gabi Fernández, dijo que conseguir una victoria contra el Córdoba “supondría un golpe de autoridad”.

Asier Garitano se halla en el alambre en Castalia Castellón (12º - 8 puntos) – Sporting (7º - 9 puntos) Domingo, 16.15

Castellón y Sporting de Gijón se miden este domingo en Castalia con el objetivo de impulsarse hacia la zona noble de la clasificación. El entrenador del Sporting, Asier Garitano, aseguró que desconoce el crédito que le queda tras cuatro derrotas consecutivas.

Los cántabros quieren pasar página a su crisis Racing (4º - 13 puntos) – Málaga (13º - 8 puntos) Domingo, 18.30

El Racing de Santander recibe al Málaga después de dos reveses consecutivos, ante Cultural y Andorra.

El conjunto pucelano busca estabilidad en casa Valladolid (7º - 11 puntos) – Mirandés (17º - 7 puntos) Domingo, 18.30

Después del inesperado tropiezo en Zorrilla frente a la Cultural Leonesa, el Valladolid repite en casa contra un Mirandés con mejores números a domicilio que como local.

Reválida para el perseguidor más directo del Dépor Las Palmas (8º - 11 puntos) – Cádiz (2º - 15 puntos) Domingo, 21.00

El Cádiz, segundo clasificado en la tabla, tiene ante sí todo un test de calidad en el estadio Gran Canaria después de no haber pasado del empate 0-0 en el Nuevo Mirandilla ante el Ceuta.

Dos modestos crecidos, frente a frente en León Cultural (18º - 7 puntos) – Albacete (14º - 8 puntos) Lunes, 20.30

Una Cultural Leonesa que llega pletórica tras su campanada en Valladolid calibrará su mejoría ante un Albacete que la pasada jornada protagonizó una gesta al remontar un 3-0 adverso en El Molinón.