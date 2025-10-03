Bonini, el exsocio de Quagliata que corona la reforma millonaria de la zaga del Almería

El once inicial del Catanzaro, con Quagliata (segundo por la derecha abajo) y Bonini (tercero de arriba) - Catanzaro

No estuvieron ociosos el pasado verano los trabajadores de la entidad financiera con la que opera la Unión Deportiva Almería. Porque la última ventana de traspasos fue muy movida para el club indálico, que registró una elevada cantidad de compraventas.

Entró dinero en las arcas del conjunto rojiblanco merced a importantes acuerdos para las salidas de Luis Suárez (22,2 millones fijos), Marc Pubill (16), Kaiky (7) o Luis Maximiano (6). El club indálico ingresó, aproximadamente, 60 millones —siempre según cifras de Transfermarkt—. Pero no se ha quedado quieto y ha reinvertido parte de ese dinero.

En total, Rubi cuenta con doce nuevas piezas con respecto al pasado curso, entre las que destacan varios defensas que han otorgado una nueva cara a la zaga. A esa línea defensiva han ido a parar la mayoría de esfuerzos económicos. Tanto que se puede decir que la actual defensa del Almería cuesta seis millones de euros.

Entre las incorporaciones de Andrés Fernández (libre), Álex Muñoz (libre), Aridane (libre), Nélson Monte (400.000 euros), Marcos Luna (600.000) o Daijiro Chirino (2 millones) sobresale la de Federico Bonini. El joven central italiano supone la mitad de la inversión en la parcela defensiva del equipo rojiblanco, que no dudó en pagar tres millones de euros para hacerse con el zaguero de 24 años que el pasado curso sobresalió en el Catanzaro, de la Serie B.

A los aficionados deportivistas quizá les suene el nombre del club, pues fue en la ciudad calabresa donde Giacomo Quagliata volvió a reencontrarse con su mejor versión. Esa que le llevó a destacar siendo un crío en la Eredivisie y a ser reclutado por la Cremonese en su salto a la Serie A.

El actual lateral zurdo del Deportivo no logró consolidarse en Cremona y en este último mes de enero buscó cambiar de aires con una cesión al Catanzaro que fue más que fructífera.

Quagliata coincidió como ‘Giallorossi’ con Fede Bonini, un año más joven (nacido en 2001) que el lateral siciliano y con quien consolidó una notable sociedad. Este sábado (16.15 horas) ambos se vuelven a ver las caras, aunque con camisetas diferentes. Uno, de blanquiazul. El otro, de rojiblanco.

La conexión entre el deportista toscano y el siciliano no se dio solo en el sector izquierdo de una defensa en la que Bonini ejercía de central zurdo en línea de tres y Giacomo de carrilero largo, sino también en ataque. Porque de las cinco asistencias que repartió el actual lateral deportivista, dos llevaron como sello el remate del central y sus 188 centímetros de pura exuberancia.

Brescia, un lugar para el recuerdo

Ambos pases de gol llegaron el 26 de enero, en el Brescia 2-3 Catanzaro en el que el jugador del Deportivo y el del Almería compartieron protagonismo. En su primer partido como titular, Giacomo repartió tres asistencias. Las dos últimas, con golpeos directos de balón parado, acabaron con testarazos de Bonini para culminar una importante victoria a domicilio. Ese triunfo fue clave para que, finalmente, el Catanzaro se colase en el playoff de ascenso a Serie A.

En las eliminatorias, Quagliata y Bonini no lograron dar el salto a la primera categoría del fútbol italiano. Pero su sociedad en esa temporada les llevó hacia una mejora de su carrera. El lateral, internacional sub-21, dejó atrás sus sombras en la Cremonese para fichar por un histórico español como el Deportivo, en el que se ha afianzado como titular.

Mientras, el central, que maneja en su currículum participaciones con Italia sub-19 y sub-20, firmó seis temporadas por el Almería, al que le llamó la atención no solo sus notables condiciones para defender, sino también la impresionante cifra de nueve tantos -ocho en liga- con la que se destapó como segundo máximo goleador de un equipo que rozó el ascenso a Serie A el pasado curso.

Ahora, Bonini aspira a tocar la Primera División de España, aunque de la mano de un conjunto indálico que quiere consolidarse de verdad en la élite con el central como líder.