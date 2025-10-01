Segunda se declara en rebeldía

Jugadores del Castellón celebran la victoria por 0-1 en Butarque - LALIGA

LaLiga Hypermotion comienza a hacer de las suyas. De nada sirve hacer una foto a la tabla clasificatoria, porque el baile de posiciones lo convierte en absurdo. En especial por la zona baja. Los resultados que ha dejado la séptima jornada en Segunda División han sido una absoluta quimera. Ni la mente más imaginativa podría predecir lo que ha terminado ocurriendo. Los siete equipos que cerraban la clasificación antes de empezar el fin de semana han ganado todos –a excepción de Real Sociedad B y Córdoba que se enfrentaron entre ambos y empataron 1-1-. Y de los que eran los cuatro primeros no ha sido capaz de vencer ninguno.

Todos los goles de la jornada 7 de LaLiga Hypermotion, en vídeo Más información

Nada por arriba y todo por abajo. En Segunda puede pasar. Si el dato ya sorprende por sí solo, el grado de incredulidad aumenta si tenemos en cuenta que, los que estaban abajo y ahora no, o no tanto, sumaron tres puntos como visitantes y en campos de lo más complicado. Granada, Zaragoza, Cultural Leonesa, Albacete y Castellón vencieron todos por la mínima para asombro del público general. Asaltaron estadios de renombre y golpearon a sus rivales donde más duele, en su propia casa y ante su afición.

El Granada ya tiene la primera en el bolsillo

Los nazaríes conquistaron El Alcoraz y sumaron su primer triunfo de la temporada frente al Huesca, tras ganar 0-1. Pacheta, entrenador del Granada, aprovechó el bajón de moral de los oscenses tras la goleada sufrida en Riazor para hurgar en la herida. Pedro Alemán adelantó a los suyos en el ecuador de la primera mitad y, una vez hechos con el tesoro, lo defendieron con uñas y dientes. El conjunto local gozó de ocasiones más que suficientes para al menos poner el empate, pero Luca Zidane puso el cerrojo a su portería con un par de intervenciones de mucho mérito. El Granada sumó sus primeros tres puntos, aunque siguen siendo los colistas.

La clasificación de la Liga antes de empezar la séptima jornada - ARCHIVO DXT

La clasificación de la Liga después de acabar la séptima jornada - ARCHIVO DXT

Gabi evita el fuego

El Zaragoza abrió el viernes la jornada con su visita a Anduva. Quizás era el equipo que más cosas en juego tenía. Su técnico, Gabi Fernández, aplazó su cese del banquillo maño tras vencer por 0-1 al Mirandés. Sebas Moyano fue el autor del único tanto de la victoria y salvó al madrileño del despido. Al menos por una semana más. El Zaragoza adelanta al Córdoba y ocupa el puesto 20 en la clasificación, con seis puntos. Esta semana vuelve a tener una nueva oportunidad de sumar de tres ante un rival directo: el Córdoba.

La ‘nueva’ Cultu se estrena por todo lo alto

El ‘Cuco’ Ziganda debutó al frente del banquillo culturalista de la mejor manera posible. El escenario no era el más sencillo, pero el navarro aceptó el reto y tiró la puerta abajo. La Cultural Leonesa se llevó el derbi castellanoleonés ante el Valladolid y sacó los tres puntos de su visita al José Zorrilla. Las sensaciones que dejó el equipo son muy positivas y superó a todo un candidato al ascenso en su propio feudo. Con la victoria, los leoneses salen de los puestos de descenso y empatan a puntos con Mirandés y Leganés.

Un punto que sabe a nada

Real Sociedad B y Córdoba se vieron las caras en un duelo de urgencia para ambos. El filial txuri-urdin se adelantó en el marcador gracias al tanto en propia puerta de Sergi Guardiola. Ya en la segunda mitad Peru Rodríguez pudo sentenciar el encuentro desde el punto de penalti, pero Íker Álvarez lo evitó con una excelente estirada. A falta de un cuarto de hora para el final de partido el ex del Pontevedra Dalisson de Almeida marcó el definitivo 1-1. Un reparto de puntos que no deja satisfecho a ninguno y coloca en puestos de farolillo rojo tanto a donostiarras como a cordobeses. Ambos sumaron, pero no al mismo ritmo que sus rivales.

El Albacete tira de épica

El conjunto manchego protagonizó el resultado más inesperado de la jornada y de toda la Liga. Ya no solo por los siete goles que se pudieron ver en el encuentro, sino porque a la media hora iba perdiendo de tres. El Molinón fue testigo de una tarde que quedará en los anales de la historia de Segunda División. Los de Alberto González remontaron un 3-0 en contra y sumaron los tres puntos de su visita a Gijón con un Jon Morcillo estelar. Con la victoria el Albacete escala cuatro posiciones y es decimocuarto.

Pablo Hernández se gana el puesto

El Castellón fue el encargado de cerrar la séptima jornada de la categoría de plata. Los blanquinegros ganaron por 0-1 al Leganés, que continúa sin conocer la victoria en casa, y completaron la rebelión de los equipos de abajo. Pablo Hernández, exjugador internacional español e inquilino del banquillo desde la salida de Johan Plat, encadena dos triunfos consecutivos y ya tiene al equipo en mitad de la tabla (12º).