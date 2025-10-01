Nico Melamed incide en el bloque

Melamed conduce el balón en su estreno con el Almería, el pasado curso frente al Tenerife - UD ALMÉRIA

Nico Melamed, uno de los jugadores ofensivos más desequilibrantes del Almería, ha confesado en la semana previa a la visita al Deportivo que posee mucha más fe en su equipo que el pasado curso, habida cuenta de que ha mejorado mucho en el plano colectivo.

En declaraciones realizadas al podcast El After de Post United, el punta de 24 años también analiza diferentes aspectos personales, como por ejemplo las ofertas que manejó en verano para poder abandonar al disciplina indálica.

“Este año creo que estamos siendo más equipo y la dinámica es la adecuada pese a algunas derrotas. Desde dentro estamos convencidos de que esta temporada sí toca”, destacó en el citado espacio radiofónico.

El futbolista, preguntado acerca del motivo por el que hace dos campañas escogió el club almeriense, no titubeó a la hora de reconocer que el inquilino del Juegos Mediterráneos fue el conjunto que más esfuerzo económico realizó por incorporarlo desde su anterior club, el Espanyol.

"La propuesta del Almería era más alta que la de equipos de Primera División. Pero no solo es el dinero, sino que me transmitieron confianza en mí y que sería diferencial en el equipo. En los próximos años vamos a hacer grandes cosas en Primera, no en Segunda”, manifestó.

En este sentido, el futbolista acepta el desafío de ser uno de los líderes para el intento de ascenso andaluz. “Tomé la decisión de venir desde mi corazón, lo que sentía en ese momento. Sigo sintiendo lo mismo que el primer día porque me demostraron que sería importante y me querían de verdad. En su día me presentaron un proyecto a nivel deportivo con tanta responsabilidad detrás que es un club con alta capacidad de crecimiento y estable, más el apoyo de tu familia, tienes que ser frío y pensar por ti mismo”, agregó.

Melamed habló con sinceridad acerca de las posibilidades que hubo este pasado verano para proseguir su carrera profesional lejos de Almería; unas opciones que no acabaron de convencerle debido también a su deseo de cumplir con el objetivo de regresar a la élite con el equipo rojiblanco.

“Tengo que reconocer que ha sido un mercado movido, difícil, pero yo tenía claro que cuando apuestan por ti en un club y te sientes importante debes demostrar tu mejor versión para demostrar esa confianza que te dan; considero que el Almería es el mejor lugar para volver a Primera División y dejé pasar cosas para quedarme y sentirme cómodo para logar el ascenso”, dijo.

Máximo favorito a recobrar la categoría perdida el pasado ejercicio 2024-25, su escuadra no estuvo a la altura y acabó cayendo en el playoff de ascenso frente al Oviedo. Una eliminación en semifinales que todavía escuece en el fuero interno de un jugador ambicioso por naturaleza y que no pone paños calientes a lo que considera una decepción absoluta.

“Sinceramente considero que fue un fracaso no lograr el ascenso a Primera, más con la plantilla que había deberíamos haberlo conseguido; ahora estamos en buena dinámica, con una gran plantilla y un equipo, que es lo más importante”, expuso.

En el presente arranque de temporada Melamed ha sido uno de los jugadores claves para el entrenador Joan Francesc Ferrer, Rubi. No en vano, el míster catalán lo ha alineado en todas y cada una de las siete jornadas transcurridas del campeonato de Liga. Nico fue titular en cinco de las siete contiendas, sumando un total de 364 minutos, que el atacante ha exprimido con dos dianas (conseguidas en el empate 2-2 contra la Real Sociedad B y en la derrota casera por 2-3 frente al Racing de Santander).

El próximo sábado en el estadio de Riazor apunta de nuevo a ser de la partida inicial ante el Deportivo, en una formación marcada por la ausencia por sanción de uno de los hombres con más creación y remate del Almería, Adri Embarba, que vio la tarjeta roja el pasado fin de semana contra la UD Las Palmas.