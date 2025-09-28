Mi cuenta

La jugada más absurda de la semana: Embarba se autoexpulsa y será baja contra el Dépor

Jorge Barallobre
28/09/2025 17:15
Embarba con la UD Almería
Embarba con la UD AlmeríaUD Almería

La UD Almería se llevó tres puntos de oro en Gran Canaria (0-1), pero la victoria quedó marcada por una de las jugadas más Hypermotion de La Liga Hypermotion. El protagonista fue Adrián Embarba, que acabó expulsado y no podrá jugar el próximo compromiso liguero ante el Deportivo en Riazor. 

La curiosa escena llegó al filo del descanso. La UD Las Palmas buscaba el empate tras el gol de Sergio Arribas (0-1, min. 37) cuando Ale García encaraba en banda izquierda. La acción prometía peligro… hasta que de repente un segundo balón frenó su conducción. El autor del lanzamiento no fue otro que Adri Embarba, que en plena carrera hacia atrás “neutralizó” la jugada con un gesto tan pícaro como antideportivo.

La escena dejó atónitos a los jugadores, Ale García llegó incluso a simular un contacto antes de percatarse de lo sucedido y encarar a su rival. El árbitro, sin dudar, amonestó a Embarba con amarilla

Ya en la segunda parte, en el minuto 66, el madrileño volvió a ser protagonista, derribó por detrás a un rival en plena transición ofensiva de Las Palmas. La falta fue clara y la segunda tarjeta amarilla inevitable. Expulsión y camino a vestuarios. 

El partido tampoco estuvo exento de tensión en el bando local, Milos Lukovic vio la roja directa por escupir a Nelson Monte en un córner. Con ambos equipos mermados, el Almería resistió y acabó firmando un triunfo clave para igualar a los grancanarios en la tabla, ambos con once puntos. 

Más allá del resultado, la expulsión de Embarba deja a los andaluces sin uno de sus referentes ofensivos en la próxima jornada, cuando deberán visitar a un Dépor que no conoce la derrota y quiere alargar su racha en Riazor.

