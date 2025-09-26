El uno por uno del rival | El Eibar vuelve a contar para todo

Sergio Álvarez (d) pugna por un balón durante el duelo con la Real Sociedad BSD Eibar

Agresividad y versatilidad son dos de las claves del Eibar de Beñat San José, que, de la mano del donostiarra trata de volver a ser un candidato a luchar por el ascenso, tras el paso atrás dado la pasada temporada. Pese a las bajas de Arbilla, Arambarri y Mada, cuenta con un equipo muy compensado y con numerosas variantes.

Jon Mikel. 25 años. El portero vizcaíno mantiene su hegemonía bajo palos en su segunda temporada como armero. Una lesión en el tríceps sural izquierdo, que le mantuvo sin jugar desde comienzos de septiembre hasta mediados de octubre de 2024, fue el único impedimento para que el arquero formado en la cantera del Amorebieta lo jugara todo la pasada campaña. Se trata de un guardameta que destaca por su seguridad y consistencia, que en el presente curso ha dejado su portería a cero en dos de los tres partidos que ha jugado en casa y registra un 76% de paradas.

Sergio Cubero. 26 años. Tras destaparse durante su cesión al Racing de Ferrol en la campaña 2023-24, especialmente en el último tramo de la competición, el lateral derecho de Mungia retornó al Eibar la pasada campaña. Joseba Etxeberria no terminó de confiar en él, pero a partir de la llegada de Beñat San José al banquillo, fue titular indiscutible y el técnico guipuzcoano sigue viendo como una pieza importante en el engranaje defensivo a este zaguero, seguro atrás y con buena incorporación al ataque. Este curso ya ha visto puerta en una ocasión, frente al Andorra (2-0).

Marco Moreno. 24 años. El central, fichado este verano del Farense portugués, se ha erigido en un jugador clave desde el inicio. Se trata del único jugador de campo que ha disputado todos los minutos durante las seis primeras jornadas. Su seguridad defensiva y capacidad para imponerse en el área, así como su buen trato de balón y fiabilidad en el pase son las mejores armas del zaguero canario, cuya principal tarea será tratar de impedir que los atacantes del Dépor traspasen sus dominios en Ipurua.

Jair Amador. 36 años. El central portugués debutó el pasado fin de semana con el cuadro armero, debido a la sanción de cuatro partidos de Arbilla, desde su expulsión contra el Huesca en la tercera jornada, y la lesión de Arambarri a los 36 minutos del partido frente a la Real Sociedad B. El guipuzcoano padece un problema muscular que coloca al experimentado jugador luso como principal candidato a repetir en el eje de la zaga junto a Moreno. Se trata de un zaguero muy potente en el juego aéreo.

Leonardo Buta. 23 años. El portugués, cedido por el Udinese italiano, tenía la difícil tarea de cubrir el hueco dejado en el lateral izquierdo por el titular indiscutible de las dos últimas campañas, Cristian Gutiérrez, traspasado este verano a Las Palmas. La velocidad, polivalencia y proyección ofensiva del luso le han hecho asentarse en el once desde el primer día. Ha participado en los seis encuentros del curso y ha sido titular en cinco de ellos.

Aleix Garrido. 21 años. El talentoso mediocentro formado en la cantera del Barcelona es el director de orquesta del bloque armero. Titular indiscutible en la medular eibarresa, gracias a su visión de juego y excelente trato de balón, ya ha repartido dos asistencias en lo que va de temporada y es el encargado de colgar las faltas al área. De una de ellas, se produjo el 2-0 de Arbilla ante el Granada en la segunda jornada.

Sergio Álvarez. 33 años. Comenzó el curso en el banquillo, pero los problemas físicos de Peru Nolaskoain tras la segunda jornada le abrieron las puertas de la titularidad. Ha sido la pareja de Aleix Garrido en tres de los cuatro últimos duelos. El octavo jugador con más partidos en la historia de la entidad guipuzcoana avisa al Dépor de lo que le espera: “A cualquier rival que le preguntes, sabe que la salida a Ipurua siempre es incómoda”.

José Corpas. 34 años. El jiennense recuperó su mejor versión desde la llegada al banquillo del técnico Beñat San José el pasado febrero. El preparador donostiarra le devolvió al extremo derecho, tras haber jugado como lateral con Joseba Etxeberria, y ahí el andaluz volvió a ser protagonista en ataque. Cerró la pasada campaña con seis goles y seis asistencias y, de momento, en el presente curso ha dado un pase de gol. Ha sido titular en los seis encuentros de Liga.

Jon Magunazelaia. 24 años. El único eibarrés de la plantilla ha retornado a casa, donde se formó de niño antes de jugar en la base de la Real Sociedad. El mediapunta, que el pasado curso militó en el Córdoba, se ha asentado en el once armero. Se trata de un futbolista con carácter, valiente, que no rehúye los duelos. De momento, lleva una diana, que marcó en la derrota en Huesca.

Jon Guruzeta. 25 años. Tras una primera campaña en la que fue de menos a más y que finalizó como titular en las seis últimas jornadas, el donostiarra se mantiene intocable en este inicio de curso 2025-26. El extremo izquierdo ha jugado de inicio en los seis encuentros disputados y, aunque aún no ha estrenado su cuenta realizadora, tiene mucho protagonismo en el ataque azulgrana. Lleva una asistencia.

Jon Bautista. 30 años. Unas molestias en la rodilla derecha retrasaron el inicio de curso del máximo artillero del Eibar de las dos últimas temporadas. El delantero menorquín no entró en escena hasta la tercera jornada, el pasado fin de semana formó en el once por primera vez y lo celebró marcando un golazo en el triunfo frente a la Real Sociedad B (2-1). Tras su gran actuación, todo hace indicar que repetirá como referencia ofensiva.

Peru Nolaskoain. 26 años. El exdeportivista, que afronta su tercer curso en el Eibar, comenzó como titular, pero unos problemas físicos le han impedido jugar los cuatro últimos partidos. La pasada semana ya entró en la convocatoria, aunque sin minutos, pero podría reaparecer ante su exequipo.

Javi Martón. 26 años. El delantero navarro llegó este verano, traspasado por el Athletic, y ha comenzado su nueva etapa con buen pie. A pesar de haber jugado solo la mitad de los partidos y de haber estado en el once en dos ocasiones, es el pichichi con dos goles.

Xeber Alkain. 28 años. El atacante de Hondarribia ha superado los problemas de pubis que le mantuvieron en el dique seco durante las siete últimas jornadas del pasado curso y es una de las principales opciones desde el banquillo. Ha participado en cuatro duelos y ha sido titular en dos de ellos.

Lander Olaetxea. 32 años. El mediocentro vizcaíno fue el primer refuerzo de este verano. Es un habitual en la rotación de Beñat San José, pero solo ha sido titular en una ocasión. Se trata de un futbolista llamado a aportar equilibrio y trabajo defensivo en la medular, aunque con muy buen trato de balón.

Álvaro Rodríguez. 31 años. El experimentado lateral derecho es un relevo de garantías para Sergio Cubero. Ha participado en cinco partidos —uno como titular— y estrenó su cuenta goleadora frente al Granada.

Javi Martínez. 25 años. Tras un primer curso con dudas, se espera que dé un salto cualitativo. De momento, el medio lleva un gol en 87 minutos.

Adu Ares. 23 años. El extremo bilbaíno ha participado en cuatro partidos, pero sin muchos minutos, salvo ante el Cádiz, frente al que fue titular.