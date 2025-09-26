Beñat San José: "El Dépor es líder por méritos propios"

Beñat San José da instrucciones durante un partidoSD Eibar

Beñat San José, técnico del Eibar, vaticina un partido "muy intenso" frente al Deportivo, "líder por méritos propios", según expresó este viernes en rueda de prensa.

"Lo afrontamos con nuestra mentalidad de Ipurua, la de explotar nuestras virtudes. Para nosotros, jugar en Ipurua es una motivación muy grande", aseguró el estratega armero sobre el duelo que le espera a sus futbolistas contra el conjunto coruñés.

El Dépor de Antonio Hidalgo manda en la Segunda División con catorce puntos, los mismos que el Cádiz, pero con mejor balance goleador para la escuadra herculina.

"Tenemos en frente un equipo que está muy bien, que es líder por méritos propios. Que tiene una pegada impresionante arriba, con mucha calidad. Y también es un equipo que defensivamente está muy bien trabajado y estructurado por su entrenador. Va a ser un partido muy intenso ante un gran rival. Sabemos que arriba son muy peligrosos, pero también nosotros tenemos esa pegada. Va a ser un partido de mucha intensidad", analizó.

Si el equipo coruñés presume de ser el líder de Segunda, el Eibar es el mejor local, junto con el Cádiz. Azulgranas y amarillos han ganado los tres encuentros que han disputado como locales.

LA LUPA | El Eibar, un armero que no renuncia al pincel Más información

"En casa siempre tenemos un plus, no solo es de motivación, sino es un tema emocional. Ahora, más que nunca, la plantilla está tremendamente arraigada a lo que son los colores del Eibar, nuestra tierra, nuestra gente, nuestra camiseta y nuestro estadio. Ahora tenemos mucha más gente de casa y eso se nota mucho. Siendo en casa tenemos un plus de responsabilidad y vamos a defender cada metro cuadrado a más no poder", expuso.

Javi Martón abrió la temporada como referencia ofensiva y aprovechó su titularidad para marcar un gol en cada uno de los encuentros. Tras unos problemas físicos, reapareció el pasado fin de semana disputando unos minutos. A su vez, Jon Bautista formó en el once por primera vez en el último partido y vio portería. Todo apunta a que será el menorquín quien repita de inicio, pero Beñat no descarta jugar con los dos arriba.

"Les he visto muy bien a los dos. De hecho, es un partido en el que podría ser que se jugara también con dos nueves. No digo que lo voy a hacer, pero podría ser porque están los dos muy bien. Los dos juntos tienen un potencial muy importante arriba, pero también es verdad que cuando juega uno y luego entra el otro más fresco, tenemos un poder de ataque y una herramienta muy importante. Estoy muy contento con los dos. A Bautista le veo muy bien y a Martón le veo que ya está 100% recuperado. Están los dos al 100% a disposición del equipo", señaló.

Confirma la baja de Arambarri

El técnico armero también confirmó la baja de Aritz Arambarri, quien fue sustituido por lesión a los 34 minutos del partido de la pasada jornada contra la Real Sociedad B.

"Tuvo un problema en el isquiotibial. Gracias a Dios no es un problema grave, es lo mínimo que podía tener. Y en ese sentido nos hemos alegrado mucho porque sabíamos que algo tenía. Le va a impedir ser de la partida este partido y seguramente un par de semanas o tres va a estar fuera. Pero es algo que podría ser todavía peor y por lo menos ha sido lo menos que podía tener", explicó.

Las pruebas médicas revelaron que el central guipuzcoano sufre una rotura fibrilar.