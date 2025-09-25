Sergio Álvarez: "El partido con el Dépor es ilusionante; a todos nos gusta jugar contra los mejores"

Sergio Álvarez, en rueda de prensaSD Eibar

El centrocampista del Eibar Sergio Álvarez, favorito a formar en el doble pivote junto a Aleix Garrido frente al Deportivo, califica el duelo con el líder de Segunda de "ilusionante", destaca la "calidad" de la plantilla blanquiazul, pero avisa a los pupilos de Antonio Hidalgo: "A cualquier rival que le preguntes, sabe que la salida a Ipurua siempre es incómoda".

Visita del líder: "Es un partido ilusionante porque a todos nos gusta jugar y competir contra los mejores equipos. Yo creo que nos enfrentamos a un buen rival dentro de la categoría que ha empezado bien y ha montado un buen equipo esta temporada. Pero estamos viendo que el equipo en Ipurua se está viendo que es bastante fuerte y queremos seguir esa tónica. Si queremos estar arriba a lo largo de la temporada, sumar de tres en tres en casa es muy importante. Hay que intentar seguir con el trabajo que estamos haciendo, puliendo pequeños detalles y si conseguimos mejorarlos, el equipo será todavía más competitivo. Estamos con muchas ganas y mucha ilusión de enfrentarnos a un buen rival".

Piedra de toque: "Creo que el equipo está muy bien, que va a competir, no solo ahora, sino a lo largo de la temporada contra cualquier equipo. Y sí que es verdad que nos viene un equipo que es bueno fuera de casa, que aprovecha muy bien las transiciones porque tiene gente rápida arriba y que de cara al gol es muy efectiva. Nosotros debemos intentar minimizar al máximo esas situaciones e intenta ser el equipo centrador, dominador, que juega en campo contrario y que estamos intentando ser sobre todo en casa. El equipo está con mucha hambre, mejorando semana a semana y queremos seguir creciendo y mejorando".

El bastión de Ipurua: "A cualquier rival que le preguntes, sabe que la salida a Ipurua siempre es incómoda. Nosotros queremos insistir mucho en esa situación, hacernos fuertes en casa e intentar sumar de tres en tres. Sabemos que es superigualada esta categoría. Ese bastión que tenemos en Ipurua tenemos que sacarle rendimiento. En líneas generales tenemos una buena plantilla y el equipo está superilusionado y con muchas ganas de ofrecer a la afición esos tres puntos, ese juego y ese espectáculo que también se merecen. Para nosotros es muy importante que ellos estén satisfechos y que se encuentren emparejados con el fútbol que hace el equipo".

Sensaciones: "Creo que la nota pendiente son algunos partidos fuera de casa, aunque, como tú dices, el equipo en líneas generales ha competido muy bien, nunca se ha sentido inferior e incluso por momentos ha sido mejor que el equipo rival. Y por pequeños detalles se nos han ido puntos. Queremos y estamos muy concienciados de limar esas pequeñas cosas. Y yo creo que la potencia que tiene el equipo en casa, si mejoramos un poco fuera de casa, vamos por muy buen camino".

Rendimiento individual: "Me encuentro físicamente y mentalmente muy bien. Muy focalizado en el equipo, en intentar aportar desde donde me toque. Ahora, por suerte, estoy jugando, que es lo que todo futbolista desea. Debo intentar aprovechar esta oportunidad, dar mi máximo rendimiento y sumarlo al colectivo, que al final el objetivo común que tenemos todos: intentar llevar al el Eibar lo más alto posible en la tabla clasificatoria".

Diferentes roles: "Pese a ser un jugador ya de bastante edad dentro de lo que puede ser el fútbol profesional, vengo todos los días a entrenar intentando mejorar cosas. Para mí esa es una ilusión muy fuerte dentro de mí, de mi trabajo. También hay que ser un poco consciente de las demandas que tiene el cuerpo técnico. Con Beñat San José y su cuerpo técnico, me dicen que tengo que intentar jugar más adelante, dar pases un poco más arriesgados y ayudar al equipo a atacar más. Me estoy intentando focalizar un poco en mejorar en esos aspectos. Creo que soy un jugador inteligente y completo. Y estoy intentando mejorar todas las facetas y ponerlas en favor de del equipo".

¿El rival más temido?: "Por clasificación sí, porque al final ya llevamos varias jornadas y si están en la primera posición es por algo. Ha empezado muy bien. Tiene grandísimos jugadores, como tú has dicho, están siendo efectivos de cara a gol. Se ve que es un equipo con mucha potencia y mucha calidad. Pero ya te digo, en líneas generales, el Eibar está compitiendo muy bien. Está compitiendo contra todos a un gran nivel y sobre todo en casa, debemos sacar ese coraje y esa valentía para hacernos dueños del partido, intentar minimizar sus cosas buenas, que por supuesto las tienen. Pero nosotros en casa tenemos que intentar ser el dueño de partido, jugar todo lo que se pueda en campo contrario y vamos a por los tres puntos. Seguramente va a ser un partido muy entretenido".

Señas de identidad: "Nosotros vamos a intentar a desplegar nuestro fútbol, como he comentado, obviamente sabiendo que ellos tienen potencial y que en determinadas situaciones del juego son buenos. Vamos a intentar minimizarlas, tener bien controlado eso, pero nosotros vamos a por el partido desde un primer momento, intentando presionar y ser valientes. Yo creo que las señas de identidad de Eibar se han visto ya durante los últimos partidos. Vamos a centrarnos en ellas: apretar, intentar tener el balón, atacar, jugar en área del rival, tener centros, un poco lo que venimos haciendo. Que sea contra el Depor, que va líder, es todavía más motivante porque sabemos que nos enfrentamos contra un buen equipo y que si van los primeros en la clasificación es por sus por méritos".

Frenar el ataque más productivo: "Transitan muy bien y tienen jugadores con mucha calidad en tres cuartos. Tenemos que intentar tener buenas vigilancias con ellos, ser contundentes en el duelo, intentar que en el área no quede ningún balón. Yo creo que el equipo está preparado para eso y que sobre todo vamos a intentar, lo que te dije antes, desplegar nuestro juego. Da igual contra quién juguemos, queremos seguir siendo el Eibar: queremos seguir siendo los protagonistas en Ipurua y ser ese equipo dominador y atacante que queremos ver todos y la afición también".

El nivel del grupo: "Estoy muy contento trabajando con mis compañeros y con el cuerpo técnico. Creo que además de un ambiente trabajo estupendo, tenemos un equipo muy completo y muy competitivo. Se está viendo que entramos y salimos jugadores y el nivel del equipo no baja. Eso a lo largo de la temporada es crucial. Igual ahora al principio de temporada, equipos que tengan buenos onces van a estar arriba. Pero nosotros, con el potencial de plantilla que tenemos, que prácticamente doblamos con jugadores de muchas garantías y mucho nivel en todas las posiciones, eso va a ser determinante para que al final de temporada, que al final es donde se nos jugamos todos, podamos estar ahí peleando por todo. Soy optimista, estoy ilusionado y sin bajar el nivel, porque todos sabemos la igualdad. Debemos intentar dar lo máximo de cada uno en cada partido. Tenemos una plantilla muy larga y estoy seguro de que se va a ver a lo largo de la temporada".

Octavo jugador con más partidos en el Eibar: "La verdad es que no soy consciente. Me centro mucho en el día a día, en mejorar, en dar lo máximo de mí e intentar estar a mi pico de rendimiento la mayor parte de la temporada. Yo me centro en el trabajo. La verdad es que disfruto mucho de la profesión que tengo, lo valoro todos los días. Me despierto y sé que voy a ir a entrenar y para mí eso es una satisfacción increíble. Las cosas que estoy consiguiendo y he ido consiguiendo a lo largo de mi carrera, ya cuando me jubile, verlas con una satisfacción y una sonrisa. Y sobre todo dejando buen sabor de boca por el trato humano que intento dar a toda la gente que está cerca de mí. Sigo disfrutando y centrándome en el día a día".