El ex del Dépor Ibai Gómez hace historia con su Andorra

Ibai Gómez, durante un partido de Segunda DivisiónFC Andorra

El exjugador del Deportivo Ibai Gómez continúa dando pasos de gigante durante su breve trayectoria como entrenador.

En 2023 inició su carrera en los banquillos al frente del Santutxu de División de Honor Juvenil. En los Juegos de París 2024 dirigió a la selección olímpica de la República Dominicana. La pasada campaña, en su primera experiencia como técnico de un equipo sénior, ascendió al Arenas Club de Getxo a Primera RFEF. Y ahora hace historia con el Andorra en Segunda. Con el preparador bilbaíno al mando, el cuadro andorrano firma su mejor arranque en la categoría de plata, pero es que el equipo de Ibai Gómez, además, registra la mejor puntuación de un recién ascendido desde la temporada 2019-20.

El Fuenlabrada de Mere Hermoso, que la campaña anterior se proclamó campeón del Grupo 1 de Primera RFEF, se estrenó en Segunda División con trece puntos en las seis primeras jornadas. Cuatro victorias, un empate y una derrota registró el cuadro madrileño.

Desde entonces, los mejores ascendidos fueron el Albacete, en el curso 2022-23, y el Málaga, la pasada campaña, que se enfundaron diez de los primeros 18 puntos en juego.

El Andorra de Ibai Gómez ha superado la cifra de manchegos y andaluces con once puntos y un balance de tres triunfos, dos empates y una derrota. La escuadra del exdeportivista ocupa una plaza de playoff, por debajo de Dépor, Cádiz (ambos con catorce unidades) y Racing de Santander (13) y está empatado con el Valladolid y Las Palmas.

Mejor arranque del club

Se trata de la tercera experiencia de los andorranos en la categoría de plata, que debutaron en el curso 2022-23 en Segunda con diez puntos en las seis primeras jornadas y que en la 2022-23 sumaron nueve, aunque terminaron bajando.

El equilibrio es la base del equipo de Ibai Gómez. Se trata del cuarto máximo realizador de la competición con diez goles, segundo en disparos a puerta y tercero en pases completados. También brilla en defensa, ya que es el segundo en bloqueos e intercepciones, tercero en despejes y sexto en balones recuperados.