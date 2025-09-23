Mi cuenta

La Cultural Leonesa anuncia al 'Cuco' Ziganda como nuevo entrenador tras el cese de Raúl Llona

Esther Durán
23/09/2025 16:04
El 'Cuco' Ziganda presentado como nuevo entrenador de la Cultu
El 'Cuco' Ziganda presentado como nuevo entrenador de la CultuCultural Leonesa

La Cultural y Deportiva Leonesa ha movido ficha de manera inmediata tras la destitución de Raúl Llona. Apenas 24 horas después de su salida, el club leonés ha anunciado este martes el fichaje de José Ángel ‘Cuco’ Ziganda como nuevo entrenador del primer equipo para lo que resta de temporada.

El técnico navarro (Larrainzar, 1966), con una dilatada trayectoria en los banquillos, será el encargado de revertir el mal arranque culturalista en LaLiga Hypermotion, donde el equipo ha sumado una sola victoria en seis jornadas y ocupa puestos de descenso tras caer en el Reino de León ante el Castellón (1-3).

No hay paciencia en la Liga Hypermotion: la Cultural cesa al entrenador de su ascenso

Ziganda llega acompañado por sus asistentes, Jorge Pérez y Julián Marín, y afronta el reto de enderezar el rumbo de un conjunto que hace a penas unos meses celebraba su regreso a Segunda División como campeón del Grupo I de Primera Federación. Ahora, con cuatro derrotas en seis partidos, la directiva ha decidido recurrir a la experiencia del técnico navarro para recuperar la competitividad.

Exdelantero de Osasuna y Athletic Club, Ziganda inició su carrera como entrenador en el banquillo rojillo. Posteriormente dirigió a equipos como Xerez, Athletic Club, Real Oviedo o SD Huesca, con los que acumuló una amplia experiencia en la categoría de plata y en Primera.

El estreno del nuevo técnico no será sencillo: este domingo le espera un exigente derbi castellanoleonés en el Estadio José Zorrilla frente al Real Valladolid. Un choque de máxima rivalidad en el que también podría tener protagonismo el deportivista Luis Chacón, cedido en la Cultural.

