Ipurua mide fuerzas: el mejor local contra el mejor visitante

Bautista festeja su gol ante la Real B en IpuruaSD EIBAR

El partido de este sábado a las 18.30 horas entre Eibar y Deportivo supone un enfrentamiento entre el mejor local de la categoría frente al mejor visitante. El líder de las citas en casa contra el líder a domicilio, y de la clasificación en general. Un duelo de altura en el que alguno de los dos perderá el primer puesto y verá reducido el estado de euforia creado en estas seis primeras jornadas de campeonato.

Ipurua se ha convertido en un refugio cómodo y seguro para los armeros. En el feudo del Eibar se puede entrar, pero es imposible salir con vida. O al menos hasta el momento. Los de Beñat San José, entrenador del cuadro vasco están cerca de firmar el mejor arranque de la última década como local, actualmente fijado en los cuatro triunfos seguidos de la temporada 2022-23 (en la que alcanzaron los playoff y fueron eliminados por el Deportivo Alavés, que acabó subiendo a Primera).

El técnico guipuzcuano quiere sobrepasar fronteras, en su llegada en el mes de febrero batió récords nada más aterrizar. San José hizo historia al sumar puntos durante diez jornadas consecutivas, con tres victorias y siete empates. Una racha que le sitúa como protagonista del mejor arranque al frente del banquillo armero.

El Eibar tiene claro que para alcanzar objetivos importantes en este curso es primordial hacerse fuerte ante su público. La hoja de ruta a seguir es esa. Y se está cumpliendo al pie de la letra. Los azulgranas llevan pleno de victorias en su estadio tras vencer al Granada (3-0), Andorra (2-0) y Real Sociedad B (2-1). Han celebrado siete goles con su afición (el que más de toda Segunda) y tan solo han encajado uno, en el último choque liguero, con el partido decidido y sobre el tiempo de añadido.

Los números son inmejorables y las sensaciones del equipo tampoco se quedan atrás. El cuerpo técnico de San José demostró en su último duelo la capacidad de influir de forma positiva desde la banda e intervenir para desatascar situaciones problemáticas. El resultado era favorable al finalizar la primera parte, pero el descanso sirvió para dar indicaciones y solventar fases del juego en las que el filial txuri-urdin estaba siendo superior. Tras el paso por los vestuarios corrigieron esos defectos y sometieron a su rival a través de elaborar menos que otras veces. Jon Bautista marcó el 2-0 en el minuto 58 y sentenció el encuentro.

Dos seguidos en casa

Ganar en casa fortalece la moral del vestuario y crea una comunión entre seguidores y futbolistas que consolida la base para una temporada ambiciosa. Son séptimos con diez puntos, a domicilio no han sido capaces de sumar más que un empate en sus tres salidas, pero el calendario les sonríe y jugarán de nuevo como local este sábado.

Ipurua vuelve a abrir sus puertas por segunda jornada consecutiva. Enfrente estará el Deportivo, un hueso duro de roer. Los blanquiazules son líderes y siguen invictos en este inicio de Liga. Es el mejor visitante de la categoría, con siete puntos de nueve posibles y una decena de dianas anotadas, la mayoría de bella factura. Antonio Hidalgo buscará prolongar la buena dinámica de los suyos y cosechar el cuarto triunfo seguido.

El escenario es complicado para ambos. Una prueba de fuego para reafirmar las notables actuaciones hasta la fecha o, por lo contrario, dar un paso atrás y poner los pies en la tierra.