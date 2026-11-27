De izquierda a derecha, José Samitier (1929), Estanislao Basora (de espaldas con el número 7, 1950) y Sandor Kocsis (1966) vistiendo la camiseta del Deportivo ARCHIVO RC DEPORTIVO

Eran otros tiempos. Aunque el fútbol ya era profesional, los futbolistas unos privilegiados (al menos económicamente) y los clubes ya movían presupuestos millonarios, era habitual ver a jugadores de un equipo prestados para un encuentro amistoso, una gira o un partido de homenaje. Algo inimaginable hoy en día, fue una constante hasta la década de los años 60 del siglo pasado. Al menos en lo que al Deportivo se refiere.

Los blanquiazules recibieron y dieron. El caso más significativo es el de Isidro, Luis Otero y Fariña, que reforzaron al Celta (sí, al Celta) en la primera gira de un equipo gallego por Sudamérica, en 1928. Otras leyendas como Juan Acuña o Manolete también vistieron un día de celeste. El camino inverso lo hicieron mitos olívicos como Pasarín o Hermidita, el máximo goleador del club vigués hasta que Iago Aspas lo rebasó. Incluso una vez, en el homenaje a su amigo Julián Cuenca, el madridista Alfredo Di Stéfano vistió de blanquiazul.

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Pero si hay un equipo que cedió calidad y cantidad al Deportivo es el que el próximo domingo visita Riazor. Tres auténticas leyendas del Fútbol Club Barcelona portaron por un día el escudo de la liga, la grímpola y la corona de Alfonso XIII: José Samitier, Estanislao Basora y Sandor Kocsis.

José Samitier es quizá el primer gran mito del barcelonismo, el mejor jugador azulgrana en la época del salto al profesionalismo en el fútbol español y de la puesta en marcha de la Liga. Apodado ‘El Mago’ y ‘El Hombre Langosta’ por su habilidad en el regate, Samitier fue uno de los componentes de la Furia Roja, la primera selección española de la historia, que se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920.

En aquel camino hacia el podio olímpico hizo buenas migas con Luis Otero, el defensa entonces del Vigo Sporting y anterior y posteriormente del Deportivo. Otero, al que un monumento recuerda en los aledaños de Riazor, recibió varios homenajes durante su estancia en A Coruña. Uno de ellos tuvo lugar el 2 de agosto de 1929. Allí se presentó Samitier, que hizo las delicias de los que acudieron al Parque de Riazor a presenciar un encuentro frente a un combinado de Celta y Racing de Ferrol que, en lo que parece una distopía, finalizó con empate sin goles.

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Casi dos décadas después, fue turno de Estanislao Basora. Uno de los mejores extremos derechos que jamás ha visto el fútbol español se vistió de blanquiazul el 6 de enero de 1950, con motivo de la visita a Riazor de los argentinos de Newell’s Old Boys. Basora aún es hoy el décimo tercer máximo goleador azulgrana, con 113 dianas en 302 partidos, solo superado por Messi, César, Luis Suárez (el uruguayo), Kubala, Mariano Martín, Eto’o, Rivaldo, Rexach, José Escolà (padre del deportivista entre 1962 y 1966), Kluivert, Lewandowski y Stoichkov. ‘Pipo’, como era apodado, dejó su sello marcando el segundo gol en la victoria por 2-1 frente al conjunto rosarino. El primer tanto fue obra de Juanín, también prestado por el Celta para la ocasión.

Si Samitier y Basora son leyendas del Barça y del balompié hispano, Sandor Kocsis va más allá. El delantero magiar formó parte de una selección que marcó una época. La Hungría de Puskas, Bozsik, Czibor y Kocsis fue capaz de barrer a Inglaterra en Wembley y de arrollar a todos sus rivales en el Mundial de 1954, hasta que incomprensiblemente cayó en la final ante Alemania Federal. Kocsis fue el máximo goleador de la fase final celebrada en Suiza.

‘Cabeza de oro’, como era conocido por su enorme habilidad en el remate de cabeza, ya era casi treintañero cuando llegó a Can Barça. Pese a ello, firmó 81 tantos en 126 partidos como azulgrana. En su última temporada, ya enfilando los 37 años, tuvo la oportunidad de vestir de blanquiazul en un partido muy especial. Fue la visita a Riazor de un Inter de Milán liderado por el coruñés Luis Suárez, compañero del pichichi mundialista en el Barça entre 1958 y 1961.

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Riazor se vistió de gala el 19 de marzo de 1966 para recibir al bicampeón de Europa y al hijo pródigo. El Deportivo también contó aquel día con la cesión de Fernand Goyvaerts, delantero belga del Real Madrid, autor del único gol en la derrota frente al conjunto milanés (1-2). Otra súper estrella azulgrana, Ladislao Kubala, también compañero de Luisito en el Barça y entonces sin equipo, estuvo a punto de sumarse al Deportivo aquella inolvidable tarde. Cuando ya estaba cerrada, su contratación se descartó en última instancia.

El propio Luis Suárez también jugó con el Deportivo cedido por el Barça un amistoso ante Nacional de Montevideo el 20 de julio de 1958. Durante sus ineludibles vacaciones de verano en su ciudad natal, Suárez acudía a la llamada del Deportivo o de cualquier club local. De hecho, el propio Inter se lo prestó al club blanquiazul más adelante, para el Teresa Herrera de 1969. La última cesión barcelonista fue la de otra leyenda, aunque deportivista en este caso. Dagoberto Moll viajó con el Deportivo a Sudamérica en la gira del verano de 1954 cuando ya pertenecía al conjunto azulgrana. Con solo doce jugadores disponibles, los blanquiazules consiguieron los refuerzos de Moreno (Atlético Tetuán), Sará (Oviedo), Ortega (Valladolid) y el uruguayo que habían fichado del Miramar Misiones en 1949.

Un trío de mitos, un repóker de leyendas que cambió el azulgrana por un día para vestirse la túnica blanquiazul.