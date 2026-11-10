La cuna del Deportivo vio la luz hace 125 años

El maestro Calvet, de pantalón oscuro, dirige un entrenamiento de esgrima en la Sala Calvet, sobre la segunda mitad de la primera década del siglo XX DE LA SALA CALVET AL TÍTULO OLVIDADO/ARCHIVO RC DEPORTIVO

Próximo a cumplir 120 años de su partido fundacional, el que tuvo lugar el 8 de diciembre de 1906 en el Corralón da Gaiteira frente al Club Coruña SD, el Deportivo también está hoy de celebración. Tal día como hoy, hace un siglo y cuarto, se inauguraba oficialmente la Sala de Armas Calvet, el gimnasio en el que floreció la entidad blanquiazul. Así lo relata el libro De la Sala Calvet al título olvidado: albores del RC Deportivo (1901-1912), escrito por Rubén Ventureira, director de El Ideal Gallego, y editado y publicado por Ediciones Fundación RC Deportivo en 2022.

El 10 de noviembre de 1901 se produjo la inauguración oficial de la Sala de Armas Calvet que, sin embargo, ya había abierto sus puertas días antes, al menos desde la primera semana de aquel mes. Conocida hasta nuestros días simplemente como Sala Calvet, debido a que esa fue la denominación que incrustó en el nombre original del Deportivo, fue puesta en marcha por Federico Fernández Amor-Calvet. A la postre fundador del Deportivo, el maestro de esgrima dirigía un gimnasio promovido por la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. Eran muchos los socios del Circo de Artesanos que reclamaban clases de gimnasia, a los que Calvet ya entrenaba antes de la creación de la Sala.

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En octubre de 1901 se anunció que el gimnasio se instalaría “al final de la calle Galera, en su parte más inmediata a la de Perete”. Eso es en los números 47-49, donde posteriormente se ubicó el restaurante Lhardy y en la actualidad se encuentran, ya solamente como número 47, la cervecería Malte y la zapatería Loyna. El local se dividía en dos espaciosos salones, “altos de techo y admirablemente ventilados”. En uno se instalaron la sala de esgrima, el cuarto de fumar y el de baño. En el otro, el gimnasio, equipado con todo tipo de aparatos de higiene y recreo, como anillas, barras paralelas, espalderas o pesas, tanto mancuernas como de barra. La dirección del primero correspondía al maestro Calvet. De la parte gimnástica se encargaba el profesor Alfredo Suárez. Eso sí, la sala de esgrima no pudo concluirse hasta el primer día de diciembre, jornada en la que tuvieron lugar las primeras clases de esta disciplina.

El polivalente Calvet

Calvet, nacido en 1871, estaba ligado al Circo de Artesanos desde al menos un lustro antes de la apertura de la instalación deportiva. El profesor de esgrima figuraba como miembro fundador de su sección taurómaca en 1896. Y en agosto de 1897 fue uno de los remeros de la trainera de la Reunión que venció en una regata al Club Velocipedista. Precisamente esta última entidad ya contaba, en la calle Riego de Agua, con unas instalaciones similares a las que abrió el Circo de Artesanos bajo la dirección de Federico Fernández Amor-Calvet. Calvet aprendió el uso de las armas de esgrima del maestro florentino Attilio Pontinari, quien también enseñó ese arte al escritor Ramón María del Valle-Inclán. Entre los alumnos de Fernández Amor-Calvet, que cuando el gimnasio abrió sus puertas tenía 30 años, figuraron los bomberos de A Coruña, a los que instruyó de manera gratuita, y el ejército, lo que le valió la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar con distintivo blanco.

Calvet también ofrecía la posibilidad de realizar ejercicios de musculación. Y los practicaba. Como en una velada celebrada en diciembre de 1903 en el Circo de Artesanos, cuando el fundador del Dépor sorprendió a todos los asistentes levantando una gran barra de hierro de 82 kilos y haciendo flexiones con ella.

Ya antes de su apertura, el gimnasio contaba con más de 200 socios. Y, como casi siempre en el mundo del deporte y el ocio en A Coruña, en su origen había una importante presencia femenina. Desde su apertura misma se creó una clase exclusiva para mujeres. Del mismo modo inclusivo, el establecimiento no era de uso limitado para socios del Circo de Artesanos. Aunque eran ellos los que componían el grueso de la clientela, cualquier particular podía acudir a la Sala Calvet. También participaron en las diferentes clases un amplio número de niños, entre los que se encontraban unos imberbes Virgilio Rodríguez Rincón, Félix de Paz o Paco Macho, futuros jugadores del equipo de fútbol. El gimnasio del Circo de Artesanos llegó para democratizar la práctica del deporte en A Coruña, como una alternativa más asequible para los bolsillos a los más elitistas Sporting Club Casino y Club Náutico.

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Otro de los servicios que ofrecía el gimnasio lo proporcionaba el doctor Rodríguez Martínez. Sí, el mismo Médico Rodríguez que da nombre a la calle que forma un triángulo con Juan Flórez y la avenida de Finisterre. El doctor José Rodríguez Martínez, también político, escritor y periodista, ofrecía clases para el tratamiento y curación de diversas dolencias. Años después, el médico Rodríguez fue el doctor del propio Deportivo, además de abuelo de un mito blanquiazul, Cheché Martín, jugador del equipo subcampeón en 1950 y entrenador de la primera plantilla deportivista en varias etapas en los años 60 y 70.

Éxitos nacionales

Los discípulos de Calvet lograron éxitos incluso a nivel nacional. El principal llegó de la mano de Amadeo Lloris, vencedor del Torneo Nacional disputado en Madrid en mayo de 1904. También triunfaron algunos de los posteriormente futbolistas a bordo de la embarcación que el club compró por 1.000 pesetas al acorazado Oquendo. Tal era el entusiasmo con el remo que la Sala Calvet presentó nada menos que tres equipos a las regatas organizadas por la Liga de Amigos con motivo de los festejos de agosto de 1904. Dos años después, la trainera del gimnasio venció ese mismo trofeo con una tripulación en la que ocho de los doce miembros eran futuros futbolistas blanquiazules.

Después, a lo largo y ancho de 1904 y 1905, llegarían los partidos en la plaza de toros con diversos elementos asiduos a la Sala Calvet. Más tarde, el 2 de mayo de 1906, la creación del Club Náutico de la Sala Calvet. En agosto de 1906, las victorias en la regata de la Copa de la Liga de Amigos y en seis de las diez pruebas atléticas de la Fiesta Romana que tuvo como escenario la desaparecida plaza de toros ubicada, precisamente, por donde hoy discurre la calle Médico Rodríguez. A continuación, el partido de entrenamiento entre socios del gimnasio, el 26 de noviembre de 1906, previo al encuentro fundacional del 8 de diciembre y a la constitución oficial del Club Deportivo de la Sala Calvet, actual Real Club Deportivo de A Coruña, el 9 de enero de 1907, con aprobación por parte del gobernador civil con fecha 11 de marzo de 1907. Un lustro de incesante actividad deportiva en el que, a la sombra de floretes, remos y guantes de boxeo, floreció el equipo número uno del fútbol gallego.