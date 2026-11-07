El último baile deportivista en la carretera de Sarriá

Rivaldo encara a Sebastián Herrera tras dejar atrás a Luis Cembranos en el último Espanyol-Deportivo en el desaparecido estadio de Sarriá, el 15 de marzo de 1997 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo visita esta tarde al Espanyol, uno de los partidos a domicilio más repetidos de su existencia, aunque pocas veces ha tenido como escenario el recinto de hoy, el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. La gran mayoría de enfrentamientos entre ambos conjuntos blanquiazules tuvieron lugar en uno de los estadios más míticos del fútbol español, el de la Carretera de Sarriá, cuya última visita deportivista y posterior demolición están próximas a cumplir 30 años.

15 de marzo de 1997. El Español ya es Espanyol y ya ha vendido el mítico solar de Can Ràbia, donde desde 1923 se ubica el estadio de Sarriá. Aquella noche de sábado (a las 20.30 horas y retransmitido por TVG) se celebra el partido de la jornada 29 de una temporada atípica. Es la segunda campaña consecutiva con 22 equipos en la Primera División del fútbol español, que todavía arrastra el lastre de la readmisión de Celta y Sevilla tras ser descendidos administrativamente en 1995. Para regresar a una liga de 20, hay cuatro descensos directos y el quinto por la cola deberá jugar una promoción contra el tercer clasificado de la categoría de plata. Todo esto al Dépor, cuarto con 53 puntos en 28 partidos y con su técnico Carlos Alberto Silva renovado por una temporada más en la víspera, le da un poco igual. Pero no al Espanyol, tercero por la cola con solo 27 unidades. Ante los coruñeses, el conjunto barcelonés estrena entrenador, el tercero de la temporada. Paco Flores sucede a Vicente Miera, quien a su vez había ocupado el lugar de Pepe Carcelén, destituido tras los 19 primeros partidos.

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El Deportivo, con (preciosa) camiseta roja y pantalón azul marino, forma con Songo’o; Armando, Djukic, Naybet, Bonnissel; Martins, Hélder, Mauro Silva, Nando; Rivaldo y Renaldo. El profesor Silva sitúa a Hélder, habitual central y a veces lateral derecho, en la medular debido a las bajas del sancionado Donato y el lesionado Flávio Conceiçao. El Espanyol salta al césped con Toni; Cristóbal, Pochettino, Herrera, Torres Mestre; Cobos, Pacheta, Arteaga, Lardín; Raducioiu y Ouédec. Mucho actual entrenador en las filas pericas, entre ellos un exdeportivista, el entonces lateral derecho Cristóbal Parralo.

Rivaldo encara a Sebastián Herrera tras dejar atrás a Luis Cembranos en el último Espanyol-Deportivo en el desaparecido estadio de Sarriá, el 15 de marzo de 1997 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Dépor ejerce de grande, de equipo superior. Concede el control de la pelota al equipo local, poco acostumbrado a la materia, más habituado a hacer daño a la contra con la velocidad de, sobre todo, Jordi Lardín y el rumano Florin Raducioiu. Con su repliegue, el Deportivo evita el daño de los estiletes de un equipo perico que, pese a su dominio, no logra poner en apuros a Jacques Songo’o. El portero camerunés apenas tiene que intervenir en el primer período. Sin embargo, el Dépor amenaza en cada acercamiento a los dominios de Toni Jiménez, con un Rivaldo deseoso de dedicar un tanto a su hijo recién nacido. En el minuto 37, el brasileño despista al portero al peinar ligeramente un córner botado desde la izquierda del ataque coruñés por el francés Corentin Martins. El balón se pasea por el área pequeña sin que nadie lo remate o despeje, hasta que Noureddine Naybet aparece en el segundo palo para cabecearlo al fondo de las mallas. El marroquí se adelanta a Moisés Arteaga para abrir el marcador.

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La impaciencia local provoca a partes iguales momentos de placidez e instantes de angustia para la defensa herculina. Eso sí, las contras deportivistas ponen en serios aprietos al cancerbero local en más de una ocasión, que incluso en una salida despeja de puños fuera del área. El colegiado, el aragonés Gracia Redondo, no castiga la acción. El árbitro sí interviene para detener el juego en la otra portería ante un hecho lamentable. Songo’o recibe el impacto en su cabeza de un mechero lanzado desde la grada en el minuto 75. El guardameta puede continuar tras ser atendido.

El gol de Naybet, el acierto en una acción a balón parado, dan los tres puntos –sí, las victorias ya no valen solo dos desde el curso anterior– al Deportivo en su último baile en uno de los templos del fútbol nacional. El estadio donde Pitus Prats marca el primer gol de la historia de la Liga. El estadio del Italia-Brasil del Mundial 82. El estadio de la inolvidable odisea perica en Europa de 1988.