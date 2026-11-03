Ramón González, el deportivista que esquivó la tragedia en 1927

Ramón González, delantero del Deportivo en los años 20 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Ramón González Figueroa, el coruñés que se colgó la medalla de plata olímpica con la Furia Roja en Amberes 1920, sufrió un fuerte golpe en un partido cuando era jugador del Deportivo que durante varias horas hizo temer lo peor.

El deportivismo sufrió suicidios (Catoyra o Federico Fernández Amor-Calvet) y muertes como la de Javier Sagarzazu, en el autobús del equipo camino de un amistoso en Carral ante el CD Ourense. Sobre el terreno de juego, las imágenes más espeluznantes que se recuerdan son la fractura de tibia y peroné de Manuel Pablo frente al Celta y el enorme corte en la cara de Álex Bergantiños en el playoff contra el Mallorca. Pero hace casi un siglo, un deportivista rondó la tragedia en un partido del Campeonato de Galicia.

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El Deportivo visitaba al Eiriña en la penúltima jornada del Campeonato de Galicia, el 27 de noviembre de 1927. A la media hora de partido, Ramón buscaba cabecear un centro bombeado de Guillermo. Solla, defensa del equipo pontevedrés, al tratar de impedir su remate, golpeó con su cabeza la mandíbula del delantero blanquiazul.

Ramón González, delantero del Deportivo en los años 20 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Ramón fue trasladado en camilla con pérdida de conocimiento. Por el campo del Progreso, mientras tanto, circularon rumores fatales sobre el incidente. El goleador blanquiazul no recuperó el conocimiento hasta cuatro horas después del tremendo impacto con Solla, jugador que curiosamente pocos meses después acabaría fichando por el Deportivo.

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Uno de los médicos que atendió a Ramón, el doctor Marescot, afirmó a posteriori que el impacto pudo resultar mortal. Pese al golpe y al largo tiempo de inconsciencia, el delantero herculino ya volvió a jugar el fin de semana siguiente. Lo hizo, además, en el encuentro de la última jornada en el que el Deportivo batió al Celta (2-1) para alzarse con el segundo de los seis títulos de campeón de Galicia que figuran en sus vitrinas. El primer tanto blanquiazul llevó el sello de Ramón, el medallista olímpico, el primer gran goleador deportivista –hay constancia de, al menos, 75 tantos con su firma– y el hombre que esquivó la tragedia tras permanecer cuatro horas sin conocimiento.