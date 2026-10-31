El Dépor-Osasuna en el que el árbitro esquivó una agresión

Piris entra al remate y casi cae sobre el árbitro Congregado Rodríguez ante (de izda. a dcha.) Traba, Esparza, Sánchez Rubio y Albino (tapado) en el Deportivo-Osasuna de la temporada 1975-76 en Riazor ARCHIVO RC DEPORTIVO

Siempre ha sido una afición ejemplar la del Deportivo hasta que, como a todas, le tocan las narices. No existen demasiados casos de intento de agresión al árbitro en Riazor. Uno de ellos tuvo lugar hace medio siglo y unos meses, precisamente en un encuentro ante el próximo adversario blanquiazul, el Osasuna.

11 de abril de 1976. El Deportivo recibe al Osasuna en Riazor dos semanas después de sufrir uno de los arbitrajes más recordados de la existencia del club coruñés, el que perpetra el aragonés Pes Pérez contra el Burgos (0-1). Los ánimos están caldeados y el vestuario está nervioso. Y eso, pese a que tras la derrota ante el conjunto castellano, el Deportivo saca un empate con sabor a victoria en el derbi de Balaídos, gracias a un postrero gol del argentino Cocco. La designación del colegiado extremeño Congregado Rodríguez tiene miga. La culpa la tienen sus perjudiciales actuaciones contra el Deportivo en Córdoba, Málaga y Tarragona.

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Es la trigésima jornada del campeonato de Segunda División. Pese a acumular tres jornadas sin conocer la victoria, los blanquiazules son quintos con 34 puntos, los mismos que el cuarto, el Valladolid, y a solo uno del tercero, el Celta, que ocupa la última de las tres posiciones de ascenso directo. El Osasuna llega a A Coruña en puesto de promoción de permanencia con los mismos puntos que el Castellón, primer equipo en posiciones de descenso a Tercera. Todavía queda año y medio para el nacimiento de la nueva tercera categoría, la Segunda División B.

El Deportivo está en manos de José Antonio Naya, al que tras el partido su homólogo pamplonica Luis Ciaurriz desea el ascenso porque “es el entrenador más simpático de Segunda”. Los coruñeses, diezmados por las bajas de cinco titulares habituales –Seoane, Pardo, Gallego, Canario y Rabadeira–, forman de inicio con Canedo; Richard, Piris, Ballesta, Belló; Pancho García, Albino, Pepe Vales; Piño, Traba y Pousada. Es el debut en casa y como titular del ariete fisterrán, hoy segundo máximo goleador histórico blanquiazul, que juega sus primeros minutos con el primer equipo en Balaídos y después es convocado por la selección española sub-18. El equipo navarro salta al campo con Vicuña; Aranguren, Sánchez Rubio, Marín, Pascual; Esparza, Gelo, Mata; Polo, Echevarría y Bosmediano.

El Osasuna juega en Riazor con un objetivo: mantener su portería a cero. El Deportivo acusa las bajas y los nervios por haber cedido el liderato en las últimas jornadas. Pese a lanzar siete saques de esquina antes del descanso no crea una sola situación de gol en toda la primera mitad.

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La reprimenda del ardoroso Naya se hace notar tras el paso por los vestuarios. El Dépor vuelve con otro talante. Cocco –tras una gran jugada y asistencia de García–, Piño –con un derechazo a servicio de Albino– y el propio Pancho, con un testarazo a centro del argentino, pueden finiquitar el choque. Ninguno lo hace y el nerviosisimo acaba de explotar en la grada. Mediado el segundo tiempo, un aficionado se lanza al campo a por el colegiado extremeño. Congregado Rodríguez lo sortea con un quiebro torero. Las fuerzas del orden público se llevan al individuo, identificado después como Raimundo Caínzos Pita, de 52 años. Raimundo todavía protagoniza otro altercado al pasar, agarrado por dos policías, junto al banquillo del Osasuna. El suplente Ostívar se encara con él y los guardias también se lo llevan. “Los agentes consideraron prudente que me retirara para evitar cualquier otra complicación”, reconoció tras el partido. El jugador no acabó en comisaría. Sí lo hicieron el espectador detenido y el técnico osasunista, para prestar declaración.

Es, pese al punto positivo, el último partido de Ciaurriz, destituido tras el regreso a Pamplona por desavenencias con el directivo osasunista que viaja a A Coruña. Pese a la incorporación del mítico Pepe Alzate, el conjunto navarro no endereza el rumbo y acaba penúltimo, con lo que se va directamente a Tercera División. En Riazor, Naya cae una semana después, tras la quinta jornada seguida sin ganar, ante el Barcelona Atlético (1-0). Igual que Congregado Rodríguez escapa de la agresión de Raimundo, al Deportivo se le escapa un ascenso que en marzo de 1976 parecía cantado.