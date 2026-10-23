Lo que el viento se llevó en el viejo Metropolitano

Carlsson, Escudero y Juncosa cargan sobre Pedrito (con la cinta) ante la mirada de Ponte (a la derecha) en el partido entre Atlético y Deportivo el 26 de febrero de 1950 en el viejo Metropolitano ARCHIVO RC DEPORTIVO

Dicen (las malas lenguas) que el Deportivo es un invento moderno. La realidad es otra, porque el club coruñés, antes de cumplir su medio siglo de existencia, entre otros muchos logros, había eliminado al Real Madrid de la Copa, había sido el mejor debutante en Primera –aún hoy lo es–, disponía de en un estadio de primera fila mundial –al que en muchas ocasiones acudían decenas de miles de aficionados–, había jugado en América y había acariciado el título de Liga. Se lo arrebató el Atlético, su rival mañana sábado en el moderno Metropolitano, en buena parte gracias a una inexplicable goleada en el viejo Metropolitano.

26 de febrero de 1950. El Deportivo visita al Atlético de Madrid en partido de la 22ª jornada de una Liga de 26 partidos. Los blanquiazules son cuartos con 25 puntos, a solo uno del trío de cabeza que conforman Real Madrid, Celta y el propio conjunto colchonero. Es una jornada clave. Porque merengues y olívicos también se enfrentan, en Balaídos. Y porque quinto y sexto, Athletic y Valladolid, solo un punto por debajo del Deportivo, miden sus fuerzas en San Mamés. Y Valencia y Barça, séptimo y octavo con dos puntos menos que los herculinos, libran su particular batalla en Mestalla.

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Alejandro Scopelli recupera a una pieza clave. El técnico argentino puede contar con Juan Acuña, el que para muchos es el mejor portero de España. Xanetas es sancionado de forma preventiva por el Comité de Competición pese a no haber sido expulsado. El motivo, la lesión que sufre Rafa Yunta, centrocampista del Valladolid, en el duelo de la 17ª jornada en el viejo José Zorrilla.

Acuña acaba perdiéndose cuatro partidos. Con Pita bajo palos, el Deportivo pierde contra el Barça (2-0), empata ante la Real Sociedad (4-4) y gana a Oviedo (0-2) y Valencia (5-1). Cinco puntos de ocho no es un mal botín. De hecho, tras el empate en Valladolid, el Deportivo es tercero a tres puntos del líder, el Real Madrid. Y en el Metropolitano, aunque un puesto más atrás, se planta a solo uno de la cabeza.

El Deportivo salta al terreno de juego con Acuña; Botana, Ponte, Pedrito; Cheché Martín, Guimeráns; Rafael Franco, Moll, Ponce, Dieste y Tino. Enfrente, el equipo del futuro deportivista Helenio Herrera juega con Marcel Domingo; Mencía, Riera, Farías; Silva, Hernández; Juncosa, Ben Barek, Mújica, Carlsson y Escudero.

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Guimeráns, capitán deportivista, gana el sorteo. Ante el fuerte viento reinante escoge jugar contra él en la primera mitad para tenerlo a favor en los segundos 45 minutos. Craso error. El Atlético aprovecha el vendaval para solventar el encuentro con cuatro goles en los primeros 19 minutos. Acuña acusa la inactividad, el viento y la calidad del rival. Un despeje en corto suyo a un córner botado por Escudero lo manda Silva al fondo de las mallas (m.7). Carlsson marca después de cargar al portero, que ya tiene la pelota en sus manos. El colegiado Arqué concede un tanto ilegal a todas luces (m.13). Escudero fusila a Xanetas a centro de Juncosa (m.15). Larbi Ben Barek cabecea de forma inapelable otro servicio del extremo derecho (m.19).

Con el partido finiquitado, el Deportivo reacciona en el primer cuarto de hora de la segunda parte. Sin embargo, el bagaje es escaso: un solitario gol de Ponce a pase de Dieste (m.54). Con el 4-1, el Atlético redondea su victoria en los minutos finales con tantos de Mújica (m.81) y Escudero (m.85), ambos de cabeza.

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El Celta también golea al Real Madrid (5-2), el Valencia hace lo propio con el Barcelona (4-0) y el Athletic bate al Valladolid (3-2). La Liga queda en un puño. Celta y Atlético (28 puntos), Real Madrid y Athletic (26), Deportivo y Valencia (25) e incluso Valladolid (24) están en disposición de luchar por el título cuando restan cuatro jornadas, ocho puntos en juego. Los blanquiazules se rehacen con tres triunfos consecutivos, ante Málaga (1-0), Celta (2-3) y Espanyol (2-1), que los llevan hasta los 31 puntos y los sitúan en disposición de luchar por la corona nacional en la última jornada con Atlético (32) y Valencia (30).

En su visita a San Mamés, el Dépor es campeón durante cuatro minutos. Pero el empate final lo condena al subcampeonato. El título es para un Atlético que empieza a ganarlo aquella nefasta y ventosa tarde en el Metropolitano.