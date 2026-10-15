Un portero circunstancial en un partido de circunstancias

Álex Bergantiños, con la camiseta de portero, aplaude a Riazor tras el partido con el Levante (0-2) junto a Camuñas, Laure, Abel Aguilar, Aythami y Bodipp ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Las modificaciones en el reglamento en los últimos años han provocado, entre otras muchas cosas, que cada vez sea menos habitual ver a un jugador de campo poniéndose los guantes. El Deportivo llegó incluso a tener que recurrir a esa acción en dos ocasiones en una misma temporada, en la que conquistó la Liga, con Flavio Conceiçao en Riazor ante el Sevilla y Donato en Balaídos contra el Celta. El brasileño, además, repitió el curso siguiente en el Tartiere. Muchos años atrás lo hicieron otros dos de aquellos conocidos como ‘jugadores de club’, como el lateral Cholo –contra el Málaga en 1973– y el Flaco Gil, que vio cómo Melenas, delantero del Recreativo de Huelva, lanzaba fuera un penalti con él bajo palos. En los últimos 20 años solo se han dado tres casos: Juan Rodríguez en el Camp Nou (2008-09), Jonás Gutiérrez contra el Granada en Riazor (2015-16) y en medio de ambos el capítulo más duradero y, probablemente, caso más recordado por el deportivismo al ser protagonizado por su más reciente ‘jugador de club’.

18 de noviembre de 2012. El Deportivo recibe al Levante en partido de la duodécima jornada de Primera. Los blanquiazules, recién ascendidos de la mano de José Luis Oltra, ocupan el primer puesto de descenso tras 11 jornadas, con 10 puntos, merced a importantes problemas en defensa. Es el equipo más goleado, con 25 tantos encajados, los mismos que el Rayo. El Levante está en otra liga. Es sexto con 17 puntos. Es el Levante de JIM –el técnico Juan Ignacio Martínez–, de varios exdeportivistas como Gustavo Munúa y Míchel Herrero, del áspero centro de la zaga formado por Sergio Ballesteros y David Navarro y del delantero que tenía un 99 de velocidad en el Pro Evolution Soccer: Obafemi Martins.

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El cuadro blanquiazul forma con Aranzubia; Laure, Marchena, Zé Castro, Ayoze; Juan Domínguez, Álex Bergantiños; Bruno Gama, Valerón, Camuñas; y Riki. Las calamidades empiezan pronto con la lesión de Marchena, que abandona el terreno de juego en el minuto 7. Aythami sale en su lugar. Por si no fuera suficiente, Zé Castro pide el cambio en el minuto 14. No hay más centrales en el banquillo. Entra Abel Aguilar y Álex retrocede al eje de la zaga, posición que le es familiar, ya que la ocupaba hasta sus primeros pasos en el Fabril.

En el minuto 39, un pelotazo inofensivo de Munúa acaba en gol. Míchel amaga con peinarlo, Abel Aguilar salta de espaldas y Aythami se traga el bote. El balón le cae al del 99 de velocidad. Obafemi Martins quiebra a Aranzubia y con la zurda anota el 0-1.

El Dépor vuelve al partido a los diez minutos de la segunda mitad. Camuñas empalma con la izquierda un centro pasado al segundo palo que se estrella en el brazo derecho de Pedro López. Segunda amarilla para el lateral diestro visitante y penalti para el Deportivo. Riki manda la pelota a Marathón Superior. El Levante continúa por delante.

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A la hora de juego, Oltra agota los cambios para meter un delantero más, Bodipo, en lugar de un centrocampista, Juan Domínguez. El Deportivo se vuelca y el Levante, diez minutos después, saca petróleo de otro pelotazo, este de Juanfran, que encuentra solo de nuevo a Martins. Aranzubia sale a la desesperada y le derriba. Aunque el nigeriano se levanta y acaba disparando con ventaja, lo hace desviado. El colegiado rebobina y muestra la segunda amarilla a Aranzubia, amonestado previamente por protestar una falta de Juanlu sobre Abel Aguilar. El árbitro es Pérez Lasa, el que había anulado aquel famoso gol a Songo’o en Soria.

“Al darse la expulsión hicimos un corrillo rápido. Al no haber nadie con experiencia bajo palos dije a mis compañeros que me ponía yo de portero para jugar con tres atrás y hacer 3-4-2 porque los dos equipos estábamos con diez jugadores”, rememora Álex Bergantiños. El Dépor quedó con el de la Sagrada bajo palos, con Laure, Aythami y Ayoze en defensa, Valerón y Abel Aguilar en la medular, Bruno Gama y Camuñas en los extremos y Bodipo y Riki en punta.

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Los blanquiazules apretaron de lo lindo. Pero lo que llegó fue el 0-2, que partió de otro pelotazo de Munúa. Lo bajó Barkero ante Ayoze para Ángel, que devolvió el cuero al zurdo donostiarra. El campeón del mundo sub-20 junto a su aquel día rival Marchena lo colocó junto a la cepa del palo opuesto. “No sé si Dani lo pararía porque fue un disparo ajustado”, aseguraba el canterano tras el partido en zona mixta, donde hablaba, como sus compañeros e incluso el técnico rival, de “derrota injusta”.

Con 21 minutos más el añadido, Álex es el jugador de campo que defendió durante más tiempo la portería deportivista. Juan Rodríguez estuvo 7. Flavio jugó 6. Donato, 1 la primera vez y 5 la segunda. Cholo, Gil y Jonás solamente durante el tiempo de prolongación. Fue uno de los primeros actos de servicio del último ‘jugador de club’ blanquiazul.