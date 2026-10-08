Cuando el Dépor tuvo que portar el escudo de la Real

Deportivo y Real Sociedad posan en Anoeta antes del partido del curso 2005-06 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Hace un par de meses, en estas mismas páginas pusimos orden en la historia de las marcas que han vestido al Deportivo. Todas ellas encierran historias curiosas, aunque probablemente una de las más llamativas se produjo durante el patrocinio de Joma, el día en que el Deportivo se vio obligado a vestir una camiseta de otro patrocinador técnico.

23 de octubre de 2005. El Deportivo visita a la Real Sociedad en partido de la octava jornada –precisamente la misma que la del desplazamiento del próximo domingo– de Primera División. Es el Dépor de Caparrós. El Dépor post-Irureta y post-Champions. El Dépor que se queda fuera de la Copa de la UEFA por el atraco de Ivanov en el Vélodrome de Marsella en la eliminatoria final de la Intertoto. Un Dépor ya sin Fran y Mauro Silva. Y una Real Sociedad que apenas tres años antes acaricia el título liguero. Con Nihat y Kovacevic, pero ya sin Xabi Alonso, Karpin, Aranzabal, De Pedro y Westerveld, ni el entrenador francés Raynald Denoueix, al que ya la campaña anterior sucede José María Amorrortu. Ahora, el objetivo real para ambos es Europa. De hecho, se presentan a la cita en la séptima y octava posiciones, igualados a 10 puntos.

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Cuando los equipos llegan a Anoeta, hay un problema. O eso es, al menos, lo que le parece al colegiado de la contienda, Luis Medina Cantalejo. El árbitro sevillano no permite jugar al Deportivo con su segunda equipación, la única con la que se desplaza. Los utilleros deportivistas llevan a San Sebastián el uniforme azul marino y dorado diseñado por Joma. La razón, la imposibilidad de utilizar el blanquiazul y también el tercero, cuya camiseta es verde, pero tanto el pantalón –igual que la Real– como las medias son blancas. En una vestimenta predominantemente oscura, el dorado aparece en una cruz a todo el ancho y alto de la camiseta, en los laterales de los pantalones –junto a un azul más claro– y en las medias.

Corriendo a Zubieta

A Medina Cantalejo no le vale. El Deportivo, por medio de su capitán Lionel Scaloni, el utillero Suso Méndez y el consejero Suso Rebollo, solicita a dos directivos donostiarras que su equipo utilice su segundo uniforme, completamente blanco, para finiquitar el problema. Los dirigentes realistas se niegan. Así que la única solución es esperpéntica. Los utilleros de la Real Sociedad se desplazan rápidamente a la ciudad deportiva txuri-urdin, en Zubieta, para llevar al vestuario del Deportivo un juego de camisetas de la tercera equipación de la Real Sociedad, de la marca Astore y de color rojo, de las que utiliza el equipo juvenil. Son las únicas de tallas válidas para los jugadores del Dépor, que no pueden utilizar las camisetas de la primera plantilla donostiarra, puesto que llevan estampado el nombre de los futbolistas en la espalda. Curiosamente, aquel Juvenil A realista del curso 2005-06 cuenta en sus filas con un futuro y reciente capitán deportivista: Mikel Balenziaga.

Héctor enseña la camiseta de la tercera equipación donostiarra que tuvo que vestir el cuadro coruñés en el partido de la Liga 2005-06 en Anoeta ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Así, con las camisetas del joven Balenziaga y sus compañeros, tiene que jugar el Deportivo un partido de Primera División, de la autodenominada mejor Liga del mundo. Camiseta roja, con otra marca y patrocinador, y pantalón azul marino y medias doradas de su espónsor técnico. Quizá lo sucedido aquella tarde en San Sebastián es el detonante de la instauración del llamado kit selector de LaLiga, la app online a través de la cual los clubes introducen las equipaciones que pretenden usar en cada partido y desde donde el organismo rector del campeonato las valida con antelación.

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El Deportivo pierde en Anoeta (2-0), con goles de Kovacevic (m.51), que lo dedica mirando al cielo tras perder a su madre esa misma semana, y Jauregi (m.68). El resultado es una bomba, porque es la sexta semana sin ganar para los blanquiazules. El vestuario hace examen de conciencia ante la crisis de resultados, pero también expresa su malestar por el caso de las camisetas. “La actitud del árbitro y de la Real es una falta de respeto”, afirma en zona mixta un enervado Scaloni, que añade que “estas son cosas que se apuntan de los clubes”. “En la ‘Liga de las Estrellas’ eso no puede pasar. En la Champions no habría pasado porque todo está establecido”, considera Joaquín Caparrós en la sala de prensa de Anoeta.

La vida vuelve a la normalidad una semana después. El Dépor recupera su identidad visual y, además, derrota al Real Madrid (3-1) que –un año más, y van quince– es incapaz de ganar en Riazor. Eso sí, la temporada corrobora que corren tiempos de hambre tanto en A Coruña como en Donostia. El Dépor concluye octavo, fuera de las plazas europeas. La Real esquiva el descenso por un solo punto. Quizá aquella angustia fuese un castigo divino por la nula cortesía mostrada con el Deportivo