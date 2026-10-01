Derlei, exdelantero del Oporto: "Con Andrade y Mauro Silva en el campo, la historia podría haber sido diferente"

Jugó en los tres grandes equipos de Portugal, pero donde dejó una huella victoriosa fue en el Oporto, club al que llegó tras dar el salto en 1999 desde Brasil al modesto Uniao de Leiria. Allí Vanderlei Fernandes Silva, Derlei (Sao Bernardo do Campo, 1975) coincidió con José Mourinho, que no dudó en reclutarlo para la entidad portista cuando le reclutó el presidente Pinto da Costa. Derlei, al que apodaban el ‘Ninja’, era un pretoriano de Mourinho, había marcado 43 goles en 91 encuentros en Leiria y casi calcó esos números cuando subió el nivel de exigencia con el Oporto (tres menos en los mismos partidos). Era un talismán para el entrenador, que no dudó en convocarle y hacerle reaparecer en la vuelta de la semifinal de Champions que jugaron en Riazor contra el Deportivo. Tras casi cuatro meses sin jugar por una lesión de rodilla, entró en el once en aquel partido y anotó, desde los once metros, el gol que impidió que el Deportivo jugase la final de la Champions League. En 2010 colgó las botas en Brasil y hoy, de regreso a Portugal, es presidente del Fafe, un equipo de la tercera división lusa que el curso pasado cayó en semifinales de la Copa de Portugal. Derlei estaba en el palco, no en el césped.

Deportivo y Oporto vuelven a jugar en Riazor, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza?

Sin duda, el momento en que Deco sufrió la falta dentro del área. Fue entonces cuando empecé a concentrarme, porque sabía que era el responsable de lanzar el penalti. Para alguien que había estado cuatro meses de baja tras una ligamentoplastia, fue un momento de redención y también de enorme responsabilidad. Pero tengo el orgullo de haber anotado el gol que clasificó al FC Porto para la gran final.

Fue una semifinal de Champions singular porque eran dos ciudades muy próximas y con equipos que no eran favoritos…

No lo éramos, pero llegamos los dos equipos a semifinales. Hoy si vemos las plantillas que tenían tanto Deportivo como nosotros podemos percibir lo importante que es el trabajo en equipo y cómo esos grupos de personas lograron poner en práctica su mejor versión. Recuerdo que en el partido de ida no tenía todavía el alta médica y me quedé en la grada sufriendo. Pero valió la pena esperar el momento adecuado para regresar, marcar en el semifinal y participar en la final

En A Coruña aún se habla de la rueda de prensa de Mourinho antes del partido de vuelta. “Estáis muy creciditos”, nos dijo a los periodistas y en general a todos los aficionados del Deportivo.

El sentir general en nuestro equipo es que en el Deportivo había mucha euforia y Mourinho lo usó como motivación extra, porque sentía en la ciudad y en el estadio que, tras vencer a los campeones de Europa por 4-0 en la ronda anterior, no tendrían ninguna dificultad en ganar por la mínima diferencia a un equipo como el nuestro. Desafortunadamente para el 95% de los que estuvieron en Riazor ese día, el FC Porto jugó un partido sólido y demostró por qué éramos los campeones vigentes de la Copa de la UEFA (ahora Europa League). Ese fue un paso importante porque ya habíamos pasado por una situación similar la temporada anterior y afrontábamos el reto con tranquilidad. Y además estaba la motivación añadida del regreso del 'Ninja' a la competición (risas).

¿Cómo era Mourinho entonces?

Era más que un entrenador. Siempre fue por delante de los demás. Cuando se empezaron a utilizar todas las estadísticas de equipos y jugadores, él ya realizaba este trabajo de scouting junto con el cuerpo técnico, y lo transmitían todo de forma simplificada a los futbolistas. Sabíamos exactamente qué jugadores serían sustituidos y quiénes entrarían en los partidos, dependiendo de los resultados y los momentos clave. Estábamos preparados para los cambios, incluso los tácticos.

Y a usted le tenía un aprecio especial.

Sin duda. Es y siempre será especial, porque creyó en mí, vio que podía jugar al máximo nivel y me dio una oportunidad. Yo simplemente le correspondí, porque siempre pensé que nada es imposible en el fútbol.

¿Qué recuerdo tiene de aquel Deportivo de 2004?

Sencillamente era uno de los mejores equipos del Deportivo de la historia. Y sabemos cuánto se echó de menos a dos jugadores que, de haber estado en el campo, la historia podría haber sido diferente: Jorge Andrade y Mauro Silva, que para mí era el máximo líder de aquel equipo. Al igual que yo estuve en el campo en aquel partido en Riazor y marqué la diferencia, creo que ellos también podrían haber desempeñado un papel fundamental en el resultado del partido.

Molina no logra detener el penalti de Derlei durante el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League 2003-04 disputado en el estadio municipal de Riazor EFE/LAVANDEIRA JR.

No sé si alguna vez tiró algún penalti tan importante como el que le metió a Molina.

Sin duda aquel lanzamiento fue un punto de inflexión y el más importante de mi carrera. Recuerdo haber fallado tan solo dos penaltis: uno con el FC Porto, en mi partido de regreso tras una lesión en la Liga (jugué unos 30 minutos) y otro cuando jugaba para el Sporting, en la final de la Copa de la Liga, en la tanda de penaltis.

Molina casi se lo para.

Yo no era un excelente lanzador de penaltis, pero era efectivo e inspiraba confianza en los entrenadores con los que trabajaba, así que muchos de ellos me encargaban tirarlos.

Muchos de los jugadores de aquel Oporto salieron a grandes equipos. Mourinho se marchó al Chelsea… Usted siguió y acabó en el Dinamo de Moscú. ¿No hubo otras opciones por ejemplo en España?

Sí, existía la posibilidad de ir a Italia, Inglaterra, España e incluso Brasil. En ese momento opté por el aspecto económico, pero no me arrepiento. Moscú es una ciudad fantástica y dejé mi huella en el Dinamo de Moscú, un club al que también le tengo mucho cariño. En Rusia fue una experiencia fantástica. Claro que, al principio, me frustró no luchar por títulos en la primera temporada y también porque el club necesitaba una reestructuración, pero fui muy feliz allí. Respecto a jugar en España, supe a través de agentes que el Betis estaba interesado cuando jugaba en el Leiria y yo ya negociaba con el FC Porto. Y después me comentaron que el Atlético de Madrid también estaba interesado, pero nunca recibí una oferta concreta. Jugar en La Liga es el sueño de la mayoría de los jugadores sudamericanos. Pero también puedo decir a día de hoy que soy el único jugador extranjero que ha militado en los tres clubes más importantes de Portugal. Hay unos ocho o diez jugadores nacionales que lo hicieron, como Futre, que es una joya y también han representado a esos tres equipos, FC Porto, Benfica y Sporting.

¿Cómo está el FC Porto actualmente? Imagino que no es sencillo darle continuidad al club tras la salida de un dirigente único como era el fallecido Pinto da Costa.

Correcto. El club está atravesando un proceso de transición tras la era de Pinto da Costa, el eterno presidente. Pero el sucesor, André Villas-Boas, está haciendo un excelente trabajo de reestructuración económica y manteniendo la identidad que caracterizaba al FC Porto en el extranjero. El fútbol ha cambiado, el mercado que provee jugadores a los clubes portugueses en Sudamérica se ha vuelto menos atractivo debido a problemas financieros, pero incluso trabajando con mercados alternativos, el FC Porto logra conformar un equipo que puede volver a ser protagonista en las competiciones europeas. Aún así queda mucho trabajo por hacer. Pero soy optimista porque se va por buen camino.

¿Como un goleador acaba como presidente?

Cuando me retiré volví a las aulas para estudiar Administración y Gestión. Poco después, comencé como director deportivo y surgió la oportunidad de invertir en un proyecto en el que ya estaba involucrado, así que me convertí en el accionista mayoritario del AD Fafe, en el norte de Portugal, un sitio donde tengo fuertes raíces.