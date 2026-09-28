Aroma de semifinal europea con el regreso del Oporto a Riazor

El fútbol siempre llega con recovecos complicados de imaginar: el Trofeo Juan Acuña de los albores de la pretemporada de la campaña 2003-04 fue aquel mismo curso, nueve meses después, la semifinal de la Champions League. El hito más elevado alcanzado por el Deportivo en Europa se sustanció en una eliminatoria que no requirió coger aviones ni efectuar grandes desplazamientos, algo así como un duelo fratricida, mismos colores, tanto en común... Este viernes (19 horas), 22 años después Deportivo y Oporto se vuelven a cruzar en el estadio de Riazor.

Aquella era otra historia. “Estáis muy creciditos”, bramó José Mourinho en la sala de prensa antes del partido que definió el pase a la final. En realidad el que estaba que no entraba en sí mismo era él, que en cinco años había pasado de meritorio (o de traductor) de Bobby Robson y Louis Van Gaal en el Barcelona a llevar al Oporto a ganar la Copa de la Uefa tras superar en la final celebrada en La Cartuja al Celtic de Glasgow. Cuando dio el salto a la Champions impactó con un equipo muy armado que aún así empezó la competición con un empate ante el Partizán y una derrota en Das Antas contra el Bernabéu. Todavía empezó esa Champions el Oporto en su viejo coliseo. El 17 de noviembre de 2003 se abrió O Dragão, que iba a albergar el Portugal-Grecia inaugural de la Eurocopa, con un amistoso contra el Barcelona, que hizo debutar a un liviano argentino llamado Leo Messi.

El Oporto venía de ganar en Europa, pero nadie pensaba en ellos para pelear por la Champions. Tampoco con el Deportivo, aunque en el equipo anidaba el sentimiento de que aquel año había opciones. La temporada fue un carrusel en el que Javier Irureta se empeñó en mantener al equipo con opciones en las tres competiciones que jugaba. De la Copa le descabalgó el Atlético en octavos, mediado enero. En la Liga hubo opciones hasta el final, en la pelea con el Valencia, finalmente campeón, y el Real Madrid. Irureta rotaba y dosificaba esfuerzos entre las críticas de quienes pedían un once tipo. Tampoco muchos jugadores acababan de digerir sus suplencias.

Fue el año del 8-3 de Mónaco, que no fue óbice para pasar la fase de grupos y llegar a las eliminatorias. Y ahí, ya en octavos de final, llegaron dos bombazos: el Oporto eliminó al Manchester United en Old Trafford con gol de Costinha en el minuto 90. El Dépor dejó atrás a la Juventus, que ya no tenía a Zidane en sus filas, pero alineaba a Buffon, Nedved o Del Piero. Un gol de Luque en Riazor y otro de Pandiani en Delle Alpi zanjaron el pase a cuartos. La Uefa sorteó entonces los emparejamientos hasta la final y tras superar al subcampeón en Turín tocó el campeón, el Milan. Si saltaba la sorpresa aguardaba el vencedor del Oporto-Lyon, un supuesto caramelito. Por la otra parte del cuadro, el galáctico Real Madrid era el favorito. Los cuartos le depararon un duelo con el Mónaco y una previsión contra el vencedor del Chelsea-Arsenal.

Los cuartos fueron un aldabonazo porque los favoritos se fueron a casa. El Milan sucumbió con el Deportivo, el Madrid firmó un desastre en Montecarlo y el Arsenal de los invencibles, ese que ganó la Premier sin perder un partido, cedió ante el Chelsea en Highbury. Oporto, Deportivo, Mónaco y Chelsea eran los semifinalistas. Y todos sintieron que estaban ante la oportunidad de sus vidas.

Molina a punto de detener el penalti de Derlei durante el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League 2003-04 disputado en el estadio municipal de Riazor EFE/LAVANDEIRA JR.

Los portugueses eran entonces los únicos que había ganado la competición (1987), pero eran infravalorados. Aquella Champions marcaron en todos sus partidos fuera de casa, quizás por ello no parecían muy preocupados tras empatar a cero en la ida de O Dragão contra el Deportivo. Esa noche en Oporto, tras un partido cerradísimo y sin apenas remates, había más caras largas entre la expedición deportivista que en el equipo luso. Un gol en Riazor obligaba al Deportivo a marcar dos para ganar en una eliminatoria en la que todavía valían doble los goles a domicilio en caso de empate (no en la prórroga). “Estamos al 50% porque tenemos el factor a favor de jugar en Riazor, pero tenemos el inconveniente de las bajas”, lamentó Irureta. Mauro Silva y Andrade estaban sancionados, pero en A Coruña ya todo el mundo sabía decir Gelsenkirchen. Allí está el campo del Schalke 04, entonces un futurista escenario en el que se iba a celebrar la final.

Mourinho jugó su partido en la sala de prensa. Luego armó un equipo rocoso que quien sabe si no se hubiese derrumbado si Valerón emboca una oportunidad de gol clamorosa a la media hora de partido. Ocurrió en la portería de Marathón, la misma en la que apenas transcurridos diez minutos tras el descanso, César, sustituto en el once de Andrade, derribó a Deco y propició un penalti gracias al que Derlei llevó el balón a la red.

Con veinte minutos por jugar Collina expulsó a Naybet por doble amarilla. Irureta acababa entonces de darle cancha a Diego Tristán, que había empezado el partido en el banquillo. Allí se quedó Djalminha, que aquella temporada se quedó sin si número ocho, de vuelta de su cesión en el Austria Viena, ya en el ocaso de su etapa como deportivista. No hubo remontada, pero queda el recuerdo de una noche memorable en la que el deportivismo acarició el cielo futbolístico. Fue el 4 de mayo de 2004, justo 63 años después del primer ascenso del Deportivo a Primera.