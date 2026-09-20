Deportivo, Betis y una tanda de penaltis histórica

Luis Aragonés marcó el 1-1 y su penalti en la tanda para el Betis ante el Deportivo en el Trofeo Concepción Arenal de 1962 TWITTER

El célebre aforismo que dice que los ingleses inventaron el fútbol, brasileños y argentinos lo convirtieron en arte, los franceses lo organizaron y siempre ganan los alemanes ya no es del todo verdad. Sobre todo, porque ahora parece que el fútbol español ha ocupado el lugar de los germanos. Pero también porque en España, y más concretamente en Galicia, adquirió trascendencia el método de desempate de eliminatorias en el fútbol moderno.

La primera tanda de penaltis de la que se tiene constancia tiene lugar en Argentina. Newell’s Old Boys y Tiro Federal se miden el 20 de enero de 1940 en un torneo organizado por la federación rosarina. Tras empatar 1-1, ambos equipos lanzan tres penaltis, todos efectuados por el mismo jugador. Tras dos series empatadas (2-2 y 2-2), en la tercera el rojinegro Eduardo Gómez de nuevo anota dos, mientras que José Lombardi falla los dos primeros, lo que otorga el triunfo al conjunto leproso. Entre ambos jugadores ejecutaron los 17 penaltis.

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En 1952, la Copa de Yugoslavia introduce las tandas, que se suceden a lo largo de toda la década. También el desempate de la final de la Copa de México de 1954 se decide desde los once metros. El torneo azteca sigue el formato de la tanda rosarina, pero el balcánico se parece más al actual, aunque cada equipo dispara sus cinco lanzamientos seguidos.

El primer caso en España está a punto de darse en A Coruña. El partido de homenaje a Julián Cuenca, disputado en 1955 entre Deportivo y Vasco da Gama en Riazor, es el primero que dispone una tanda en su reglamento. No hay caso. Los brasileños vapulean a un Dépor reforzado por el legendario Alfredo Di Stéfano (1-6).

Luis Aragonés con la camiseta del Betis TWITTER

Sí lo hay siete años después. Exactamente, el 2 de septiembre de 1962. A partir de las 11.45 horas, en el campo coruñés de La Granja se define el Trofeo Victoria, con triunfo del Vioño sobre el Español en la tanda de penaltis (5-2) después de empatar por tercera vez. Por la noche, ya en la madrugada del día 3 porque el partido arranca a las 23.00 horas, Barcelona y Zaragoza deciden el ganador del VIII Trofeo Ramón de Carranza, en Cádiz, en dos tandas de penaltis (8-3). Sin embargo, a las 16.00 comienza en Ferrol el VIII Trofeo Concepción Arenal, que Deportivo y Betis dirimen finalmente del mismo modo.

Entonces, no hay duda. Tras el empate a un gol –tantos de Veloso y Luis Aragonés–, el ganador del trofeo se decide alrededor de las seis de la tarde desde el punto fatídico. El Betis lanza primero. Eusebio Ríos –futuro técnico deportivista–, Luis Aragonés, Senekowitsch, Areta II y León Lasa baten a Pampols. Jaime Blanco envía por encima del travesaño el primer disparo del Deportivo, que ya no tiene que lanzar más.

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Durante muchos años se reconoce a Rafael Ballester, directivo del Cádiz, como inventor de las tandas, cuando no es así. Ni siquiera aquella del Carranza es la primera disputada en España. La primera es en A Coruña. Y la primera entre clubes profesionales es la que verdiblancos y blanquiazules dirimen en el Manuel Rivera.

La FIFA no aprueba las tandas de penaltis hasta junio de 1970. Hasta entonces, la inexistencia de una fórmula de desempate origina situaciones surrealistas. Como la clasificación de Turquía para el Mundial de 1954, a costa de España, a través de la mano inocente de un joven romano llamado Franco Gemma. O como la victoria de Italia en la semifinal de la Eurocopa de 1968 sobre la Unión Soviética por sorteo con una moneda. O cuando la Charity Shield –ahora Community Shield– comparte ganador. O cuando el número de córners botados deshace los empates en el Ramón de Carranza. Deportivo y Betis, con la ayuda de la ciudad de Ferrol, pusieron su granito de arena en pos de un fútbol más justo.