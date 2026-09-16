Arsenio también jugó en el Sevilla

Arsenio Iglesias desciende la escalerilla de un avión tras un desplazamiento europeo ataviado con el traje del Sevilla ARCHIVO SEVILLA FC

El mayor mito del deportivismo también tiene pasado sevillista. El conjunto andaluz, rival blanquiazul este miércoles en Riazor, puede presumir de haber contado con Arsenio Iglesias en su versión futbolista.

La carrera futbolística de Arsenio siempre ha permanecido opacada por sus éxitos como entrenador. Y también, justo es decirlo, por el paso del tiempo. Pero la realidad es que el célebre técnico del SuperDépor fue en los años 50 un cotizado delantero, principalmente extremo o interior derecho, que firmó unas cifras lustrosas: 50 goles en 238 partidos en Primera División. De sus quince campañas como profesional, Arsenio jugó once y media en la división de honor.

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Arsenio debuta con el Deportivo y en Primera el 28 de octubre de 1951. Los blanquiazules caen goleados ante el Barça en Les Corts (6-1), pero el tanto coruñés llevó el sello del delantero arteixán. Chacho, otra leyenda coruñesa, es el técnico que le abre las puertas de la titularidad de par en par. Ocho goles en su primer año en la élite.

Después de dos cursos con menor protagonismo, Arsenio recupera su mejor versión en 1954. Solamente deja de disputar un encuentro, hace siete tantos y recibe la llamada de la selección en marzo de 1955. Arsenio es uno de los 17 convocados para el encuentro del combinado B ante Grecia (7-1), del que salen seis suplentes para un amistoso ante Francia cuatro días más tarde. El arteixán no juega el primero y tampoco se sienta en el banquillo en el segundo. Eso sí, aquellos días forma parte de un selecto grupo de 29 internacionales, prácticamente la cifra que hoy se permite a cada selección en Mundiales y Eurocopas.

Arsenio completa un curso 1955-56 poco común. Juega los 30 partidos de Liga completos, 2.700 minutos de juego. Y de nuevo, siete goles. Ya es codiciado por algunos de los mejores equipos de España, que se lo rifan durante la campaña 1956-57. El Real Madrid ofrece al Deportivo un intercambio por el extremo valdeorrés –de padre inglés y madre gallega– Wilson Jones. El Deportivo pide al internacional Pérez Payá, pero el delantero alicantino desestima mudarse a A Coruña. El ofrecimiento de Castaño tampoco convence a la directiva coruñesa, a la que Santiago Bernabéu acaba ofreciendo un millón de pesetas. Al presidente blanquiazul, Ángel Fernández Murga, se le afila el colmillo. Comunica a Bernabéu que el Sevilla le ha ofrecido 1,3 millones de pesetas más tres jugadores. El Madrid se retira de la puja. Al final, Arsenio recala en el cuadro hispalense a cambio de 800.000 pesetas –4.808 euros al cambio, 3,04 millones de euros en la actualidad si aplicamos el valor tiempo del dinero– y la cesión por media temporada del defensa Arenas y el extremo Liz. Porque Arsenio firma por el Sevilla a finales de enero de 1957, pero “todavía soy jugador del Deportivo y le defenderé con mis mayores esfuerzos”. Y así es, a juzgar por las ocho dianas que le convierten en el pichichi blanquiazul. Sin embargo, el Deportivo baja a Segunda para poner fin a una racha de nueve campañas consecutivas en la máxima categoría.

Delantera subcampeona

Arsenio no lo tiene fácil en un Sevilla que inicia el curso 1957-58 como vigente subcampeón, éxito alcanzado bajo la batuta de Helenio Herrera y que le concede la posibilidad de disputar por primera vez la Copa de Europa debido al doblete del Real Madrid en Liga y Champions. Eso sí, ya sin HH en el banquillo. Satur Grech ocupa su lugar.

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La competencia es dura para Arsenio. Los veteranos Arza –futuro entrenador del Deportivo–, Pauet y Doménech y los jóvenes Loren y Pepillo forman una delantera que suma 57 dianas el curso anterior. Además, a ellos se unen el extremo Antoniet (Jaén) y, ya mediada la temporada, el ariete Lolo (Racing de Santander).

La puesta de largo de Arsenio llega en la disputa de la Pequeña Copa del Mundo, en Caracas, en junio y julio de 1957. El arteixán se estrena en la derrota ante el Botafogo de Garrincha y Didí (0-4) y disputa los duelos ante Barça (2-2) y Nacional de Montevideo (3-1). Su debut oficial también es internacional, el 26 de septiembre de 1957, en un magno escenario: el estadio da Luz. En Lisboa, ante el Benfica, el coruñés sale de titular en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa de Europa. El Sevilla hace bueno el 3-1 de la ida en Nervión aguantando un empate sin goles. Aún juega otro encuentro europeo más, también como titular: el 4-0 al Aarhus danés en la ida de octavos. Si Grech apenas le da chance, todavía menos le concede su sucesor en enero, Diego Villalonga. Arsenio solo salta al césped en dos partidos en 1958, en Liga en Jaén y en el intrascendente duelo copero ante Las Palmas tras el 5-0 en la ida en Canarias. En aquel 2-0 deja Arsenio el último de sus tres goles en once partidos oficiales con el Sevilla.

El Sevilla ocupa puestos de descenso a solo tres jornadas del final, que evita venciendo a Granada y Las Palmas y empatando en Mestalla. Aunque para entonces, la historia de Arsenio con el Sevilla ya está finiquitada, porque ya se encuentra rumbo a Granada.