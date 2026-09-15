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Historia

ÉRASE UNA VEZ | Cuando el Sevilla era un talismán para el Dépor

Entre octubre de 1991 y diciembre de 2004 ambos equipos jugaron 25 veces, los andaluces solo ganaron un partido y fue en una eliminatoria de Copa que perdieron. La máxima goleada fue un 5-1 en 1994

Juan L. Cudeiro
Juan L. Cudeiro
15/09/2026 15:36
Jiménez y Fran posan con el trío arbitral antes del Dépor-Sevilla del 11 de diciembre de 1994
Jiménez y Fran posan con el trío arbitral antes del Dépor-Sevilla del 11 de diciembre de 1994
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Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que el Sevilla era un rival talismán para el Deportivo. Entre octubre de 1991, tras casi veinte años sin cruzarse, y diciembre de 2004 ambos clubes jugaron 25 partidos oficiales y el Sevilla apenas ganó uno (fue en enero de 1997 la ida de una eliminatoria de Copa que se llevó el Dépor). En toda aquella concatenación de éxitos la mayor goleada se produjo el 11 de diciembre de 1994, un 5-1 en Riazor. Arsenio era el entrenador blanquiazul. En el banquillo del Sevilla se sentaba Luis Aragonés. 

El partido lo dirigió el extremeño Pajares Paz, muy censurado por la grada, que le recordaba aquella grabación de Canal Plus en la que, microfonado, se dirigía con diferente talante a jugadores y técnicos en un Atlético-Dépor que también había enfrentado a Arsenio con Luis. Esta vez no hubo polémicas con el trencilla porque el Deportivo sentenció bien pronto. Al descanso ganaba 4-0, con goles de Salinas (2), Aldana y Fran, que en la imagen anterior al inicio del partido posa con el trío arbitral y con Manolo Jiménez, entonces capitán del Sevilla y luego entrenador de larga trayectoria. El exlateral zurdo internacional lideraba un equipo con piezas expertas en la máxima categoría. En la imagen inferior se aprecia a varias de ellas: el centrocampista mallorquín Marcos le disputa la pelota a Fran mientras observan Moya, Rafa Paz y Cortijo. Ribera y Djukic también salen retratados. 

El partido se cerró con otro gol de Fran y uno postrero, le llaman todavía el del honor, obra del croata Davor Suker.

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