El día en que el Dépor dio la Liga al Valencia y se fue a Segunda

Formación del Deportivo en el partido de la temporada 1946-47 ante el Barcelona (3-2) en el estadio de Riazor CEDIDA

El historial de enfrentamientos entre Deportivo y Valencia ha dejado varios relatos lacrimógenos por estos pagos. E incluso cuando ambos estuvieron implicados sin verse las caras directamente, también el pasado deja un rastro de lamento en el deportivismo. Uno de esos episodios tuvo lugar hace casi 80 años, en la lejana temporada 1946-47, en la que el Valencia cantó el alirón gracias a un Deportivo que lloró su descenso a Segunda.

13 de abril de 1947. Última jornada de Primera División. El Deportivo se juega la permanencia en la máxima categoría en Riazor ante el Athletic, que encabeza la tabla clasificatoria. Los blanquiazules son penúltimos, con los mismos puntos (17) que el Espanyol, tercero por la cola, posición que evita el descenso directo, pero no una eliminatoria de promoción frente al tercer clasificado de Segunda División. Los pericos visitan a un Murcia que tiene 19 puntos. Las cuentas están claras. El Deportivo puede esquivar el descenso directo, pero no la promoción. Los blanquiazules necesitan mejorar el resultado que logre el Espanyol, porque el club barcelonés sale triunfador en el golaveraje particular. Un triple empate, que se daría en el caso de que se produjesen los triunfos de Deportivo y Espanyol, condena al Murcia, salva a los catalanes y manda a la promoción a los herculinos.

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También en la lucha por el título hay cábalas. Tres equipos (Athletic, Valencia y Atlético) tienen opciones reales y uno, el Barça, casi nulas, dependientes de una carambola y una goleada imposible. Los bilbaínos son campeones si ganan en Riazor. También si empatan y Valencia y Atlético no ganan. Los colchoneros salen beneficiados de cualquier empate, ante chés, vizcaínos o en una triple igualada. Solo los vascos juegan lejos del calor de su hinchada. El Atlético recibe en el viejo Metropolitano al Real Madrid en un derbi más capital que nunca y el Valencia juega en Mestalla ante el Sporting de Gijón.

En Riazor, el Deportivo da la cara desde el principio ante un rival de leyenda. Además de ser el claro dominador del palmarés liguero con cinco títulos, por delante de Valencia, Atlético, Real Madrid y Barcelona (2) y Betis y Sevilla (1), el técnico Juan Urquizu dispone de un plantel estelar. Los rojiblancos saltan al municipal herculino con prácticamente la delantera que pocos años después será conocida como Los Catedráticos. El Athletic forma con Iriondo, Iraragorri, Zarra, Panizo y Gaínza. Solo Venancio falta a la cita. El Deportivo, en manos de Paco Graña, sale al césped con Acuña; Pedrito, Ponte; García, Bienzobas, Elzo; Marquínez, Guimeráns, Latorre, Manolito Vázquez y Chao.

Precisamente es el extremo izquierdo, el último hombre de la alineación, quien abre el marcador a los tres minutos, al cabecear un centro de Guimeráns. Poco dura la alegría, porque Zarra iguala la contienda en el minuto 10, en una acción a balón parada botada por Piru Gaínza. A esas alturas, el marcador del Metropolitano también señala un 1-1, producto de los tantos del local Jorge (m.3) y el visitante Pruden (m.9). Y continúa la locura en la lucha por el título. Juncosa adelanta al Atlético en el minuto 19, dos después de que Amadeo marque el primero para el Valencia. El Atlético es campeón, pero Zarra (m.21) marca el 1-2 en Riazor, donde Guimeráns, uno de los máximos goleadores de la historia del Deportivo, empata rápidamente (m.25) para devolver la primera plaza provisional a los colchoneros... que la vuelven a perder a manos de los vizcaínos tres minutos después, cuando Zarra completa su hat-trick en el coliseo coruñés. En el mismo minuto 28, también marca el Valencia. El 2-0 ante el Sporting es obra de Epi, desde los once metros.

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Mientras, en La Condomina manda el Espanyol desde el minuto 5, con gol de Calvo. Al Deportivo solo le vale ganar.

La segunda mitad arranca con gol de Molowny para el Real Madrid (m.49). El Mangas pone el 2-2, que hace más campeón al Athletic, que mantiene su 2-3 en Riazor. En Valencia, los ches siguen a lo suyo. Morera pone el 3-0 en el minuto 50. Camps empata para el Murcia en el minuto 69 y en el 70 Latorre obra el primer paso para el milagro deportivista. El ariete riojano marca el 3-3 al pescar un rechace del meta Arruti. Ambos firman unos vibrantes últimos 20 minutos, pero el Deportivo le arrebata la Liga al Athletic y el Athletic le arrebata la permanencia al Deportivo porque nadie es capaz de cambiar el resultado.

Sí lo hacen el Real Madrid, que se lleva los dos puntos del Metropolitano (2-3) con un tanto de Pruden (m.85) y el Valencia, que se va hasta el 6-0 con dianas de Amadeo (m.74 y 89) e Igoa (m.82). También el Espanyol, con el 1-2, de nuevo obra de Calvo (m.80), que salva a los pericos y condena al Murcia a una promoción ante la Real Sociedad en la que acaba en Segunda (2-0).

Mientras, en Riazor, cuando el marcador simultáneo indica el 1-2 en La Condomina, más de 30.000 coruñeses lloran el segundo descenso. Y en Mestalla, los valencianistas festejan su tercera corona en seis años, que les sitúa en el álbum de oro tras la estela del entonces transatlántico rojiblanco. Gracias a su 6-0 al Sporting, aunque también gracias al Real Madrid y al Deportivo.