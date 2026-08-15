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Historia

El exdeportivista Albentosa se estrena como director deportivo en Primera RFEF

El central que jugó en A Coruña entre 2016 y 2018 colgó las botas este verano y ahora llega a los despachos del Juventud de Torremolinos a dos semanas de iniciar la temporada

Esther Durán
15/08/2026 12:22
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El exdeportivista Raúl Albentosa será el nuevo director deportivo del Juventud de Torremolinos, equipo del grupo segundo de Primera RFEF, al que se incorpora para iniciar su periplo en los despachos después de colgar las botas al final de la pasada temporada en el Antequera, otro equipo malagueño de la misma categoría. Albentosa, que está a punto de cumplir 38 años, jugó en el Deportivo dos temporadas entre 2016 y 2018. Con el descenso a Segunda tuvo que buscar un nuevo destino cedido al Nàstic. Después jugó en el Bulgaria (CSKA Sofía), Rumanía (Dinamo Bucarest) y Dinamarca (Vejle) antes de recalar en Antequera. Durante estos últimos ocho años alternó su periplo en esos equipos con algunos meses en paro.

Albentosa llega a Torremolinos en medio de una catarsis. El club, en manos de un grupo de inversores de Oriente Medio del que no hay apenas referencias, decidió esta semana despedir al entrenador, Aitor Martínez, y al director deportivo, David Cabello. Y llegan dos exfutbolistas con pasado como centrales. César Arzo para el banquillo y Albentosa para acabar de confeccionar una plantilla que tiene apenas catorce futbolistas del primer equipo y ha recuperado a seis cedidos más.

“Podía haber aportado más”, confesó Albentosa en su salida de Antequera, a la postre su epílogo como futbolista. Allí encadenó lesiones, entre ellas dos roturas de menisco, una en cada rodilla. Jugó apenas seis partidos, tres de ellos como titular

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Es, obviamente, el primer trabajo de Albentosa como director deportivo en un equipo que se ha reforzado este verano con el exfabrilista Dioni Villalba, máximo goleador histórico de Primera RFEF o con Wilfred Kaptoum, camerunés que se forjó en la canterano del Barcelona y llegó a jugar en Primera División con el Betis. Pero todo este volantazo llega a dos semanas del inicio de una competición que se aguarda durísima. La escuadra malagueña tiene por delante un calendario con dos salidas consecutivas a los dos filiales de la capital, el Atlético Madrileño y el Castilla. Luego recibirá al Zaragoza y rendirá visita al Hércules.

El Juventud de Torremolinos se estrenó la pasada campaña en Primera RFEF tras dar el salto con dos ascensos consecutivos. En los últimos años han pasado por allí propietarios de Irán y Singapur, se han producido impagos y finalmente se sustanció una venta a un holding presentado como “de Oriente Medio” que anunció su deseo de construir “un club fuerte, sostenible y preparado para crecer”.

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