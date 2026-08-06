Florencia, donde por primera vez un deportivista jugó un partido de un Mundial

Once de España frente a Italia en el estadio Giovanni Berta de Florencia en el partido de desempate de cuartos de final del Mundial de 1934, con Chacho tercero de pie por la derecha CEDIDA

El Deportivo juega en Florencia este jueves por primera vez en su historia, aunque no es el debut blanquiazul, ya que hace casi un siglo, la capital de la Toscana fue el escenario en el que un futbolista del club coruñés participó por primera vez en un partido de la Copa del Mundo de la FIFA.

Los blanquiazules no pisarán el césped del estadio Artemio Franchi, actualmente en obras de remodelación y modernización ya que es un estadio que data de aquel Mundial, disputado en 1934. Entonces se denominaba estadio Giovanni Berta y fue construido por el régimen de Benito Mussolini en forma de D, en honor al Duce (líder), como era conocido el dictador transalpino.

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Eduardo González Valiño, conocido por todos como Chacho, marcó un antes y un después en el fútbol coruñés. Su fútbol creó escuela. Chacho es considerado el iniciador de la escuela coruñesa que durante décadas abanderaba la pausa, el toque y la calidad. Peloteros de la talla de Rábade, Luis Suárez, Amancio, Loureda, José Luis o Fran emergieron años después como dignos sucesores del primer mundialista del Deportivo.

Chacho entró sorprendentemente en la convocatoria de Amadeo García de Salazar para la segunda edición de la Copa del Mundo, disputada en 1934 en Italia. El coruñés no fue el único jugador de Segunda División con el que contó el seleccionador, que probó en tres amistosos contra el Sunderland a 26 jugadores. Entre ellos, Fede y Campanal I –máximo goleador con 28 tantos–, del Sevilla, campeón de la categoría de plata; Marín, del Atlético de Madrid, subcampeón y también ascendido directamente, y el deportivista. El coruñés hizo 9 tantos en 15 partidos, buenos cifras para un interior, y más en un equipo que finalizó en una modesta séptima posición entre diez participantes. Marín no pasó el corte definitivo. Sí lo hicieron los dos sevillistas –uno de los ayudantes de Don Amadeo era Moncho Encinas, entrenador del cuadro nervionense– y Chacho. Como curiosidad, quién sí pasó el corte fue un exdeportivista, Hilario Marrero, entonces jugador del Real Madrid. Pero España viajó al final con 21 jugadores en lugar de los 22 permitidos porque la FIFA admitió el cambio a última hora de Ciriaco por Pena pero no el del canario cofundador del Victoria CF coruñés por el colchonero Marín.

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El genial interior coruñés no tuvo la oportunidad de participar en el baile a Brasil (3-1) en Génova con el que España recuperó su crédito a nivel internacional. Tampoco saltó al césped en el partido conocido como la Batalla de Florencia. El encuentro de cuartos de final ante la selección italiana era una cuestión de estado, como todos los disputados por los anfitriones en un campeonato organizado por la dictadura italiana. Una pillería de Lángara y Luis Regueiro adelantó a España a la media hora. Antes del descanso, la Azzurra empató por medio de Giovanni Ferrari tras una clara falta sobre el portero Ricardo Zamora, abrazado por Schiavio. El colegiado, el belga Louis Baert, anuló un tanto a Lángara en la segunda parte por un dudoso fuera de juego. “Nos han birlado el partido”, declaró el guardameta a ABC.

La dureza de los transalpinos dejó a España sin siete titulares para el encuentro de desempate, ya que no existían las tandas de penaltis. Zamora, Lángara, Ciriaco, Gorostiza, Fede, Iraragorri y Lafuente quedaron tocados tras el intenso duelo contra los anfitriones. También cuatro italianos cayeron en la guerra sobre el césped del Berta. Una de las novedades españolas fue Chacho, que entró en el once como interior izquierdo en lugar de Luis Regueiro, reubicado en el interior derecho para suplir de Iraragorri. El coruñés se convirtió también en aquel momento en el primer jugador gallego en defender la camiseta española en un Mundial, porque otros lo hicieron en 1930 pero defendiendo a Argentina y Uruguay. La lesión de Bosch dejó con diez al equipo hispano, porque tampoco habían entrado en vigor las sustituciones, salvo la del portero. Nogués, que reemplazaba a Zamora, fue objeto de falta por parte de Giuseppe Meazza –sí, el nombre del estadio de Inter y Milan es el de un antiguo internacional italiano y campeón del mundo– en la acción del único gol del encuentro, en el minuto 11. Esta vez fue el suizo René Mercet el que prefirió mirar hacia otro lado y, además, anular otro tanto a Luis Regueiro a la hora de partido que pudo hacer llevado la eliminatoria a una nueva prórroga.

España, que llegaba envuelta en un mar de dudas, se fue de su primer Mundial dejando buenas sensaciones y sentando un clásico precedente, la eliminación en cuartos de final. "España vencerá fácilmente a Brasil. Y hasta puede voltear a Italia”, había predicho el mago Hugo Meisl, seleccionador del Wunderteam austríaco, que reafirmó sus palabras tras la derrota hispana en Florencia: "De no haber tropezado con el equipo organizador, que además era la formidable escuadra de Vittorio Pozzo (seleccionador italiano), España hubiera ganado la II Copa del Mundo". Y el coruñés Chacho pudo haber estado allí, después de su estreno en Florencia, para vivirlo.