El Dépor de Bosman cumple treinta años

Hace treinta años que el fútbol cambió para siempre y el Deportivo fue uno de los primeros clubs en entenderlo. Aquel verano no había Mundial, sino Eurocopa y el mercado de fichajes estaba en ebullición porque el dinero procedente de los derechos audiovisuales lo negociaba entonces cada club. Y el capital fluía, tanto que Augusto César Lendoiro firmó un lucrativo contrato con Canal Plus. Pero lo que en realidad lo había variado todo fue la Ley Bosman, que había entrado en vigor el 15 de diciembre de 1995 para permitir la libre circulación de los deportistas con pasaporte de la Unión Europea en todo el ámbito comunitario. El mercado se abrió de una manera que nadie había imaginado hasta entonces y el Deportivo, entre las dudas de tirios y troyanos y grotescos arrebatos proteccionistas, se lanzó de cabeza a explorarlo.

El equipo estaba en un momento de renovación. Varios de los héroes del SuperDépor estaban de salida, Rekarte, Voro, Liaño, Aldana y, sobre todo, Bebeto salían del club y había que construir un nuevo equipo. JB Toshack, discutido tras una mala campaña, seguía al mando. Pero el mercado no solo se había encarecido en España sino que tampoco ofrecía muchas alternativas. Así que el club aprovechó la opción que se había abierto con la denuncia de aquel ignoto futbolista belga al que le ponían trabas para salir de su país a jugar en la segunda división francesa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo el resto. “Buscaremos refuerzos en América, pero también en Europa, mientras la Federación no tome una decisión al respecto un francés no es lo mismo que un brasileño”, advirtió Lendoiro en los primeros días de junio de 1996.

A esa altura, Lendoiro ya había complacido a Toshack con la adquisición de una petición expresa del galés, el central Nourredine Naybet, que ocupaba plaza de extranjero. Pero casi de inmediato se abrió el mercado galo, rico en futbolistas que gracias a Bosman podían alinearse sin restricciones y en algún caso estaban libres. Así llegó Mickael Madar, un delantero que jugaba la Eurocopa con Francia (en realidad la veía desde el banquillo) en una convocatoria en la que no habían entrado Ginola, Cantona o Jean Pierre-Papin. También llegó sin mediar traspaso Jacques Songo’o, camerunés con pasaporte galo que acababa contrato con el Metz, de la Ligue 1. Y por 400 millones de pesetas el club adquirió a Coco Martins, un centrocampista con mucha llegada que anotó trece goles en el único campeonato que jugó en España antes de salir hacia el Estrasburgo y dejar no sólo goles sino también una plusvalía. No fueron los únicos refuerzos galos. Ya casi a la altura del Teresa Herrera arribó el lateral zurdo Jerome Bonnissel y aquel fue el verano del visto y no visto de Sylvain Wiltord, que firmó, se fue cedido al Stade Reims, su club de procedencia, y el verano siguiente dejó el club sin haber lucido la camiseta nada más que en su presentación en la Plaza de Pontevedra. Siempre se consideró aquello como un gran negocio, pero Wiltord acabó siendo de todo aquel mercado el jugador con mayor recorrido: campeón de Europa y subcampeón del Mundo con su selección, internacional en 92 ocasiones, dos veces ganador de la Premier con el Arsenal y tres de la Ligue 1 con el Olympique de Lyon. Lendoiro le había definido en su presentación: “Es muy fuerte y rápido. Una joya”. Pero nunca quiso jugar en A Coruña.

Madar y Martins a su llegada a Alvedro para fichar por el Deportivo en julio de 1996 ARCHIVO DXT

Wiltord no veía claro que fuese a tener espacio en el once porque en cuanto llegó la garantía del nuevo contrato televisivo, Lendoiro olvidó prevenciones sobre los precios del mercado en Brasil y se trajo a Rivaldo por 1.000 millones de pesetas. Un año después se fue por cuatro veces más. “A veces lo barato es caro”, justificó el presidente deportivista. Rivaldo fue en su llegada el tercer fichaje más caro de la historia del fútbol español, apenas superado por el de Mijatovic aquel verano del Valencia al Real Madrid y la rocambolesca llegada catorce veranos atrás de Maradona al Barcelona. Pero el delantero de aquel Deportivo ambicioso era Renaldo. “Si hubiésemos fichado un atacante comunitario hubiésemos ganado la Liga”, apuntó Toshack años después. Complicado saberlo. El caso es que era un tiempo de cambio y todo se complicó en los despachos porque Federación y Liga se enzarzaron en una disputa sobre cuantos extranjeros tenían derecho a tener los equipos en sus plantillas. Se alegaba que la Ley Bosman iba a vaciarlas de españoles. Las críticas a Lendoiro por su visión del mercado fueron feroces. Al final todos acabaron haciendo lo mismo, pero en la primera jornada de Liga de un total de 273 futbolistas alineados, apenas 15 fueron comunitarios.

En ese inicio del campeonato Francia no había sido el único caladero explorado por Lendoiro, que se trajo a Hélder Cristovao, el central del Benfica, y empezó a tejer relación con un audaz y persistente agente de futbolistas que respondía al nombre de Jorge Mendes y que no cejó hasta conseguir que Nuno fuese guardameta del Deportivo, aunque luego jugase apenas ocho partidos en los seis años que estuvo vinculado al club.

Fue un verano con tintes surrealistas porque en agosto aún no se había logrado llegar a un acuerdo sobre cuantos futbolistas sin pasaporte comunitario podrían albergar las plantillas. Lendoiro pilotaba a los clubs que abogaban por una apertura total de fronteras, pero al final se llegó a una solución de compromiso, la de permitir seis extracomunitarios por plantel y que apenas se pudiesen alinear a cuatro al mismo tiempo. En el Deportivo, con Djukic, Naybet, Mauro Silva y Rivaldo se evidenció que había que haber incorporado ese nueve diferencial y comunitario que tanto echó de menos Toshack. Se trató de paliar esa falta con la llegada en enero de Luizao, un brasileño con pasaporte italiano. Pero el equipo justo ahí no fue capaz de aguantar el ritmo de Madrid y Barcelona y acabó la Liga en la tercera posición. Con todo, se profundizó en aquella política de mercado y un año después al Deportivo se le bautizó como la ONU cuando juntó a futbolistas de trece nacionalidades diferentes.