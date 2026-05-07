El Trofeo Ramón de Carranza que se exhibió en el Teatro Colón

Los jugadores del Deportivo alzan el Trofeo Ramón de Carranza ganado el 23 de agosto de 1998 A. MOVELLÁN

Son dos clásicos y además de ciudades hermanadas, pero Deportivo y Cádiz no se han cruzado tanto como se podría pensar. El de este viernes en el viejo Carranza, menos viejo Mirandilla y desde el pasado mes de marzo JP Financial Estadio, será el decimoquinto enfrentamiento entre ambos equipos en feudo gaditano. En partido oficial. Porque hubo dos duelos más que quizás son los más recordados, sobre todo el de agosto de 1998 cuando el Deportivo le ganó la final (0-2) del Trofeo Ramón de Carranza al anfitrión. Once años después ambos equipos se vieron de nuevo las caras en la primera semifinal de uno de los torneos de verano más prestigiosos del fútbol español. Volvió a vencer (1-3) el Deportivo, que cayó dos días después ante el Sevilla y no se pudo traer a A Coruña un segundo trofeo. Porque el Ramón de Carranza luce hoy, majestuoso, en el nuevo museo ubicado en los bajos del estadio de Riazor.

Antes se exhibió en el Teatro Colón. Ocurrió al final de aquel verano del 98, con Javier Irureta recién llegado a la ciudad para dirigir al equipo. En apenas quince días el Deportivo alzó Teresa Herrera y Ramón de Carranza, los dos grandes clásicos del fútbol estival, una fórmula que ya empezaba a ofrecer signos de agotamiento, pero todavía destilaba un cierto glamour. El Deportivo así lo entendió y tras ganar el Carranza propuso armar un pequeño altar en el palco de la música de los Cantones para que la gente pudiese acudir a contemplar los monumentales trofeos obtenidos. No hubo acuerdo con el Ayuntamiento, pero sí con la Diputación, que hacía unos pocos meses que había adquirido el Colón. Que Lendoiro fuese entonces el presidente del organismo provincial seguramente ayudó a gestionar esa cesión de un espacio por el que pasaron unas 5.000 personas a contemplar los trofeos.

Eran tiempos de efervescencia deportivista. El equipo se había renovado con la llegada de Irureta, que después de que el club se hubiese lanzado a aprovechar las opciones que le daba la Ley Bosman para reclutar futbolistas en caladeros poco explorados fomentó la llegada de refuerzos con experiencia en la liga española. Los lució en su primera experiencia en el gran torneo gaditano, donde se estrenó con una goleada (5-1) a la Sampdoria. Dos recién llegados, Turu Flores y el francés Ziani, marcaron a pares. El lateral zurdo Bonnissel completó la goleada. “Estamos en buena línea. Todos sabemos lo que tenemos que hacer”, valoró Mauro Silva tras el partido. En la final, ya ante el anfitrión Cádiz, volvió a marcar dos veces el entonces ariete argentino. Poco importó que el rival estuviese entonces en Segunda B. El Carranza se festejó como se merecía y en A Coruña se acuñó una expresión taxativa para aquel Deportivo: “El rey del verano”. Y el monarca entró por la puerta grande al Teatro Colón.

Para entonces el Deportivo apenas había jugado en Cádiz diez veces en toda su historia. Desde entonces apenas lo hizo cinco más, incluida la segunda visita al Carranza en 2009. No suelen coincidir unos y otros en la misma categoría, tampoco el estadio cadista es del todo propicio para los blanquiazules, que apenas ganaron en él en dos ocasiones en partido oficial (en 1993 y la temporada pasada con el hat-trick de Lucas Pérez) y empataron en dos visitas más (2006 y 2019). Trece goles ha marcado el Deportivo en sus catorce experiencias oficiales en el coliseo de la Tacita de Plata. Y ha recibido 31, entre ellos los encajados en un grosero 7-2 recibido en noviembre de 1984 en una tarde histórica en el Carranza porque el marcador lo abrió Mágico González y después marcaron sendos tripletes los talentosos hermanos Mejías, José Manuel y Salvador. Aquella tarde tras el partido, Arsenio Iglesias parafraseó al no menos mítico Vujadin Boskov tras una debacle del Real Madrid en Múnich: “Más vale perder un partido por siete goles, que siete partidos por un gol”, sentenció el técnico de Arteixo.