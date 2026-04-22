El gol de Donowa en Burgos que hizo posible el de Vicente

Louie Donowa pelea por la pelota con Puncho durante el Deportivo-Hércules (3-1) de la temporada 1986-87 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El barcelonismo recuerda casi con tanta alegría como el gol de Ronald Koeman a la Sampdoria para ganar su primera Copa de Europa el que marcó Bakero en el tiempo añadido en Kaiserslautern cuando el equipo azulgrana estaba eliminado en los octavos de final. Sin embargo, en la inmensa mayoría de ocasiones, detrás de los nombres que quedan para la posteridad hay otros héroes sumidos en el anonimato. El deportivismo rinde tributo al gol de Vicente, aunque, entre otros, aquel año hubo uno clave la semana anterior para que el equipo se mantuviese con vida hasta la última jornada.

15 de mayo de 1988. El Deportivo visita al Real Burgos en la penúltima jornada de Segunda División. Los blanquiazules son decimoctavos con 28 puntos, los mismos que el Hércules, primer equipo en puestos de descenso, y uno menos que el Bilbao Athletic (29), que ocupa la primera plaza de permanencia. Granada (24) y Cartagena (22) ya están matemáticamente en Segunda B. Los alicantinos visitan al Barcelona Atlético, mientras que el filial rojiblanco recibe al Recreativo de Huelva. Las cuentas son tan sencillas como espeluznantes. Si los ‘cachorros’ de Iñaki Sáez vencen al cuadro onubense y el Deportivo cae en El Plantío, el conjunto coruñés estará descendido.

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El equipo viaja con dos días de antelación, con Julio Meana, presidente interino, a la cabeza. “Es un deber estar al lado del equipo en estos momentos”, sostiene. El club está con la soga al cuello. Deuda desorbitada, dimisión del presidente Andrés García Yáñez en marzo y de su sucesor interino, Luis Carlos Morato Miguel, un mes más tarde. No están mucho mejor las cosas en la capital castellana. La plantilla rojiparda no cobra desde febrero. Los rumores apuntan a los habituales maletines para motivar a un equipo ya salvado, con 33 puntos, cinco más que Hércules y Deportivo. Es por ello que el croata Sergije (Sergio para la prensa) Krešić, técnico burgalés, no hace pública la convocatoria en la previa, algo poco común en aquellos tiempos.

El Real Burgos juega con Zapata; Vilches, Geni, Tamayo, Bautista; Ibáñez, Edu, Pešterac, Blanco Vila; Sanz y Mata. Este último, padre del campeón del mundo (2010) y de Europa (2012) con la selección española. El Deportivo, con Arsenio Iglesias en el banquillo al prosperar el recurso contra su inhabilitación de quince días por los incidentes en el partido contra el Lleida (1-1) de la 32ª jornada, forma con Jorge; Cayetano, Modesto, Arzubialde, Blesa, Agulló; José Ramón, Aspiazu, Gil; Vicente y Donowa. El valenciano Ansuátegui Roca dirige el encuentro. En las gradas, cerca de medio centenar de seguidores blanquiazules. No, el Deportivo no es ningún invento moderno.

Los blanquiazules no dan muestras de ser un equipo en peligro de descenso. Dominan desde el inicio y crean varias oportunidades en botas de Donowa y Gil. Superado el cuarto de hora, el delantero inglés abre el marcador. Vicente recupera un balón y se interna en el área, donde regatea a Geni y dispara con fuerza. Zapata despeja el cañonazo y el exjugador del Norwich City cabecea el rechace para marcar el 0-1.

Un larguero para el 0-2

El Deportivo completa una buena primera mitad. Incluso acaricia el 0-2 en un par de oportunidades. En otro testarazo, esta vez a centro medido de José Ramón, Donowa estrella el cuero en el larguero. Después, Vicente recibe del extremo de origen caribeño y pica la pelota sobre la salida de Zapata, pero Tamayo llega antes de que el suave toque del vilalbés traspase la línea de gol.

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La entrada de Gregory por el yugoslavo Pešterac, a la hora de juego, en la medular burgalesa cambia el decorado. El volante vasco se hace dueño y señor de la parcela ancha y, menos de diez minutos después, firma el empate. Fontana, que acaba de entrar por José Ramón, despeja una falta colgada por Mata. Gregory engancha un fuerte disparo a botepronto que se cuela como obús en la portería de Jorge.

“Está todo muy liado”, afirma Arsenio a la conclusión del partido en El Plantío. El Bilbao Athletic vence al Recre (2-1) merced a un gol de Uribarrena en el minuto 90, mientras que el Hércules empata en el Miniestadi (1-1). Solo tres de las 27 combinaciones posibles de resultados en la jornada final entre los tres implicados, un 11,1%, favorecen al Deportivo. El Deportivo necesita ganar al Racing de Santander en Riazor y que el filial rojiblanco pierda en Jerez –y así acaba sucediendo–, puesto que el empate a puntos con los ‘cachorros’ le sonríe (1-0 en Riazor y 1-1 en San Mamés) y también sale triunfador de una hipotética triple igualada, ya que también bate a los herculanos en Riazor (1-0). Así que si aquel gol de Vicente al Racing acabó en letras de oro en la historia deportivista fue, entre otros muchos motivos previos, por el marcado la semana anterior por Donowa en El Plantío.