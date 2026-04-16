Mirandés: una y no más

José Manuel Traba marca el 3-0 en el Deportivo-Mirandés de la temporada 1980-81 en Riazor ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Deportivo goleó al Mirandés en la primera visita del cuadro burgalés a Riazor, hace 45 años y once días, en un partido que, además, supuso la única victoria coruñesa ante su rival del próximo lunes en sus diez primeros enfrentamientos –antes del 1-5 del pasado septiembre en Mendizorroza–, y la única en cinco visitas jabatas al feudo herculino.

5 de abril de 1981. La 31ª jornada trae a Riazor al sorprendente Mirandés, cuarto clasificado del grupo 1 de Segunda B en el segundo paso del Deportivo por el tercer escalón del fútbol nacional. Los blanquiazules ocupan la segunda posición, que otorga el ascenso directo, con 41 puntos, muy lejos del líder, el Celta (48), que solo suma una derrota, precisamente ante el conjunto burgalés en Anduva (2-1). Tenerife (37), Mirandés y Cultural Leonesa (35) acechan. Sobre todo el cuadro jabato, que tiene la opción de colocarse a solo tres puntos de los coruñeses si consigue vencer en el coliseo herculino.

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El Deportivo llega en una racha de diez partidos sin conocer la derrota, aunque mitad victorias y mitad empates –un parcial de 15 puntos de 20 posibles que no está nada mal–, pero no acaba de convencer a la exigente parroquia blanquiazul. El Mirandés suma nueve victorias y un empate en sus diez primeros partidos en su inexpugnable Anduva, pero pierde fuelle a domicilio, donde solo marca diez goles en sus primeras quince citas y consigue 12 puntos de 30 posibles.

Sin embargo, el clima inicial en Riazor es positivo. La crónica de Franjilla para La Hoja del Lunes duda si el apoyo incondicional de la grada procede de la necesidad de crear un ambiente de confianza para mantener la racha y abrir brecha sobre un rival directo o si obedece al rumor que durante la semana sobrevuela la ciudad acerca de una hipotética prima de terceros al equipo rojinegro. Es por eso que una sonora pitada acompaña la salida al campo del Mirandés.

El Deportivo de José Martínez salta a las cuatro y media de la tarde al césped de Riazor con Jorge; Pardo II, Piña, Javi, Silvi; Alfredo, Villanueva, José Luis; Muñoz, Traba y García. La alineación del Mirandés, dirigido por Antonio Solana, la componen Muñoz; Haro, Rebollo, Lucas, De la Viuda; Antolín, Aketxe, Martín; Seni, Paco y Requejo. Aketxe es el padre del exdeportivista (2019-20) Ager y autor del gol del triunfo burgalés en la primera vuelta (2-1), en el primer partido de la historia entre ambas formaciones. El arbitraje corre a cargo del asturiano Díaz Gutiérrez.

“Por primera vez en la temporada pudo observarse con gran elocuencia lo beneficioso que resulta para un equipo ese apoyo decidido, desde las gradas, de sus seguidores”, narra Franjilla en su crónica. Sí, de toda la vida los seguidores deportivistas han sido extremadamente rigurosos. Porque a estas alturas, el Deportivo suma ante sus fieles once victorias, dos empates y una sola derrota, o lo que es lo mismo, 24 puntos de 28 posibles. A priori, no parecen demasiados motivos para el descontento.

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La victoria “indiscutible” y “merecidísima” se plasma en el marcador con tres goles, dos en el último tercio de la primera mitad y otro cuando las manecillas del cronómetro acaban de superar la hora de juego. Pancho García abre el marcador a la media hora. El ferrolano se anticipa a Alfonso Castro, destinatario del centro de Muñoz desde la derecha, para empalmar un contundente remate que supera al portero visitante. Castro, inicialmente en el banquillo, entra en el terreno de juego en el minuto 21 en lugar de Alfredo. A punto de finalizar la primera parte abre brecha Muñoz. El catalán remacha un córner botado por Villanueva y peinado por Castro, también con la testa. Ya en la segunda mitad, García tiene la oportunidad de hacer el tercero en el minuto 53. Traba provoca una dudosa pena máxima. El Muñoz que defiende la portería burgalesa adivina la intención del bigotudo deportivista y rechaza a saque de esquina. Ocho minutos después, Traba cierra el marcador, en su especialidad. García toca una falta para Castro, cuyo disparo es rechazado y el fisterrán lo remacha con la testa al fondo de las mallas.

“Comenzó la cuenta atrás y esto va bien, el equipo está más entonado”, sentencia el técnico blanquiazul tras el partido. Poco más de un mes después, el Deportivo certifica su regreso a la categoría de plata para poner punto final a su segunda visita al barro.