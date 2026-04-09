Las 22 veces de la ‘vintage’ de la Jornada Retro de LaLiga

Once inicial del Deportivo que el 31 de marzo de 1990 visitó al Espanyol en partido de Segunda División con la equipación que ha replicado Kappa para la Jornada Retro de LaLiga CEDIDA

El Deportivo utilizará este domingo en El Alcoraz una camiseta vintage, en el marco de la Jornada Retro organizada por LaLiga, a la que se han sumado la gran mayoría de clubes de Primera y Segunda División. El diseño escogido por Kappa y el departamento de imagen del Deportivo –obligados a escoger una elástica que no fuese blanquiazul al ser el azulgrana Huesca el adversario en la fecha escogida por la patronal para poner en marcha esta novedosa iniciativa– es el de una camiseta blanca, pero 100% coruñesa.

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Rafrei fue una marca de ropa de deporte, como chándals, camisetas y sudaderas, y bañadores para hombre con sede y fábrica en A Coruña. Rafrei era el nombre comercial de Itensa (Industrias Textiles del Noroeste, Sociedad Anónima), cuyo centro de trabajo se encontraba en la esquina de la plaza Maestro Mateo con la calle Fernando Macías. El 6 de noviembre de 1987, Rafrei entrega a un Deportivo en graves problemas económicos material deportivo por un valor superior a los dos millones de pesetas, lo que al cambio supone unos 12.000 euros, que serían 85.000 euros en la actualidad si aplicamos el valor tiempo del dinero. Preside el club Andrés García Yáñez. Es la temporada 1987-88. La de la muerte de Javier Sagarzazu en el bus del equipo camino de un amistoso en Carral. La del traspaso de José Luis Vara al Betis. La del gol salvador de Vicente Celeiro en el último minuto del último partido frente al Racing de Santander. Rafrei presenta suspensión de pagos en 1992, cinco años después de aquel instante para la eternidad.

El Deportivo utiliza la camiseta blanca de Rafrei en 22 partidos a lo largo de las cuatro temporadas (1987-88, 1988-89, 1989-90 y 1990-91) en que viste las equipaciones del fabricante coruñés, aunque en algunas ocasiones la acompaña de pantalón y/o medias azules. Su estreno se produce el 22 de noviembre de 1987, en la visita al Figueres en la 11ª jornada de Segunda División. El conjunto gerundense se impone por 2-1. Vicente Celeiro es el autor del primer tanto deportivista con ese uniforme. El último encuentro con esa elástica, aunque con calzones y medias azules, es el Día de Reyes de 1991, también en Cataluña, frente al Lleida. Y también con el mismo resultado, 2-1 para el cuadro local. El ‘flaco’ Gil, desde el punto de penalti, es el autor del último gol deportivista con la Rafrei blanca.

El partido más trascendente que el Deportivo disputa con esa camiseta –que no con esa equipación– es la victoria por penaltis ante la Real Sociedad de Arconada, Górriz, Zamora, Goikoetxea y José Mari Bakero en los octavos de final de la Copa del Rey 1988-89. Para evitar coincidencias con el cuadro donostiarra, el Dépor juega con camiseta y medias blancas, pero con el pantalón azul. El Deportivo, entonces en Segunda División, elimina al subcampeón en vigor del torneo del KO. El encuentro de ida, en Riazor, había finalizado sin goles. En el mítico campo de Atocha, de blanco, el Deportivo araña un empate 1-1 –Hidalgo adelanta a los coruñeses en el 71 y Zamora igualada cuatro minutos después– que lleva el partido a la prórroga y después a la tanda de lanzamientos desde el punto fatídico. Desde los once metros se consuma la sorpresa y la hazaña (1-3) gracias a la soberbia actuación del guardameta Jorge, que desvía los tiros de Zamora y Uría y ve cómo su futuro compañero Mujika dispara fuera.

El Deportivo utiliza esa combinación de camisa y calcetines blancos y calzones azules una vez más. El equipo coruñés viste de ese modo en el estadio Balear de Palma contra el Atlético Baleares (0-0) en el choque de ida de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey del curso 1990-91.

Otras combinaciones

Para evitar confusiones, en otro puñado de oportunidades, el Deportivo luce pantalón y medias azules junto a la elástica blanca de Rafrei en siete encuentros. Tres son en el Camp d’Esports de Lleida (1987-88, 1988-89 y 1990-91), otros tantos en el viejo estadio Municipal de Huelva frente al Recreativo (1987-88, 1988-89 y 1989-90) y uno en Chapín contra el Xerez (1989-90). Frente a los ilerdenses consigue los tres resultados: cronológicamente, un empate (2-2), una victoria (0-1) y una derrota (2-1). Contra el conjunto onubense pierde dos encuentros (4-1 y 1-0) y entre medias araña una igualada sin goles. En Jerez de la Frontera es derrotado por 3-1.

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En los otros trece encuentros, el Deportivo viste como lo hará este domingo en Huesca: completamente de blanco. Los rivales son el Figueres, en cuatro ocasiones (1987-88, 1988-89, 1989-90 y 1990-91), el Sabadell en tres (Liga 1988-89 y 1989-90 y Copa 1988-89), el Málaga en dos (1987-88 y 1990-91) y Cartagena (1987-88), Xerez (1988-89), Espanyol y Palamós (1989-90) en una cada uno.

Al conjunto gerundense logra batirlo en Vilatenim en una ocasión (1-2), suma un punto en otra (1-1) y pierde en las otras dos (2-1 y 1-0). Ante el Sabadell cae derrotado en los tres choques y, además, es incapaz de celebrar un solo gol en la Nova Creu Alta: 1-0, 3-0 y 4-0. En La Rosaleda pierde 3-1 y gana 1-2. También triunfa en el recién estrenado Cartagonova (0-1), en Chapín (0-1) y en el Municipal de Palamós (0-1). También cede en la visita al campo de Sarriá (2-0).

Obviamente, el Deportivo disputa esos 22 encuentros lejos de Riazor. En aquellos tiempos todavía no está en marcha la máquina de hacer dinero con la venta de camisetas a los aficionados. Tampoco se estila que el conjunto local ceda sus primeros colores al visitante en caso de coincidencia, hecho que sí es común hasta los años 40.

Buen balance

Pese a ello, el balance no es ni mucho menos malo para una época en la que ganar fuera de casa es misión poco menos que imposible salvo para unos pocos privilegiados, los de casi siempre. El Dépor saca tajada en la mitad de esos encuentros, merced a 6 triunfos y 5 empates. Los otros 11 partidos finalizan con derrota. Eso sí, el balance anotador es escaso, con 17 goles a favor por 32 encajados. El equipo herculino nunca marca más de dos goles con ella, cifra que alcanza en tres ocasiones, en la victoria en Figueres (tantos de Antonio y Raudnei), el empate en Lleida (José Ramón y Donowa) y el triunfo en Málaga (Stojadinovic y Fran).

La agrupación Old Faces recupera en 2020 un diseño icónico, tanto en color blanco como en azul, que puso a la venta en varias reediciones. Ahora, el Deportivo y Kappa vuelven a poner esa Rafrei blanca sobre los hombros de los jugadores. Lo hacen en un día histórico para el fútbol español, tan criticado por la mayoría de los aficionados de los clubes por su falta de tacto con las propias masas sociales y sus escasas muestras de cariño hacia quienes escribieron su historia desde hace más de un siglo.