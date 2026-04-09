La réplica de la Rafrei blanca es la octava que vestirá el primer equipo

El Deportivo vistió en el Teresa Herrera de 2023 como la selección brasileña de 1994 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

No es la primera vez que el Deportivo vestirá un atuendo que reproduce un diseño del pasado, aunque sí es una práctica relativamente reciente y que no se ha repetido en demasiadas ocasiones.

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Pese a que algunos diseños anteriores –las dos camisetas blanquiazules de Adidas, por ejemplo– evocan camisetas anteriores, la primera equipación del Deportivo que replica una anterior no llega hasta 2006, hace justamente dos decenios. El Deportivo celebra sus cien años de existencia de la mano de Joma con una réplica del primer uniforme blanquiazul de la historia del club, utilizado a partir de 1910 y durante buena parte de esa década. La marca toledana distingue la equipación conmemorativa con unas novedosas medias blancas, aunque lo que originalmente utiliza de ese color en muchas ocasiones el equipo a principios del siglo pasado son los pantalones.

Bebeto, en acción durante el partido del Centenario, con la camiseta conmemorativa inspirada en la equipación de los años 10 del siglo pasado ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Sin embargo, no es hasta la llegada de Gabriel Barrós a la dirección de comunicación en 2014 cuando el Deportivo toma el mando en cuanto a los diseños de las equipaciones y convierte en habitual la inspiración de las mismas en tiempos pretéritos. En la temporada 2016-17, el Deportivo celebra su 110º aniversario junto a Lotto con una equipación suplente inspirada en el traje gris y negro que visten originalmente los futbolistas del Club Deportivo de la Sala Calvet, antes de adoptar las franjas blanquiazules.

Once del Deportivo que vistió de gris, con la réplica de la primera camiseta de la historia del club, el 27 de noviembre de 2016 en campo del Málaga ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Ya con Macron, en el curso 2019-20, el club homenajea a la bandera y a las desaparecidas secciones deportivas con una zamarra de franjas horizontales, similar a la que en muchas ocasiones vistió sobre todo el equipo de atletismo del Deportivo. En la campaña siguiente, también con la marca boloñesa, el Dépor conmemora los 25 años de la conquista de la primera Copa del Rey recuperando la camiseta de franjas en T, el diseño que el SuperDépor hizo famoso en el mundo entero en los años 90.

Diego Rolan marca el gol de la victoria ante el Racing de Ferrol en la temporada 2020-21, con la camiseta conmemorativa del cuarto de siglo de la conquista de la primera Copa del Rey ARCHIVO DXT CAMPEÓN

En la segunda campaña de Kappa como patrocinador técnico, la 2023-24, el Deportivo viste un uniforme blanquiazul inspirado en el que el utiliza en su primer viaje a América, 70 años antes, en 1954. El principal toque distintivo que agrega la marca turinesa son las medias negras, habituales en la vestimenta deportivista desde los orígenes hasta finales de esa década. También esa temporada se produce el guiño a la selección brasileña que se proclama campeona del mundo en 1994 liderada por los deportivistas Bebeto y Mauro Silva, aunque con pantalones azules y medias blancas solamente fue utilizada en el Teresa Herrera.

Quintero corre durante el partido de la última jornada del curso 2023-24, con la equipación blanquiazul conmemorativa de los 70 años del primer viaje del equipo a América, con las medias negras ARCHIVO DXT CAMPEÓN

La pasada temporada, también Kappa dibujó una elástica en homenaje a Arsenio Iglesias, de franjas anchas y la central blanca, que el Deportivo vistió en algunos partidos después de aquel primer viaje al otro lado del Atlántico.

Así que la Kappa inspirada en la Rafrei blanca no será más que la octava réplica –contando la de Brasil– que utilizará el primer equipo deportivista.