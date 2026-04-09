De El Alcoraz hasta el final

Colotto acaba de cabecear por encima de Luis Helguera el primer tanto del Deportivo en su victoria ante el Huesca en El Alcoraz el 15 de enero de 2012 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Un Deportivo dirigido por el ahora entrenador del Huesca se encaramó en El Alcoraz, prácticamente en el ecuador del curso 2011-12, a un liderato de Segunda División que ya no soltaría jamás para firmar un memorable retorno a Primera.

15 de enero de 2012. El Deportivo visita El Alcoraz por segunda vez y primera en más de 30 años. Los blanquiazules se miden al Huesca en la 20ª jornada de Segunda División, penúltima de la primera vuelta. El conjunto herculino, de la mano de José Luis Oltra, se sitúa en la segunda plaza después de unos inicios dubitativos, marcados por la ausencia del técnico en el banquillo. La deuda contraída por el Dépor con el Vecindario se resuelve con una curiosa sanción: la retirada de la ficha federativa del técnico de Catarroja. El Elche (37 puntos) comanda la tabla tras 19 jornadas, por delante de los coruñeses y el Hércules (36), el Valladolid (35), el Celta y el Córdoba (33). Peor le van las cosas al cuadro altoaragonés, que ocupa el primer puesto de descenso con 18 puntos, solo por delante de Girona y Cartagena (16) y Gimnàstic (13).

El SD Huesca está en su cuarta temporada en el fútbol profesional, más allá de las tres que a principios de los años 50 milita el UD Huesca, desaparecido en 1956. No comienzan bien las cosas para el cuadro azulgrana. El técnico Ángel Royo es destituido después de seis jornadas. Le sucede el valenciano Quique Hernández.

Historias del Dépor | Europa, el Dépor ya llegó Más información

El equipo oscense juega con Luis García; Llamas, Josetxo, Ochoa, Clavero; Luis Helguera, David Vázquez; Jokin Esparza, Camacho, Gilvan; y Tariq. El Deportivo, también con técnico valenciano, salta al césped con Aranzubia; Seoane, Colotto, Zé Castro, Laure; Álex Bergantiños, Borja, Juan Domínguez; Bruno Gama, Lassad y Guardado.

Precisamente de la bota izquierda del zurdo mexicano nace el gol con el que el Deportivo se adelanta en el minuto 8. El internacional azteca poneun centro delicioso a balón parado desde el extremo derecho, a pierna cambiada, que Colotto cabecea al fondo de las mallas ganando la partida a Luis Helguera. Riki sentencia la contienda a dos minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, haciendo un golazo después de un error de Luis Helguera en un pase hacia sus centrales. La fortuna se alía con el Deportivo minutos antes, cuando Tariq estrella un cañonazo en un larguero que todavía debe estar temblando a día de hoy.

No es un buen partido del Deportivo. Lo reflejan la crónica y las puntuaciones publicadas por DXT Campeón al día siguiente. “Victoria práctica y trabajada para tomar el timón del campeonato”, subraya una crónica titulada con un categórico “Manda el Dépor”. El análisis destaca a Juan Domínguez como el mejor del partido con un 6 y suspende a cuatro jugadores: un vendido –por haber jugado a banda cambiada– Laure, un desentonado Borja, un espeso Bruno Gama y un peleón Lassad.

“El equipo ha sabido sufrir”, resume José Luis Oltra en la sala de prensa de El Alcoraz. “A partir del 0-1 no hemos estado finos con el balón porque el Huesca nos ha apretado, no nos ha dejado hacer el juego, ni hemos podido tener el balón ni combinar. No hemos sabido contrarrestar eso con continuidad y el Huesca ha dispuesto de sus ocasiones”, analiza. Y es que hasta en 14 ocasiones prueba suerte de cara al gol el Huesca, una más que el Deportivo, que también cede la posesión: 45% a 55%. “Ha sido una de las pocas formas que existen de vencer en un campo como éste”, sentencia Álex Bergantiños en la zona mixta.

El resto de resultados multiplica el valor del triunfo blanquiazul. El líder Elche cae en el Martínez Valero frente al Alcoyano (1-2). El Hércules pierde en Chapín contra el Xerez (2-1). El Valladolid no pasa del empate en Zorrilla ante el Alcorcón (1-1). Y el Murcia derrota al Córdoba en la Nueva Condomina (2-1). De los equipos en ascenso directo y playoff, solo el Celta canta victoria, y frente al colista y por la mínima (1-0).

Historias del Dépor | Cuando la ‘mili’ llevó a Paco Buyo del Deportivo al Huesca Más información

De este modo, el Deportivo se encarama al liderato cuando queda un partido de la primera vuelta y toda la segunda. La de Huesca es la cuarta victoria consecutiva, ecuador de una racha histórica, un récord que todavía perdura, de nueve éxitos consecutivos. Después de aquel triunfo en El Alcoraz, el Deportivo gana 17 partidos, empata solamente uno y pierde 4. 52 puntos de 66 posibles. Aún así, el excelente rendimiento de Valladolid y Celta posterga el ascenso matemático hasta la penúltima jornada. Precisamente, en la devolución de la visita del Huesca.