Top 10 | Jugadores madrileños del Dépor

Víctor Sánchez del Amo (d) posa con la Copa del Rey ganada por el Deportivo al Real Madrid, el equipo de su ciudad natal y en el que se formó como futbolista, en 2002 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

No llega al medio centenar el número de futbolistas nacidos en lo que desde 1983 es la Comunidad de Madrid y desde 1833 fue la provincia de Madrid, parte de la región de Castilla la Nueva. ¿Tiene cabida Mario Soriano en un top 10 de deportivistas madrileños después de su exhibición del pasado sábado y de sus 151 partidos, 22 goles y 21 asistencias?

10. Rafa Martín Vázquez

Rafa Martín Vázquez, durante un partido con el Deportivo en Riazor en la temporada 1996-97, con Rivaldo al fondo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Componente de la ‘Quinta del Buitre’, estrella del Real Madrid pentacampeón de Liga, internacional en 38 ocasiones y mundialista en Italia 90, llegó a Riazor antes de cumplir los 30 años. Una tríada en el primer minuto de su debut, en pretemporada ante el Oporto, le dejó en el dique seco durante ocho meses. Se despidió con solo 21 apariciones y dos goles, pero dejó su sello de calidad en el Dépor que acarició la final de la Recopa de Europa.

9. Manuel Gallego

Luis Suárez (d) dirige un entrenamiento del Deportivo en la temporada 1978-79 con (de izquierda a derecha) Pousada, Gallego, Merlo, Albino y Richard CEDIDA

Cinco temporadas en Segunda (1975-1980) y 172 partidos de blanquiazul avalan el paso del aguerrido central formado en el Rayo Vallecano. Llegó desde el Atlético de Madrid tras el ascenso desde Tercera y causó baja después de consumarse el descenso a Segunda B.

8. Mario Soriano

Mario Soriano, durante el Dépor-Albacete de la presente campaña Patricia G. Fraga

Sí, el alcalaíno y canterano del Atlético ya tiene espacio entre los diez mejores madrileños de la historia blanquiazul. Ya es el sexto en número de partidos (151) y, aunque ninguno de ellos ha sido en Primera, su labor ha sido capital para la consolidación del equipo en su regreso a Segunda y, ahora, para estar en la lucha por volver, ocho años después, a la división de honor.

7. Fernando Sánchez

Fernando Sánchez Cipitria, durante la presentación del Deportivo 2003-04 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Aunque sus dos últimos años de contrato los pasó cedido, primero al Osasuna y después a Hannover y Córdoba, en los dos primeros fue un importante hombre de refresco para Fran en la banda izquierda, tanto en la temporada de la conquista de la Liga como en la del debut entre los grandes de Europa. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, totalizó 49 encuentros –5 de ellos en la Champions y 7 en la Copa de la UEFA– y 4 tantos con el Dépor y añadió a su palmarés el citado título de Primera División y una Supercopa de España.

6. Juanfran Moreno

Juanfran, durante un Leganés-Deportivo en Primera División Archivo DXT Campeón

Canterano del Real Madrid, durante cuatro campañas (2014-2018) fue amo y señor del carril derecho del Dépor en Primera, categoría en la que jugó 138 partidos como deportivista para un total de 143. En su mejor momento, en 2017, llegó a estar en la órbita de la selección nacional –cuando Carvajal, Azpilicueta, Sergi Roberto y Odriozola se repartían los minutos en el lateral diestro– y desestimó irse al Barça tras la grave lesión de Aleix Vidal.

5. Laure Sanabria

Laure, junto a Álex en Abegondo durante su etapa en el Deportivo | AEC

Otro lateral derecho, pero este llegó al Fabril en con 22 años y dio el salto al primer equipo pocos meses después, en un momento de crisis con el equipo a la cola de la Primera División. Alcanzó las diez temporadas en la primera plantilla (2007-2017), con la que totalizó 213 apariciones en la máxima categoría, en la división de plata e incluso en competiciones europeas, llegando a portaren numerosas ocasiones el brazalete de capitán.

4. Julián Cuenca

Alineación del Deportivo contra el Vasco da Gama (1-6) en el partido de homenaje a Julián Cuenca (segundo de pie por la derecha, junto al auxiliar Braulio Cucarella), el 29 de mayo de 1955 en Riazor ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

También fue capitán deportivista este volante que fichó procedente del Atlético de Madrid justo después de que los rojiblancos arrebatasen la Liga 1949-50 a los blanquiazules en el último suspiro. En Riazor jugó siete temporadas (1950-1957, todas en Primera) y 154 encuentros –es el quinto del ranking y Mario lo tiene a tiro–, además de haber conseguido que su amigo Alfredo Di Stéfano jugase con la camiseta del Deportivo el día de su homenaje en 1955.

3. Riki

Riki celebra su gol al Real Madrid en Riazor en partido de la temporada 2012-13 (1-2) Javier Alborés

Uno de los 22 jugadores que ha superado el medio centenar de goles (58) con el Dépor, equipo al que defendió durante siete campañas (2006-2013). Además, con 226 choques oficiales, el delantero surgido del semillero madridista es el segundo madrileño en esta tabla y el primero en la de tantos anotados. Fue un jugador clave en el inmediato regreso a la máxima categoría tras el descenso de 2011.

2. Alfredo Santaelena

Alfredo Santaelena marca el gol de la victoria en la final de Copa de 1995 Archivo El Ideal Gallego

Uno de los ocho madrileños con más de 100 encuentros (130, entre 1993 y 1998) de blanquiazul, hizo cinco goles y uno de ellos tiene un lugar en el olimpo del deportivismo. Su cabezazo anticipándose a Zubizarreta en la final de la Copa del Rey de 1995 dio el título al Deportivo, el segundo oficial de su existencia aunque entonces todos pensábamos que era el primero.

1. Víctor Sánchez del Amo

Víctor, ante Juan Rodríguez durante un Dépor-Málaga en Riazor | AEC

Con 288 partidos (1999-2006) acaricia el top 20 histórico. En A Coruña fue indiscutible en el extremo derecho, aunque casi siempre era el primer jugador que Irureta mandaba a la ducha. Canterano del Real Madrid, fantástico llegador (44 goles), lanzador a balón parado y centrador, fue internacional 8 veces –todas con el Dépor– y ganó cuatro títulos: la Liga de 2000, la Copa de 2002 y esas dos Supercopas.