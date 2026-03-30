Top 10 | Centrales canteranos del Deportivo

Carlos Ballesta y Ramón Piña, al fondo, viendo una acción entre José Luis y Chendo en el partido entre el Castilla y el Deportivo (1-1) en el Santiago Bernabéu el 9 de abril de 1983 CEDIDA

Dani Barcia firmó el sábado su segundo gol en Segunda División y el segundo ante el Sporting. El primer jugador que desde la inauguración de la ciudad deportiva de Abegondo ha realizado el trayecto completo por los equipos blanquiazules –del benjamín B al primer equipo– ya tiene su pequeño lugar en la historia deportivista. Aunque todavía tiene que seguir escribiendo la suya para entrar en el top 10 de esta semana, el de los mejores centrales salidos de la cantera del Deportivo.

10. Pardo II

Pardo II (centro), entre Carreras y Berto antes del Dépor-Sabadell de la temporada 1981-82 en Riazor ARCHIVO RC DEPORTIVO

El lucense alcanzó la internacionalidad sub-20 –junto al también deportivista Serafín– siendo jugador blanquiazul en 1980. Pese a una primera campaña (1979-80) en la que jugó mucho en Segunda, en las otras cinco en que militó en el Deportivo apenas disfrutó de minutos, para un total de 80 apariciones con la formación herculina. Piña y Ballesta, entre otros, le cerraron el paso y después hizo carrera en Segunda B.

9. Portela

Portela durante un partido contra el Valencia en Riazor

Tras debutar con el primer equipo en la jornada de huelga del curso 1981-82, no subió al primer equipo hasta la campaña 1986-87. Fue indiscutible durante las tres siguientes temporadas. A la conclusión de la 1988-89 fue traspasado al Real Burgos, con el que fue titular indiscutible en su ascenso a Primera División. Jugó 117 partidos oficiales con el Deportivo, 104 de ellos en Segunda.

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8. Insua

Pablo Insua con la camiseta del Deportivo durante un partido de la temporada 2013-14 - Deportivo 1-0 Archivo Dxt

El actual jugador del Zaragoza fue un pilar fundamental en el ascenso a Primera de 2014. Después de un año sin consolidarse como titular en la división de honor y con 62 choques como deportivista, se fue traspasado por 4 millones de euros al Schalke 04, club con el que solamente disputó un partido oficial. Sus mejores días los vivió con el título europeo sub-19 bajo las órdenes de Julen Lopetegui y en el Huesca, con el que ascendió y volvió a jugar en Primera.

7. Piscu

Piscu persigue a Mariano Toedtli en la semifinal del Trofeo Carranza de 2009 | AEC

Solo vistió la camiseta deportivista en 48 ocasiones, pero en partidos de primer nivel, ya que 26 de ellas fueron en Primera y otras 8 en la Copa de la UEFA. Después hizo carrera en la Premier con el modesto Wigan –hoy en League One, la tercera categoría inglesa–, con el que conquistó la FA Cup.

6. Manín

Apenas disfrutó de 13 partidos en Primera porque le tocó vivir el lustro en Segunda que siguió al descenso tras la primera era dorada blanquiazul. Sin embargo, completó 180 encuentros con la camiseta del Deportivo, 134 en la categoría de plata. Anotó la fantástica cifra de 30 goles, ya que en ocasiones jugaba por delante de la defensa, poseía un potente disparo y lanzaba penaltis: 7 de esos tantos los firmó desde los once metros.

5. Luis

Luis, entre Belló y Cholo en una formación del Deportivo a finales de los años 60 Archivo El Ideal Gallego

‘El Chato’ fue un ejemplo de fidelidad y sacrificio. Formó parte de una de esas alineaciones que se recitaban de carrerilla: Joanet, Belló, Luis, Cholo, Domínguez... El viveirense participó en 188 encuentros, en los que pasó del cielo de acariciar la primera clasificación europea al infierno de caer por primera vez a la tercera categoría.

4. Ballesta

El actual consejero del Deportivo se retiró con la espina clavada de no haber jugado un solo partido en Primera División, pero colgó las botas después de vestir de blanquiazul en nada menos que 278 partidos, que le sitúan en el top 25 de apariciones oficiales con el Deportivo. Ballesta es, además, un one club man, ya que militó en el club blanquiazul desde que fichó en edad juvenil hasta su retirada en 1985 a los 30 años.

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3. Piña

Octavo jugador que más veces ha vestido la camiseta blanquiazul, con 340 encuentros, jugó en todas las posiciones de la defensa e incluso en ocasiones por delante de ella. Su posición predilecta era la de central, donde formó pareja en numerosas oportunidades con Ballesta. Después de diez temporadas en el primer equipo se fue tras el ascenso frustrado de 1983, también con el lunar de no haber podido jugar en la división de honor. Antes de saltar a la primera plantilla fue internacional sub-19, selección con la que alcanzó las semifinales del Europeo de 1972.

2. Ponte

Formó parte de un trío defensivo legendario, con Acuña en la portería y él y Pedrito como centrales, que estuvo a punto de conquistar la Liga 1949-50. Aunque comenzó en el Deportivo Ciudad pronto fichó por el Deportivo, que lo cedió al Lemos y después le abrió las puertas del primer equipo en 1945, con 20 años. Participó en 233 encuentros en dos etapas (1945-1954 y 1959-1961), ya que entre medias militó en la Cultural Leonesa –en su única campaña en Primera– y en el Racing de Ferrol.

1. Pedrito

Pedrito, Ponte y Acuña, en el once del Deportivo que jugó en San Mamés el día que se proclamó subcampeón de Primera División en 1950 Archivo El Ideal Gallego

El único central canterano y coruñés que alcanzó la internacionalidad absoluta con España es, además, un auténtico mito del fútbol herculino. El primer ídolo blanquiazul surgido del barrio de Monelos alcanzó los 262 partidos con el Deportivo en una época (1936-1938 y 1939-1950) en que las Ligas eran de 12 o 14 equipos. Formó parte del Deportivo que ganó el último título gallego, del que logró el primer ascenso a Primera y del que alcanzó el primer subcampeonato de Liga.