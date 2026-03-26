Bassir y Flávio ponen fin al ciclo más glorioso del Sporting

Bassir, autor de dos goles aquella tarde en El Molinón, corre ante Poyatos en el partido entre Sporting y Deportivo que cerró la Liga de Primera División 1997-98 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo visita este sábado El Molinón, uno de los campos en los que más veces ha jugado a lo largo de su existencia. En una de esas decenas de desplazamientos a Gijón, hace casi 30 años, los blanquiazules fueron los invitados a la despedida de Primera División del Sporting, que aquel día cerraba su más largo y exitoso periplo en la élite del fútbol patrio.

16 de mayo de 1998. Última jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Un Deportivo que nada se juega se mide en El Molinón a un Sporting ya descendido. Se acaba la temporada 1997-98, en la que el Deportivo acusa el ‘robo’ de Rivaldo por parte del Barça a punto de cerrarse el mercado. Y en la que el Sporting da con sus huesos en Segunda con un balance repleto de récords negativos.

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La formación asturiana, con su cuarto técnico del curso en el banquillo, José Antonio Redondo, salta al césped con Juanjo; Manolo, Trotta, Mingo, Otero; José Manuel, David Cano, Poyatos, Tomás; Kaiku y Miguel. Antes del exjugador sportinguista se sientan en el banquillo Miguel Ángel Montes, Antonio Maceda y José Manuel Díaz Novoa. Es el histórico técnico el que dirige al equipo cuando se consuma matemáticamente el descenso, con un empate ante el Mérida (0-0) en El Molinón en la 30ª jornada. Todavía quedan ocho encuentros por delante. Es el descenso más prematuro de la historia de la Primera División.

Los blanquiazules, dirigidos por José Manuel Corral juegan con Nuno; Armando, Naybet, Donato, Bonnissel; Hadji, Mauro Silva, Flávio Conceiçao, Djalminha, David; y Bassir. El Dépor no se juega absolutamente nada. Es decimotercero, a 6 puntos de la Intertoto y con 5 puntos de ventaja sobre los puestos de promoción ascenso/descenso.

La hora marroquí

En el recinto gijonés se destapa un jugador del que se espera mucho y que ofrece poco. Lendoiro presenta a Salaheddine Bassir como el ‘nuevo Amancio’. El delantero marroquí cierra su primer curso de blanquiazul con su único doblete, que eleva su cuenta de la temporada a 6 goles, uno de ellos en la Copa ante el Osasuna.

Bassir –conocido en su país como ‘el Maradona del desierto’– abre la cuenta a los cinco minutos del comienzo del choque, remachando un rechace del larguero a testarazo de Naybet. A los once minutos de la reanudación anota el 0-2. David –otro ‘Maradona’ de aquel Dépor, ya que así era conocido en el fútbol modesto desde niño– encuentra a Hadji a la espalda de la cobertura rojiblanca y este baja la pelota de cabeza para Bassir, que con una pizca de fortuna supera en su salida a Juanjo, el portero sportinguista que hoy es el principal ayudante de Luis de la Fuente en la selección española. Protagonismo casi exclusivo de unos motivados ‘leones del Atlas’ deportivistas, a pocos días de poner rumbo a Francia para disputar la Copa del Mundo con su selección.

El Sporting tiene su oportunidad poco después. Corre el minuto 61 cuando Naybet derriba a Kaiku siendo último hombre. Carmona Méndez señala el punto de penalti y manda al marroquí al vestuario. Roberto Trotta, excompañero de Turu Flores en el Vélez Sársfield campeón de la Copa Libertadores, dispara sin mucha convicción hacia su izquierda y por bajo. Nuno se hace con la pelota en dos tiempos.

A punto de cumplirse el minuto 90, Armando lanza en profundidad por la derecha a Flávio Conceiçao. El brasileño corona con un gol inverosímil un gran partido con el que se reiv indica después de que Mario Zagalo le excluya de la lista ‘canarinha’ para el Mundial. El mediocentro sorprende a Juanjo con un potente derechazo prácticamente sin ángulo.

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Un Sporting de leyenda

Ahí se acaba la era dorada del Sporting. Es el partido número 776 en Primera de manera consecutiva para la entidad gijonesa, el último de su mejor serie histórica, ya que milita ininterrumpidamente en la élite desde su ascenso en 1977. Es el fin a 21 campañas seguidas entre los grandes, la número 27 de las últimas 28, ya que desde el curso 1970-71 solo baja una campaña (1976-77) a la categoría de plata. A lo largo de esos dos decenios, el Sporting alcanza un subcampeonato (1978-79) y un tercer puesto (1979-80), dos finales de la Copa del Rey (1981 y 1982) y seis clasificaciones para la Copa de la UEFA (1978-79, 1979-80, 1980-81, 1985-86, 1987-88 y 1991-92). Durante esa época, el Sporting forma parte de la trama de Volver a empezar (José Luis Garci, 1982), la primera película española en ganar un Oscar. Y también es en esos años cuando alcanza fama internacional su cantera, tras la inauguración, en 1978, de las instalaciones de Mareo, De allí salen futbolistas de la talla de Joaquín, los hermanos Ablanedo, Eloy, Marcelino –actual técnico del Villarreal–, Mino –sí, el de los regates de Bebeto–, Monchu, Juanele, Óscar –ahora médico del Atlético–, Iván Iglesias, Luis Enrique, Abelardo o el héroe deportivista Javier Manjarín.

Los asturianos, que baten el récord de menos puntos (13) e igualan el de menos victorias (2) en una temporada en Primera, inician aquel día una travesía de diez años por el desierto de Segunda. ¿Y el Dépor? “Con tres o cuatro retoques y unos pequeños ajustes, será un gran equipo”, afirma Corral tras el 0-3 en El Molinón. Buen ojo el suyo. Solo dos años y tres días después se proclama campeón de Liga.