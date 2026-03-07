25 años de la remontada al PSG, cuando el Dépor asombró a Europa

“¿Ya han pasado 25 años?”, pregunta y se asombra Walter Pandiani cuando se le invita a mirar hacia la noche de su consagración como futbolista, que fue también una de las más memorables del deportivismo. No supuso un título, tampoco sirvió para superar una fase eliminatoria (aunque lo acercó), pero aquella epopeya en Riazor ante el París Saint-Germain aporta al relato de la edad dorada del fútbol coruñés la épica de una gran remontada. Entonces el equipo que hoy es campeón de Europa era un meritorio con ansias de grandeza en el continente, pero casi parece imposible imaginarlo: el Deportivo remontó un 0-3 ante el PSG para ganar el partido, poner un pie en los cuartos de final de la Champions y asombrar a Europa con su primera gran exhibición en el continente.

Ocurrió el 7 de marzo de 2001, hace hoy 25 años, entonces también llovía, y mucho, y el ambiente futbolístico en la ciudad era más tibio. O quizás estábamos acostumbrados a comer jamón y no mortadela, que decía Irureta. Hay que poner en contexto lo que era entonces el Deportivo, que el día anterior había ejercido de anfitrión en el sorteo de un Mundial de clubs que al final pasó de largo. El caso es que en una cita en la que estaba en juego el pase a los cuartos de final de la Champions el estadio no se llenó. El aguacero contribuyó además a dar una mayor sensación de vacío porque en los graderíos a pie de césped la gente se parapetó en las últimas filas para evitar la lluvia. Riazor no parecía una caldera, de hecho enmudeció durante bastantes minutos, hasta que todo dio la vuelta de manera inopinada a consecuencia de un torrente futbolístico inolvidable.

“Es el partido más importante que nos queda en el último tercio de temporada”, previno Irureta. A Jabo le preocupaba todo el ruido adyacente al partido, el sorteo del Mundial que acaparaba portadas, páginas de periódicos y minutos en radio y televisión. El foco no apuntaba al penúltimo partido de la segunda fase de grupos de la Champions. La primera, además en su estreno en la competición, la había superado el Deportivo como líder de un grupo en el que también se clasificó el Panathinaikos y se quedaron apeados dos favoritos, Hamburgo y Juventus. Europa era entonces un campo de minas porque los grandes equipos, aunque siempre fueron grandes, no eran tan gigantes como hoy. Y el Deportivo estaba allí para desafiar todas las convenciones.

Dos fases de grupos con seis partidos cada una eran el paso previo a llegar a las eliminatorias de cuartos. En la segunda se clasificaban los dos primeros en cuatro grupos. A dos partidos del final el Deportivo era segundo en el suyo con seis puntos, a uno del Galatasaray, igualado con el Milan y con cuatro de ventaja sobre el PSG. “Dependemos de nosotros mismos”, recordó Víctor Sánchez del Amo en la víspera del duelo contra los parisinos, un equipo adiestrado por el volcánico hispano-francés Luis Fernández al que Irureta definió como “ambicioso e impulsivo”. “Me parece bien. Tiene razón”, valoró el machote cuando se lo contaron. Su equipo albergaba talentos como Jay Jay Okocha, una suerte de Djalminha nigeriano. El metrónomo en el mediocampo lo manejaba un remedo de Pep Guardiola, el guipuzcoano Mikel Arteta. Y en la delantera todos esperaban que Nicolas Anelka, recién liberado por el Madrid tras un periplo decepcionante, acabase de mostrar todo lo que se intuía.

Anelka se lesionó en el partido del fin de semana anterior a la cita en Riazor. Fernández le desplazó y en la previa se le vio calentar sobre el césped del estadio acompañado de un viejo conocido de la parroquia blanquiazul, Mickäel Madar, otro delantero. Ninguno de los dos jugó contra el Deportivo. Pero el exdeportivista avisó en la víspera. “Leroy es muy bueno. Va a llegar a ser algo grande”.

Laurent Leroy tenía 24 años y había llegado al equipo desde el Cannes, donde se hizo famoso por su tendencia a regatear haciendo bicicletas. Era hábil, escurridizo, con mucha clase. Hoy trabaja en una tienda de alimentación en un pequeño pueblo de la Costa Azul. En una entrevista reciente en L’Equipe alude a los dos partidos que más le marcaron: “La gente todavía me habla mucho del partido contra el Bayern, pero también de Coruña”. En Riazor marcó dos goles y puso a su equipo al mando con un 0-3 que parecía incontestable. Okocha había abierto el marcador en el minuto 27 con un remate que se envenenó al tropezar en Donato. Luego llegó el festival Leroy, primero con un golazo que nació de la nada, de la línea de banda de Preferencia, un caño a Donato, un caracoleo ante Manuel Pablo y una rosca a la red. Era el minuto 42, un golpe justo antes del descanso que aún fue mayor cuando a los nueve minutos de la reanudación batió a Molina de nuevo para culminar una contra.

YO JUGUÉ EN RIAZOR | Paris Saint-Germain 2000-01 Más información

La goleada castigaba a un buen Deportivo. El equipo no estaba jugando mal, pero se desató en cuanto Irureta hizo un par de retoques. En el descanso ya había llamado a Pandiani que entró por Emerson, aquel centrocampista de físico descomunal que había llegado del Tenerife en uno de los flecos de la Operación Avecilla. El cambio atrasó varios metros la zona de influencia de Djalminha, que tomó los mandos del partido en una exhibición inolvidable. Porque para la historia quedan los tres goles de Pandiani y el de Tristán, que marcó en el primer balón que tocó nada más salir al campo. Para el recuerdo queda el dato de que los cuatro tantos deportivistas fueron de cabeza, que incluso el de Tristán llegó tras una asistencia con la testa de Makaay. Para los estadísticos se incide además en que aquellos minutos de vendaval blanquiazul fueron tan increíbles como para que Irureta juntase en el mismo once a Makaay, Tristán y Pandiani. Pero más allá de todo eso hubo dos protagonistas estelares: Djalminha, que se cansó de repartir caramelos, y Manuel Pablo, que no cesó de repetir esfuerzos para ejercer de estilete por el flanco diestro del ataque deportivista, defendido por el bisoño Mendy. El equipo remató veinte veces a puerta y se contabilizaron 50 balones al área.

Pandiani y Diego Tristán litigan por al pelota con Dehu tras un gol deportivista TORRECILLA (EFE)

“Lo que ha sucedido quedará en el recuerdo. Este equipo tiene mucho carácter”, valoró Irureta al final. Riazor había estallado en júbilo. Pandiani, que el verano anterior había llegado como un meritorio al equipo para ganarse un puesto, puso aquel día los pilares de una larga trayectoria futbolística en Europa. Tras su tercer gol estalló en lágrimas sobre el césped. Le había hurtado la gloria a Leroy, cuya estrella declinó poco después víctima de dos fracturas de tibia que laminaron su carrera, reducida a medio centenar de partidos en los seis años siguientes.

El París Saint-Germain se fue eliminado de Riazor. “Hay que centrarse en la Liga”, razonó Arteta. Pero en el campeonato doméstico acabaron novenos. Hasta entonces el PSG apenas había ganado dos veces la liga gala (1986 y 1994) y su mayor hazaña en Europa había sido alzar la Recopa de 1996 tras ganar en la final al Rapid de Viena y eliminar en las semifinales al propio Deportivo, en un enfrentamiento que levantó tantas ampollas que los Riazor Blues recibieron a los parisinos en 2001 con una llamativa pancarta. “Un club de merde para un público de merde”.

Los cuatro goles y tres puntos valieron una clasificación que acabó de sellarse con un empate en San Siro ante el Milan (1-1). Luego llegó un doble duelo en cuartos de final contra el Leeds United y una semifinal en el horizonte ante el ganador del cruce entre Arsenal y Valencia (vencieron los levantinos), que quedó en nada. “La gran oportunidad perdida”, dice el expresidente Lendoiro cuando le preguntan por ello. Pero esa ya es otra historia.