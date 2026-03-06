Arsenio también es mito en Granada

Arsenio saluda a Otero, compañero suyo antes en el Deportivo y después en el Granada, en los prolegómenos de un encuentro entre los nazaríes y el Betis en Los Cármenes CEDIDA

Arsenio Iglesias es el personaje con mayor influencia directa en el terreno de juego en la historia del Deportivo, con 714 partidos como jugador y entrenador. Su recorrido blanquiazul le ha valido múltiples homenajes en sus últimos años de vida y tras su fallecimiento. El homenaje del club en 2016, el título de hijo adoptivo de A Coruña, el bautizo con su nombre de la Ciudad Deportiva de A Torre, la travesía de la Torre de Maratón y el campo principal de Abegondo, las camisetas del Deportivo de la campaña 2024-25... Arsenio es una de las grandes leyendas deportivistas. Pero también lo es del rival de este domingo, el Granada.

El ‘zorro de Arteixo’ jugó seis temporadas en el primer equipo blanquiazul, pero también lo hizo durante cinco campañas en el Granada. El equipo nazarí es el segundo en el que más tiempo permaneció durante su carrera futbolística, que se completó en Sevilla (1), Albacete (1 y media) y Oviedo (1 y media). Si Arsenio jugó 146 partidos de blanquiazul, de rojiblanco se vistió en 130 ocasiones. Es más, con el cuadro granadino anotó más goles (37) que durante su etapa deportivista (34). Eso sí, con el Granada jugó dos temporadas y media en Segunda, mientras que en el Deportivo militó siempre en la máxima categoría.

El arteixán fue protagonista de uno de los grandes momentos de la historia del club nazarí. La gesta rojiblanca en la Copa del Generalísimo de 1959 tiene un nombre propio. Arsenio firmó nueve goles en los nueve partidos de aquel torneo, varios de ellos decisivos. Doblete en la ida de dieciseisavos de final ante el Elche (8-1). Doblete en la ida de octavos de final frente al Cádiz (6-0). Doblete en la ida de cuartos de final contra el Plus Ultra (1-4), al que hay que añadir otro tanto en la vuelta (3-1). El gol que abrió el camino de la remontada en el encuentro de vuelta de semifinales frente al Valencia (3-1). Y el histórico tanto del honor en la final ante el Barça (4-1), la única que ha disputado el club en sus más de 90 años de existencia.

Aquella, la 1958-59, fue la primera campaña de Arsenio en Los Cármenes, a donde llegó de la mano de un extécnico deportivista, el argentino Alejandro Scopelli. ‘El Conejo’ lo reclutó, junto a Ramoní, de un Sevilla que doce meses antes había pagado al Deportivo por él 50.000 pesetas y las cesiones de Liz y Arenas. La Liga no fue buena para el Granada, que despidió a Scopelli tras 20 jornadas y tuvo dos entrenadores más: José Manuel González y Jenő Kalmár. Con el húngaro a los mandos, el Granada no evitó la promoción, pero alcanzó la final de Copa y salvó la categoría en el playoff ante el Sabadell, gracias a un 5-0 en la ida, en Los Cármenes, en el que precisamente Arsenio abrió el marcador.

Arsenio, segundo empezando por la derecha, antes de la final de 1959 Cedida por el diario Ideal

La segunda campaña de Arsenio en Granada, la 1959-60, terminó al límite. Los andaluces evitaron en la última jornada jugársela en una nueva promoción. Un gol de penalti del argentino Benavídez (m.30) le dio la victoria ante el Valencia (1-0), pero necesitaba que el Valladolid no ganase su partido ante el Espanyol. Los pucelanos se adelantaron por medio de Morollón (m.76), pero un tanto en propia meta de Matito (m.86) otorgó la permanencia al Granada. Con 8 goles, Arsenio fue aquel año el máximo anotador del equipo, junto al argentino Carranza.

A la tercera fue la vencida. El curso 1960-61, ya sin Kalmar, acabó con el Granada en Segunda. Fernando Argila fue el primer técnico. A mitad de curso le sucedió Francisco Trinchant. Sin éxito. Solo 5 victorias en 30 jornadas. Arsenio marcó 2 goles en 14 partidos y en el tramo final de campaña se fue cedido al Albacete para reforzarlo en la promoción de ascenso a Segunda. Allí cumplió su misión. En la primera eliminatoria, los manchegos eliminaron primero al La Felguera, con un 1-2 en Asturias –Arsenio hizo el tanto del triunfo– y un 1-0 en Albacete con gol del arteixán. En la final, tumbaron al Badalona con un 1-0 en casa y un 1-1 en campo catalán.

Arsenio regresó para jugar dos cursos y medio más como rojiblanco. En el primero, 1961-62, anotó 4 goles en 20 apariciones. El Granada acarició la promoción de ascenso a Primera, que le arrebató un Málaga que alcanzó los 38 puntos por los 36 de los pupilos del paraguayo Heriberto Herrera. En la campaña 1962-63 participó en 19 encuentros y firmó 6 dianas, pero el equipo vio de lejos el camino de retorno a la división de honor, ya que finalizó en la sexta plaza. En la primera mitad del ejercicio 1963-64 sumó otros 14 encuentros y sus 2 últimos tantos, antes de firmar con el Oviedo a finales de enero.

Durante aquellos años, Arsenio compartió vestuario con el también gallego –de Porriño– Candi Gómez, entonces portero (1948-1950, 1952-1958 y 1959-1961) y después presidente más longevo del Granada, al que dirigió entre 1967 y 1976 –su época más exitosa hasta la clasificación europea de hace un lustro–, de 1981 a 1985, y en otros cuatro breves periodos en los años 80 y 90. También con otro insigne coruñés y exdeportivista, el también guardameta Juan Ignacio Otero, fichado por el Granada en el verano de 1962. E igualmente con los delanteros Rafa Delgado, Chapela I y el ecuato-argentino Larraz, que también pasaron por el Deportivo. Finalmente, en su última temporada coincidió con una leyenda del fútbol español, José Martínez ‘Pirri’, cuyo desempeño aquel curso –12 goles– con solo 18 años acabó con un fichaje por el Real Madrid en el que se quedó para el resto de sus días.