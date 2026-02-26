Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Historia

El legado de Virgilio y Arsenio con la aportación y la visita de sus familias al museo del Deportivo

Una treintena de prestadores de objetos al Dépor Museo & Tour disfrutaron de una visita al nuevo recinto que ensalza la historia del club blanquiazul

Lois Novo
Lois Novo
26/02/2026 13:07
Visita museo Dépor
El periodista Lois Novo habla con los familiares de Virgilio y Arsenio durante su visita al Museo del Dépor
RCD
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los más de treinta prestadores de objetos al Dépor Museo & Tour y sus familias disfrutaron este miércoles de una visita muy especial en la jornada previa a la apertura al público del recinto. Los asesores históricos y autores de la propuesta expositiva, acompañados por guías del tour, enseñaron el museo blanquiazul y las dependencias más privadas del estadio, como los vestuarios o los banquillos, a descendientes de personajes clave en la historia deportivista Virgilio Rodríguez Rincón, Arsenio Iglesias o José Luis Vara, entre otros muchos.

Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor

Galería | Las primeras imágenes del museo del Deportivo

Más información

Virgilio Rodríguez Rincón es el protagonista de la primera exposición temporal. Hasta cinco ramas de su familia – Chus Álvarez Rodríguez, Marisa Álvarez Rodríguez, Javier Sánchez-Cancelo Álvarez, Jaime Isaac Álvarez García-Mares, Virgilio Rodríguez García– han cedido fotografías, objetos y documentos para reconstruir su vida blanquiazul. La que le llevó a ser fundador, futbolista, remero, presidente en dos épocas separadas por un cuarto de siglo y socio número 1 hasta el día de su fallecimiento en 1978. Un homenaje que el Deportivo le debe desde hace muchos años, que por fin es realidad para una figura vital en el nacimiento, desarrollo y estabilización del club a todos los niveles. 

Visita museo Dépor
El periodista Rubén Ventureira habla con los familiares de Virgilio y Arsenio durante su visita al Museo del Dépor
RCD

Si Virgilio es el personaje más importante en la primera mitad de existencia del club, probablemente el más influyente en la segunda sea Arsenio Iglesias. Para resumir la figura del ‘zorro de Arteixo’ solamente hay que decir que sus seis temporadas como jugador y sus trece como entrenador le convierten en el personaje con mayor influencia directa sobre el terreno de juego en la historia del primer equipo. Su hijo Pablo y su nieto Pedro disfrutaron de la visita, en la que pudieron observar la situación de los objetos que han prestado, como un chándal de entrenamiento, una reproducción del busto situado ante la entrada de Las Esclavas o un retrato suyo realizado por otro insigne exdeportivista, el jugador y entrenador Cheché Martín.

Primeras imágenes del museo del Deportivo

Así es el nuevo museo del Deportivo

Más información

El ídolo del deportivismo ochentero, José Luis Vara, estuvo representado por su mujer María, sus hijos Luis y Adrián y su nieta Abril. Luis fue quien ejerció de portavoz para que la familia donase un trofeo muy especial. José Luis consiguió erigirse en el máximo goleador de Segunda División en la temporada 1982-83. El trofeo que le entregó el diario Marca quizá no tendría nada de especial si no fuese porque el esteirán no era delantero, sino centrocampista. Un ‘10’ con mucha llegada que protagonizó con la camiseta del Deportivo un hito que jamás ha vuelto a repetirse en el fútbol español.

visita museo Dépor
visita museo Dépor
RCD

La emotiva jornada estuvo marcada por el orgullo, la nostalgia y la emoción. Algunos prestadores, como el fotógrafo Pedro Puig, son descendientes de familias ligadas al Deportivo desde sus orígenes. El segundo del reportero gráfico es De Llano, lo que le emparenta con algunos importantes nombres de las primeras décadas de historia del Deportivo, como el portero José y el longevo directivo Ramón de Llano. Después de muchos años pudo volver a ver Inma Castañón, una de las estrellas del Karbo, dos Copas de la Reina que ella misma levantó, pero que habían permanecido en manos del Deportivo y no del colegio de Os Mallos al haberse conquistado en la época en que el equipo ya se había integrado definitivamente bajo el paraguas de la entidad blanquiazul.

Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor

Así es y así se hizo el museo del Deportivo

Más información

Todos y cada uno de ellos transmitieron a Rubén Ventureira y Lois Novo su entusiasmo por ver cumplido un viejo anhelo del deportivismo. El Deportivo ya tiene, al fin, su museo. Y si es realidad es en gran medida gracias a todas estas personas que han conservado con mimo material del que desde esta misma mañana pueden disfrutar todos los aficionados.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Visita museo Dépor

El legado de Virgilio y Arsenio con la aportación y la visita de sus familias al museo del Deportivo
Lois Novo
Gonzalo Castro, en el estadio de Riazor

La inauguración del museo del club provoca un nuevo cisma entre Deportivo y Ayuntamiento
Juan L. Cudeiro
Acción del partido entre Deportivo y Eibar de la 32ª jornada de Segunda División en la temporada 1990-91

El Eibar, uno de diecinueve
Lois Novo
El escudo del Deportivo, en uno de los banderines de córner del estadio de Riazor

Así se explica el escudo del Deportivo
Lois Novo