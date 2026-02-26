El legado de Virgilio y Arsenio con la aportación y la visita de sus familias al museo del Deportivo

El periodista Lois Novo habla con los familiares de Virgilio y Arsenio durante su visita al Museo del Dépor RCD

Los más de treinta prestadores de objetos al Dépor Museo & Tour y sus familias disfrutaron este miércoles de una visita muy especial en la jornada previa a la apertura al público del recinto. Los asesores históricos y autores de la propuesta expositiva, acompañados por guías del tour, enseñaron el museo blanquiazul y las dependencias más privadas del estadio, como los vestuarios o los banquillos, a descendientes de personajes clave en la historia deportivista Virgilio Rodríguez Rincón, Arsenio Iglesias o José Luis Vara, entre otros muchos.

Virgilio Rodríguez Rincón es el protagonista de la primera exposición temporal. Hasta cinco ramas de su familia – Chus Álvarez Rodríguez, Marisa Álvarez Rodríguez, Javier Sánchez-Cancelo Álvarez, Jaime Isaac Álvarez García-Mares, Virgilio Rodríguez García– han cedido fotografías, objetos y documentos para reconstruir su vida blanquiazul. La que le llevó a ser fundador, futbolista, remero, presidente en dos épocas separadas por un cuarto de siglo y socio número 1 hasta el día de su fallecimiento en 1978. Un homenaje que el Deportivo le debe desde hace muchos años, que por fin es realidad para una figura vital en el nacimiento, desarrollo y estabilización del club a todos los niveles.

Si Virgilio es el personaje más importante en la primera mitad de existencia del club, probablemente el más influyente en la segunda sea Arsenio Iglesias. Para resumir la figura del ‘zorro de Arteixo’ solamente hay que decir que sus seis temporadas como jugador y sus trece como entrenador le convierten en el personaje con mayor influencia directa sobre el terreno de juego en la historia del primer equipo. Su hijo Pablo y su nieto Pedro disfrutaron de la visita, en la que pudieron observar la situación de los objetos que han prestado, como un chándal de entrenamiento, una reproducción del busto situado ante la entrada de Las Esclavas o un retrato suyo realizado por otro insigne exdeportivista, el jugador y entrenador Cheché Martín.

El ídolo del deportivismo ochentero, José Luis Vara, estuvo representado por su mujer María, sus hijos Luis y Adrián y su nieta Abril. Luis fue quien ejerció de portavoz para que la familia donase un trofeo muy especial. José Luis consiguió erigirse en el máximo goleador de Segunda División en la temporada 1982-83. El trofeo que le entregó el diario Marca quizá no tendría nada de especial si no fuese porque el esteirán no era delantero, sino centrocampista. Un ‘10’ con mucha llegada que protagonizó con la camiseta del Deportivo un hito que jamás ha vuelto a repetirse en el fútbol español.

La emotiva jornada estuvo marcada por el orgullo, la nostalgia y la emoción. Algunos prestadores, como el fotógrafo Pedro Puig, son descendientes de familias ligadas al Deportivo desde sus orígenes. El segundo del reportero gráfico es De Llano, lo que le emparenta con algunos importantes nombres de las primeras décadas de historia del Deportivo, como el portero José y el longevo directivo Ramón de Llano. Después de muchos años pudo volver a ver Inma Castañón, una de las estrellas del Karbo, dos Copas de la Reina que ella misma levantó, pero que habían permanecido en manos del Deportivo y no del colegio de Os Mallos al haberse conquistado en la época en que el equipo ya se había integrado definitivamente bajo el paraguas de la entidad blanquiazul.

Todos y cada uno de ellos transmitieron a Rubén Ventureira y Lois Novo su entusiasmo por ver cumplido un viejo anhelo del deportivismo. El Deportivo ya tiene, al fin, su museo. Y si es realidad es en gran medida gracias a todas estas personas que han conservado con mimo material del que desde esta misma mañana pueden disfrutar todos los aficionados.