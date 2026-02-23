La inauguración del museo del club provoca un nuevo cisma entre Deportivo y Ayuntamiento

Gonzalo Castro, en el estadio de Riazor CARLOTA BLANCO

La colección de desencuentros entre Concello de A Coruña y Deportivo añade un nuevo episodio con la puesta de largo del museo del club en los bajos del estadio, de propiedad municipal. La alcaldesa Inés Rey no acudirá al evento previsto para este martes a partir de las siete y media de la tarde porque le coincide con una junta directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias que se celebrará en Jerez. Y ella es la vicepresidenta. “Mi presencia es irremplazable”, explicaba la regidora al presidente deportivista Juan Carlos Escotet a través de una misiva en la que le indicaba que sería Manuel Vázquez, el concejal de deportes, quien le representaría en el acto.

El desencuentro llega cuando desde el ayuntamiento se solicita que a Vázquez le acompañe también Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo y la persona que desde el ayuntamiento ha dedicado los últimos años a impulsar la candidatura de A Coruña como sede del Mundial 2030. Además varias de las piezas que se exponen en el museo son autorizadas por el archivo municipal, sobre el que tiene competencia Castro. En ese momento el Deportivo le deslizó al gobierno local que su representación en el evento se debe reducir a una sola persona, que iba a ser Inés Rey y por delegación de ella Manuel Vázquez. “Les agradecimos el interés y les indicamos que la designación de la representación institucional había sido hecha por la propia alcaldesa”, apunta un portavoz deportivista consultado por esta Redacción.

El Deportivo asegura que, vista la situación, le dio al Ayuntamiento la posibilidad de que la alcaldesa modificase la representación institucional y que así ocurrió y dos días después de que Rey delegase su presencia en Vázquez pidió que se hiciese en Castro. “Alegaba que el primero ya había sido invitado”, explican desde el Deportivo.

El pasado día 13, el mismo día que el Deportivo envió su invitación a Inés Rey, remitió otra mediante correo electrónico al concejal de Deportes. Y en ella se apuntaba que la invitación era “única, personal e intransferible”. Rey delegó el día 18 en él, así que de alguna manera Manuel Vázquez estaba dos veces invitado. Fue entonces cuando el ayuntamiento quiso rectificar y enviar a Castro. “Les pedimos que lo hiciesen por la misma vía que la primera delegación [una carta dirigida a Escotet], pero a partir de ahí dejaron de comunicarse con nosotros a través del correo electrónico y se limitaron a llamar por teléfono. Al insistirles en que la alcaldesa informase del cambio al presidente, nos comunicaron que mejor dejar la cosa como estaba”.

“El Deportivo va mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Tiene un impacto cultural, social y turístico clave en nuestra ciudad”, explica Gonzalo Castro. Desde su concejalía se había solicitado al club, antes de que la alcaldesa delegase en él su representación, una invitación a la inauguración, tal y como se hizo con el departamento de Cultura y Turismo de la Xunta. “Nos respondieron que no era posible”, apuntan en el ayuntamiento. El club quiere que el museo sea un punto de encuentro para el deportivismo, pero parece evidente que también lo será para miles de visitantes que llegarán desde fuera de la ciudad. Por eso el concejal pide “sentido común”. “El Deportivo no puede vivir de espaldas a la ciudad, ni la ciudad de espaldas al Deportivo”, apunta. Castro estima que ayuntamiento y club deben ir de la mano en proyectos estratégicos con impacto turístico, cultural y económico para la ciudad. Por ejemplo el Mundial. Pero por lo que sea no se logra que ambas partes acaben de sintonizar.

Al acto de inauguración del museo asistirá otro concejal del grupo de gobierno, Francisco Dinis Díaz Gallego, concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda. El Deportivo lo justifica por su “colaboración en el proyecto”. También acudirán los ediles Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera, respectivamente portavoces de Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego.