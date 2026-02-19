El Eibar, uno de diecinueve

Acción del partido entre Deportivo y Eibar de la 32ª jornada de Segunda División en la temporada 1990-91 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Eibar visitó Riazor en diez ocasiones y solamente salió vencedor en dos, ambas con poco más de un año de diferencia. La segunda y última de ellas supuso un hito negativo para el Dépor en una de las mejores campañas como local en su trayectoria liguera, la que concluyó con el ansiado ascenso para poner fin a la longa noite de pedra.

28 de abril de 1991. La 32ª jornada de Segunda División depara un duelo de contrastes entre Deportivo y Eibar. Los coruñeses están inmersos en la lucha por el ascenso. Ocupan la segunda plaza con 38 puntos, los mismos que el tercer clasificado, el Albacete. El Dépor es un equipo intratable ante su parroquia. De 15 partidos, vence 14 y el otro lo salda con un empate ante Las Palmas (0-0), en el segundo choque casero del curso. El Eibar es decimotercero con 29 puntos, solo dos sobre la primera plaza de descenso, que ocupa el Palamós. El conjunto armero únicamente ha cantado victoria en una ocasión lejos de Ipurua, en Sabadell (1-2). Su bagaje se completa con 8 empates y 6 derrotas.

Al Alba por primera vez Más información

Arsenio Iglesias no puede contar con Yosu, expulsado la jornada anterior en Chapín, donde el Dépor cae estrepitosamente ante el vicecolista Xerez (3-0). El técnico deja en el banquillo a varios hombres importantes como Martín Lasarte, José Ramón y Villa. En el once inicial finalmente figura Fran, que es duda hasta el último momento por un golpe en la rodilla. El Deportivo salta al césped de Riazor con Jorge; Antonio, Kanatlarovski, Albístegui, Sabin Bilbao; Gil, Aspiazu, Albis, Fran; Stojadinovic y Uralde. El Eibar sale bien pertrechado con Garmendia; Irazoki, Roberto, Rodríguez, Aldalur, Artucha; Karabeg, Artetxe, Bautista, Luluaga; e Igoa. Arbitra el asturiano Esteban Díaz.

La táctica defensiva del conjunto armero salta por los aires en el minuto 10. Kana divide por la derecha y busca a Uralde, que se deshace de su marcador con un toque de espuela. El ariete conecta con Albis, que encuentra el desmarque por la derecha de Gil. El gaditano la pone rasa al segundo palo, donde llega Fran para marcar a placer. Solo diez minutos después, el técnico visitante, Miguel Etxarri, retira a Rodríguez, su hombre libre, para introducir a un delantero, Barriola. El efecto es inmediato. Albístegui atropella a Karabeg –sí, un yugoslavo en el Eibar, en aquellos tiempos, aunque parezca mentira– y el colegiado decreta penalti. Luluaga, un bregador con una zurda de calidad, engaña a Jorge para empatar en el minuto 25.

Una falta sobre Albis en la frontal del área concede al Dépor la oportunidad de adelantarse de nuevo. Gil la toca en corto hacia Fran que, en un gesto marca de la casa que da dividendos al equipo en varias oportunidades, amaga ante el jugador que se lanza al suelo desde la barrera. El ‘10’ engancha un zurdazo que se cuela cerca de las telarañas y lejos del alcance de Garmendia, el portero que durante la semana regenta una carnicería en la localidad eibarresa.

Sin embargo, el Dépor vuelve a dormirse en los laureles. Un pelotazo de Roberto busca la espalda de Sabin Bilbao, sorprendentemente solo entre Igoa y Karabeg. El mal despeje de cabeza del lateral zurdo golpea en el brazo de Igoa y el cuero le queda al delantero cedido por la Real Sociedad para encarar en solitario al portero herculino, al que bate por bajo en el minuto 54.

Arsenio gasta sus dos relevos de una tacada. José Ramón y Villa entran por Gil y Uralde en el minuto 70. Avispero agitado en vano. En el minuto 76, Roberto cuelga una falta en campo propio hacia el área deportivista. Albístegui salta presionado por Igoa y despeja hacia el lateral derecho. Allí, Barriola le gana la partida a Aspiazu con un gran control de pecho y empalma una volea con la diestra que manda con precisión quirúrgica a la escuadra de la portería coruñesa.

El Dépor busca el empate en el cuarto de hora final por tierra, mar y, sobre todo, aire. Albis es quien más cerca está del gol, en un testarazo picado a sublime centro de Fran que rechaza Garmendia con su bota derecha. Sin éxito. El Eibar se lleva los dos puntos y el Dépor pierde su posición de ascenso directo. Es la última victoria armera a domicilio. El equipo azulgrana empata en Figueres (1-1), pierde en Albacete (3-1) e iguala en Málaga (0-0). Y es el último tropiezo del Deportivo en Riazor. Bate a Salamanca (2-1), Lleida (5-0) y Murcia (2-0), la tarde en que pone fin a 18 años y 20 días alejado de la Primera División con un balance casero de 17 victorias, un empate y una derrota: 35 puntos de 38 posibles. Nueve años después se convierte en ‘uno de nueve’. Pero aquella tarde en Riazor es testigo de cómo el Eibar se convierte en ‘uno de diecinueve’.