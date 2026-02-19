Así se explica el escudo del Deportivo

El escudo del Deportivo, en uno de los banderines de córner del estadio de Riazor ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Las incógnitas que rodean el origen de los colores y de los escudos de muchos clubes de fútbol son abundantes. Algunos no tienen ese problema, porque en algún momento de tiempos más recientes decidieron romper por completo con su pasado y apostar por un logotipo moderno. Otros, por fortuna, han sido fieles a aquellos que dieron forma a su nacimiento, conservando sus diseños originales o modificándolos levemente. También por fortuna hay quien ha sido capaz de conservar toda la información al respecto y, además, dar un paso aún más importante: haberla transmitido de generación en generación. El Deportivo y el deportivismo han conseguido lo primero, pero desafortunadamente no lo segundo.

Un vídeo emitido por el programa ‘En Xogo’ de la Televisión de Galicia el pasado fin de semana ha levantado polvareda en redes sociales y en algunos sectores del deportivismo. La pieza, con animaciones realizadas por inteligencia artificial, da la impresión de estar inspirada en una publicación del perfil de Instagram ‘soyde2a’, con fecha del pasado 31 de enero, repleta de datos erróneos.

De Austral a Kappa: el once inicial de los sponsors técnicos Más información

Lamentablemente, no es el único precedente inexacto. La web lafutbolteca, una de las mejores fuentes de historia del fútbol español, publicó durante años una evolución del escudo del Deportivo con logotipos que jamás aparecieron por el club ni en los archivos públicos locales. Uno de ellos estaba formado por una S y una C, supuesta iniciales de Sala Calvet, cuando la realidad las utilizadas eran una C y una D, de Club Deportivo, que pueden verse con claridad en las camisetas de las fotos más antiguas de los futbolistas y remeros. Incluso otro pertenecía en realidad al Coruña, el que puede verse en la parte inferior izquierda de esta página grabado sobre la Copa Coruña-Deportivo. La evolución que aparece ahora en esa web es fruto de las investigaciones del autor de este artículo durante sus casi diez años de trabajo en el club blanquiazul.

¿Cómo se explica en realidad el escudo del Deportivo? Así son su corona, su jarretera, su grímpola y sus dos banderas.

No es un cinturón, es la jarretera o liga de la Orden de la Jarretera

Durante mucho tiempo se ha hablado del cinturón que sujetaba los pantalones de los futbolistas en aquel fútbol primigenio. También de los cinturones que usan los levantadores de pesas, puesto que ese deporte era uno de los muchos que practicaban los socios de la Sala Calvet, como la esgrima, el remo, el atletismo, el pushball y, por supuesto, el fútbol. La realidad, sin embargo, es que el cinturón tiene un origen mucho más noble, ya que procede de una orden de caballería.

Por suerte, el Deportivo conserva gran cantidad de documentos de sus orígenes y primeros años de existencia. Entre ellos hay numerosas cartas con y de otros clubes, programas de partidos celebrados en el Parque de Deportes de Riazor e incluso billetes de barco para acompañar al equipo a Ferrol. Sobre uno de estos últimos, con fecha del 19 de diciembre de 1909, aparece un sello con un escudo del Real Club Deportivo de La Coruña similar al actual pero que guarda algunas diferencias. No tiene la bandera en el centro, pero sí la corona y el cinturón, sobre el que figura el nuevo nombre del club. Un cinturón del que puede apreciarse perfectamente que se engancha a una hebilla y se envuelve sobre sí mismo en su parte inferior, colgando en la parte inferior un ornamento con una flor de lis.

Escudo del Deportivo previo al actual sellado en un billete de barco para ir a Ferrol en el que puede verse la jarretera entrelazada Libro 'De la Sala Calvet al título olvidado'

El cinturón en cuestión es una jarretera o liga. Su origen es la Nobilísima Orden de la Jarretera (conocida también, aunque en menor medida, como Nobilísima Orden de la Liga), la orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido, fundada en 1348 por el Rey Eduardo III. La Orden de la Jarretera es concedida a la FIFA al constituirse como tal, en una especie de movimiento estratégico de sus fundadores para tratar de dar categoría al fútbol asociación.

En aquellos tiempos, muchos clubes de fútbol ingleses se adhieren a la iniciativa e incluyen jarreteras o ligas en el diseño de sus escudos, aunque la mayoría optan por un formato distinto al del Deportivo. Everton, Liverpool, West Ham United, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Newcastle United, Wolverhampton o Blackburn Rovers, por ejemplo, deciden reproducir la liga prácticamente extendida bajo el escudo, con un lema en latín sobre la misma, siguiendo el ejemplo de la frase en anglonormando ‘Honi soit qui mal y pense’ (‘Que la vergüenza caiga sobre aquel que piense mal de ello’) que aparece en la jarretera de la Nobilísima Orden.

Alfonso XIII corona al Real Club más antiguo del fútbol español

El Deportivo es actualmente el club de fútbol español más antiguo en ostentar el título de real. Pero no es el primero en coronar su escudo y su nombre. Antes lo logran el Real Club Fortuna vigués y el primer acérrimo rival de la entidad deportivista, el Real Club Coruña. Al cuadro olívico –desaparecido en 1923 para, uniéndose al Vigo Sporting, dar origen al actual Real Club Celta de Vigo–, el Rey Alfonso XIII le concede tal distinción el 25 de agosto de 1908. El 18 de diciembre de aquel año es turno del otro club herculino, extinto como el Fortuna. El Deportivo recibe la respuesta positiva de la Casa Real en una carta firmada por Alfonso XIII con fecha del 4 de febrero de 1909.

Deportivo y Coruña viven una intensa rivalidad en sus inicios y la lucha por ser el primer equipo Real solo protagoniza uno de sus muchos capítulos. También pelean por inaugurar antes que el otro su campo de juego –igualmente se adelanta, por escasos días, el Coruña– y se enfrentan en infinidad de ocasiones. El entusiasmo que preside sus duelos llega a provocar en su punto más álgido la prohibición de jugar partidos de fútbol por parte del gobernador civil y, más adelante, la decisión de la directiva del Deportivo de retirar su apoyo a los futbolistas, que durante cuatro años compiten al margen del club con el nombre de Deportivo Auténtico.

Monelos, la guarida del caduco rival donde germinó el atletismo Más información

Después de Fortuna, Coruña y Deportivo se suman a la moda ‘real’ clubes como la Real Sociedad (1910), el RCD Espanyol, el Real Sporting de Gijón y el Real Club de Polo de Barcelona (1912), el Real Club de Tenis de Barcelona (1913), el Real Unión de Irun (1915) o el Real Madrid (1920). Los blancos lo consiguen al segundo intento, ya que la petición que realizan en 1902 es denegada por el monarca. A ellos se suman más adelante el Real Racing Club de Santander (1922), el Real Murcia (1923) o el Real Oviedo (1926), que lo hereda de sus predecesores Real Stadium Club Ovetense (1914) y Real Club Deportivo de Oviedo (1919).

Con anterioridad a todos ellos, la primera entidad deportiva española reconocida por el monarca es el Real Sporting Club de Getxo, que recibe tal distinción en 1901 y en 1905 organiza la primera Copa del Rey de vela, en honor precisamente de Alfonso XIII. Este club forma a día de hoy el llamado Real Club Marítimo del Abra y Real Sporting Club, puesto que en 1972 se produjo la fusión entre ambas entidades.

La grímpola, un guiño a la sección náutica, con el morado de Castilla

La grímpola es el elemento más enigmático del escudo. Sin duda, esta bandera triangular, al estilo de las utilizadas en el mundo marítimo y náutico, es un guiño al Club Náutico de la Sala Calvet, fundado en mayo de 1906 y que pocos meses después se convierte en el Club Deportivo de la Sala Calvet, actual Real Club Deportivo de La Coruña.

Historias del Dépor | El barco inglés que trajo el virus del fútbol a A Coruña Más información

Hay que señalar que en el diseño anterior de escudo, usado entre 1908 y 1911, un aro salvavidas rodea a una pelota, en una clara alusión a la sección náutica del club. La enseña marítima usada en el emblema actual da continuidad al origen del Deportivo, pese a que cuando aparece, en 1911, el equipo de traineras deportivista –que llega a contar con dos botes, el ‘Galicia’ y el ‘Coruña’– ya no registra actividad competitiva alguna. Aun así, el gallardete náutico se convierte en un elemento central del emblema.

Si cruzamos el Atlántico, observamos que en Brasil muchos clubes contienen en sus escudos elementos de náutica o de remo e incluso en sus nombres. El Flamengo se denomina oficialmente Clube de Regatas do Flamengo. El nombre completo del Botafogo es Botafogo de Futebol e Regatas. También está el Club de Regatas Vasco da Gama. Y en el escudo del Sport Club Corinthians Paulista aparecen dos remos, un ancla y un salvavidas.

Dos enseñas se unen dentro de la grímpola deportivista. La principal es una cruz de color morado con una corona dorada en el centro. Este elemento se ha vinculado erróneamente en diversas ocasiones con la Sala Calvet, cuando su origen es el pendón de Castilla, que muchos clubes deportivos adoptan a comienzos del siglo pasado. Lo hace, por ejemplo, el ya mencionado Real Sporting Club de Getxo, que además también incluye la corona en el centro. Del mismo modo lo hace el Real Club Náutico de Valencia, creado en 1903. Aunque en la imagen que ilustra este reportaje el escudo es monocromo, el emblema original cuenta con una cruz morada. En su caso, en el centro aparece la silueta de un murciélago, un animal tan común en el Mediterráneo que es habitual en las insignas de los equipos deportivos de la región.

Escudos del Real Sporting Club de Getxo (izquierda) y del Real Club Náutico de Valencia, con la cruz morada en la grímpola CEDIDA

En cuanto al color de la cruz, varias teorías –igualmente erróneas– la han convertido en azul, puesto que es uno de los colores principales del Deportivo. Sin embargo, el club conserva una carta de 1911 con un membrete en el que aparece el escudo actual a todo color. En ella puede apreciarse que la cruz del banderín es, efectivamente, morado. En la misma misiva también puede distinguirse la segunda corona en medio de la cruz morada. En el pendón de Castilla, el elemento que aparece en el centro realmente es un castillo. Sin embargo, la corona estaría relacionada con el antiguo Reino de Castilla, del que formó parte el Reino de Galicia en tres periodos distintos: 1230-1296, 1301-1369 y 1388-1815.

La bandera de la provincia marítima de Coruña... y de Galicia

La franja diagonal azul que se sitúa en la parte superior izquierda de la grímpola es, obviamente, la bandera de Galicia.

El estandarte gallego tiene su origen en la contraseña de la provincia marítima de Coruña, formada por dos aspas azules cruzadas al estilo de la Cruz de San Andrés. La bandera pierde una de esas aspas debido a una coincidencia con la Armada Imperial Rusa, que despliega un pabellón de guerra idéntico al coruñés. Los rusos reclaman, con el fin de evitar confusiones, y el Gobierno español acepta la propuesta. El ejecutivo ordena por decreto la modificación de la contraseña coruñesa. Desde el 22 de junio de 1891, la bandera mantiene solamente el aspa que desciende de izquierda a derecha.

Banderas de las provincias marítimas de España en 1845, en donde puede observarse la cruz de San Andrés de la bandera coruñesa que da origen a la de Galicia ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La última década del siglo XIX cuenta con un gran flujo de emigración gallega a América, que en su mayoría parte desde el puerto coruñés rumbo a Cuba o Argentina. Es en aquellos países donde los gallegos en la diáspora empiezan a utilizar la contraseña de la provincia marítima coruñesa para identificar su origen y hacer gala del mismo. Aunque no logra la oficialidad hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía, el 6 de abril de 1981, la bandera blanca con la franja azul –que deriva en celeste en muchos casos, incluido el escudo del Deportivo, de forma equivocada– es utilizada ya de forma extraoficial desde aquellos tiempos. Otra teoría defiende la creación de esta bandera por parte de los Galeguistas do Rexurdimento, puesto que esta ya habría aparecido durante el traslado de los restos mortales de la escritora Rosalía de Castro, fallecida alrededor de un mes antes de la ‘mutilación’ de la bandera marítima coruñesa para dejarle una sola faja.

Muchos conjuntos españoles utilizan la bandera regional en sus escudos y camisetas. El Barcelona, el Nàstic de Tarragona y el Sabadell incluyen la senyera catalana. El Valencia, el Villarreal y el Castellón hacen lo propio con la valenciana. El Betis viste los colores de la bandera andaluza. Y el Oviedo se tiñe del azul de la asturiana y porta en su emblema la Cruz de La Victoria de la bandera del principado. Incluso hay clubes de fútbol cuya bandera marítima provincial de 1845 aparece en la actualidad en sus escudos. Son los casos de Tenerife, Cartagena o Racing de Ferrol.