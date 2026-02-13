Una ‘manita’ al Castellón

Traba observa desde el suelo su remate en semifallo que está a punto de convertirse en el momentáneo 2-1 en el Deportivo-Castellón (5-1) de la temporada 1982-83 Archivo El Ideal Gallego

La historia de los duelos entre Deportivo y Castellón está salpicada de goleadas. En sus 27 visitas a la capital herculina, el cuadro blanquinegro ha salido derrotado por 7 goles en dos ocasiones (8-1 en 1947 y 7-0 en 1948), cayó con estrépito en su primer desplazamiento (6-0 en 1941) y, más recientemente, hace poco más de un año, el Deportivo se impuso por 5-1. Y hubo otra ocasión en que el conjunto castellonense sucumbió ante los blanquiazules por el mismo marcador.

23 de enero de 1983. El Deportivo recibe al Castellón en la 21ª jornada de Segunda División. Tras el primer encuentro de la segunda vuelta, los blanquiazules caminan firmes en su objetivo de volver a Primera División tras diez años de ausencias. Ocupan la segunda posición de la tabla –suben los tres primeros de forma directa y no hay playoff–, a dos puntos del Murcia y con dos de ventaja sobre el cuarto, el Elche. El Castellón languidece en puestos de descenso. Ocupa la decimoctava plaza, a 11 puntos –las victorias valen 2– del equipo coruñés. La mala primera vuelta le cuesta el cargo a Cela. El técnico zamorano deja el banquillo, después de 13 jornadas, a un coruñés, extécnico blanquiazul y deportivista de pro: José Antonio Naya.

El Deportivo forma con Jorge; Carreras, Moreno, Ballesta, Silvi; Muñoz, Peralta, José Luis; Vicente, Traba y García. El Castellón salta al césped con una alineación ultradefensiva: González; Botella, Aliaga, Huertas, De Blas, Lamberto; Ibeas, Alfredo, Juan Navarro; Viña y Cioffi. Los siete primeros jugadores de campo desarrollan sus respectivas carreras principalmente en posiciones de la zaga. Dirige la contienda el murciano Pérez Sánchez. Las gradas de Riazor presentan el aspecto habitual en la época. Poco más de 10.000 espectadores –¿los 12.000 de siempre?– según la crónica firmada por Juan Guillín en El Ideal Gallego y unos pocos de estreno. Es el primer partido en que la Preferencia Superior inaugurada en el Mundial 82 tras el derribo de la Grada Elevada dispone de butacas.

El catenaccio de Naya salta por los aires en el minuto 5. Un error de entendimiento entre Huertas, De Blas y el portero González deja a García solo ante el guardameta. Pancho no perdona. Una entrada del visitante Alfredo sobre el local Muñoz resulta en lesión de ambos. Los dos abandonan el terreno de juego en el minuto 21. En el bando deportivista entra Piña. Es el único partido que el todoterreno de Buño no es titular en toda la temporada.

Precisamente Piña, en el minuto 39, comete penalti –muy protestado en la grada y en el césped, pese a que es un claro empujón– sobre el argentino Cioffi. Lo transforma otro argentino, Óscar Ferrero. El hermano menor del más famoso sportinguista Enzo Ferrero entra en el terreno de juego a la par que Piña, en lugar de Alfredo. El ambiente está tan caldeado que los efectivos de la Policía Nacional placan a un aficionado que salta desde Preferencia Inferior con la intención de agredir al colegiado. Los agentes devuelven al hincha a su localidad. Sin duda, son otros tiempos.

Con empate a un gol se llega al descanso. En un abrir y cerrar de ojos cambia el sino del encuentro. Óscar Ferrero ve dos cartulinas amarillas en dos minutos y deja a su equipo con diez con casi toda la segunda mitad por delante.

Tarda en encontrar fisuras el Deportivo en la tupida telaraña castellonense. No lo hace hasta el minuto 64, cuando Traba remata en semifallo un centro de Ortiz –que dos minutos antes salta al terreno de juego por el también lesionado Silva– para poner el 2-1. El cerrojo salta por los aires y en el 67 llega el tercero, obra de José Luis, que fusila a González con un potente derechazo. El cuarto lo logra Traba en el minuto 71. El ariete blanquiazul engancha un bello remate en carrera a centro de Carreras. El marcador lo cierra García, ya cerca del límite del tiempo reglamentario, después de un pase medido de José Luis.

El árbitro –nueve amarillas y una roja– centra las palabras de Arsenio y de Naya. “El partido fue una guerra”, afirma el ‘zorro de Arteixo’. “Si hay un colegiado cada tiempo es materialmente imposible ganar”, dice el técnico del Castellón, que reconoce, sin embargo, que “el Deportivo es superior, cien por cien, al Castellón”. Al final de curso, Naya cumple su objetivo de evitar el descenso. No así Arsenio, tras la triste derrota en Riazor ante el Rayo.