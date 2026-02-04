Al Alba por primera vez

Una formación del Deportivo en la temporada 1985-86. De pie, de izquierda a derecha: Silvi, Dacosta, Cárdeno, Hristic, José Luis y Montes. Agachados: Verón, Gil, Vicente, Mauri y Sebas ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Deportivo y Albacete han protagonizado partidos históricos para ambos clubes, pero su rivalidad es moderna ya que su primera confrontación oficial no se produjo hasta 1985, cuando el club coruñés ya había celebrado sus bodas de platino y los manchegos, fundados en 1939, habían superado los 46 años de existencia.

Las dos primeras presencias albaceteñas en Segunda (1949-50 y 1950-51) coinciden con el Deportivo en Primera. En la tercera (1961-62), la categoría de plata está dividida en dos grupos. Los blanquiazules compiten en el 1 con los equipos del norte y los blanquillos en el 2 contra los conjuntos del sur. El cuadro albaceteño no vuelve al ahora llamado fútbol profesional hasta 1985. Es entonces cuando los caminos de Dépor y Albacete se cruzan por primera vez en competición oficial, ya que sí se miden en una ocasión en un encuentro amistoso. Es el 1 de noviembre de 1960. El Deportivo juega Copa en Valencia ante el Levante el 30 de octubre y le espera partido de Liga en Barakaldo el domingo siguiente. El equipo no regresa a A Coruña. Concierta dos amistosos: el martes en Albacete y el jueves ante el Rayo en Vallecas. El recién inaugurado Carlos Belmonte es escenario de una victoria local por 4-2. El mito blanquiazul Dagoberto Moll es el técnico del cuadro manchego y se calza las botas para jugar como mediocentro.

El 22 de diciembre de 1985 tiene lugar el primer duelo oficial entre ambos clubes, también en el Carlos Belmonte. Es la 17ª jornada de Segunda División, a la que el Dépor llega quinto y el Albacete, decimoctavo. Sin embargo, un solitario tanto de Silos (m.35) voltea lo que dicta la tabla clasificatoria. El Dépor de Chuchi Aranguren forma con Montes; Dacosta, Hrstic, Mañuz, Silvi; Sebas, Sánchez Candil, José Luis, Gil; Verón y Vicente. El cuadro local, entrenado por primera vez por Pachín tras la destitución de Abilio Rubio, juega con Carmelo; Silos, Merino, Aliaga, Mario; Luis Paños, Villalustre, Catali; Serrano, Cazaurang y Emiliano. Arbitra el valenciano Pérez Gallego. Durante buena parte de la segunda mitad se desarrolla una fuerte tormenta. Bajo el granizo y la lluvia torrencial el Deportivo no es capaz de sacar algo positivo.

La cara

El encuentro de la segunda vuelta es totalmente opuesto. El 3 de mayo de 1986 se disputa la 36ª jornada. El Deportivo ocupa posiciones de ascenso directo, mientras que el Albacete se sitúa en descenso. Los blanquiazules son segundos –suben directamente los tres primeros, no hay playoff– a ocho puntos del incontenible líder Murcia y solo uno por delante de Sabadell, Castellón y Mallorca. Los blanquillos son decimoséptimos –primera posición de descenso–, pero empatados con el Rayo, decimosexto. El encuentro es el tercero que televisa en directo TVG, que a mitad de esa misma campaña firma su primer contrato para emitir partidos del club herculino. Aranguren apuesta por un equipo más ofensivo que en tierras manchegas. Entran Donowa –fichado en febrero– y Traba por Mañuz y Verón. Muchas más novedades en el Albacete de Pachín, que salta al césped de Riazor con Garmendia; Aliaga, Ángel, Bernal, Silos; Hernán, Catali, Lito; Benítez, Cazaurang y Luis Alonso. Hasta siete cambios con respecto al triunfo en el Belmonte. Uno de ellos es Andrés Bernal Arranz, el primer australiano –nacido en Camberra, aunque de padres españoles– en jugar en España. La obligación de cumplir el servicio militar le lleva a abandonar el país tras una campaña en el Albacete y otra en el Xerez. Juega 13 veces con la selección australiana, donde es conocido como Andy Bernal, y casi 200 partidos en la Segunda División inglesa con el Reading entre 1994 y 2000.

El Deportivo se impone con claridad. Vence 3-0, pese a que Garmendia detiene un penalti lanzando por Donowa poco antes del descanso. A los 12 minutos, José Luis hace el 1-0, en una jugada de laboratorio. Córner de Donowa hacia el borde del área, donde el ‘10’ blanquiazul engancha el cuero a botepronto. Mediada la segunda mitad, llega el segundo, también a balón parado. José Luis cuelga una falta al primer palo, donde Traba cabecea al fondo de la red tras pegar el esférico en el palo. El tercero, ya con el tiempo cumplido, es obra de Donowa, que caza un rechace del meta visitante a disparo de Verón. “Para marcar a José Luis, necesitaba a Camacho”, asegura Pachín a la conclusión del encuentro. Al día siguiente, la victoria del Rayo ante el Tenerife (2-0) y el empate del Cartagena con el Castellón (1-1) mandan de nuevo a Segunda B al Albacete. Una semana después, el Deportivo pierde el tren de Primera, en Oviedo, bajo la mirada de los ‘niños del ascenso’ en Oviedo.