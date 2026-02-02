Top 10 | Victorias del Dépor por encima del minuto 90

Lionel Scaloni celebra su gol en el minuto 90+3 frente al Hamburgo, en el primer partido de la historia de la Champions League como Riazor como escenario, en la temporada 2000-01 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

No es un ejercicio común en la existencia del Deportivo firmar victorias en el tiempo de prolongación. Por estos lares la épica suele ir teñida con otros tintes, no los del cronómetro por encima del minuto 90, como con el penalti transformado por Yeremay el sábado en León en el 90+2.

Aún así, se quedan fuera instantes imperecederos como el golazo de falta de Albístegui para ganar en El Molinón (0-1, 1992-93) en el 90+2 o el testarazo de Peru Nolaskoain ante el Tenerife (2-1, 2019-20) para poner fin a la peor racha sin ganar del Dépor en un Riazor semivacío: 8.457 almas.

10. Babel al Sporting (2016-17)

El zambombazo del neerlandés en el 90+1 vence la resistencia del cuadro gijonés en la 7ª jornada de Primera División del curso 2016-17. Pocos goles extraen un sonido tan atronador de la grada de Riazor en la celebración. La imagen de Gaizka Garitano celebrándolo dentro de los límites del terreno de juego es un clásico de la última época del club en Primera División.

9. Villa al Salamanca (1990-91)

Tan rocambolesco como importante es el gol del escurridizo delantero asturiano en el 90+3 frente a los charros en la 34ª jornada de la Segunda División 1990-91. En el debut de Djukic, el cuadro salmantino se harta de dar cera ante la permisividad del colegiado Esquinas Torres. Ese punto es vital para que el equipo dependa de sí mismo en la jornada final para lograr el largamente ansiado ascenso ante el Murcia.

8. Fran al Barcelona (1998-99)

Acaba de llegar Irureta a un Dépor que comienza a asfaltar la ruta hacia el título liguero. El capitán define el duelo ante el Barça de la 13ª jornada del curso 1998-99 batiendo a Ruud Hesp en el minuto 90+2, a puerta vacía tras una gran maniobra de Turu Flores. Hadji adelanta al Dépor (m.75) y Rivaldo reestablece la igualada de penalti (m.86).

7. Bebeto al Racing de Santander (1993-94)

Hace escasas fechas, antes de la reciente visita del cuadro cántabro, recordamos un gol memorable, uno de los mejores tantos de libre directo jamás vistos en Riazor. El genio brasileño hace añicos la táctica ultradefensiva de un Irureta entonces a los mandos del Racing (14ª jornada de la temporada 1993-94) limpiando de telarañas la portería de Ceballos el minuto 90+2.

6. Carlos Fernández al Mallorca (2018-19)

Uno de los goles más celebrados en tiempos recientes por encima del tiempo reglamentario llegó desde el punto fatídico. El delantero andaluz transformó un penalti cometido por Valjent sobre Nahuel en el 90+6 del partido de la 40ª jornada de la categoría de plata en su versión 2018-19. La victoria por la mínima ante el Mallorca mantiene con vida al Dépor en su camino hacia un playoff que con el empate se habría escapado definitivamente.

5. Xisco en Tarragona (2011-12)

También en una 40ª jornada de Segunda –aunque en realidad corresponde a la 30ª fecha, aplazada en su día por una huelga de futbolistas–, en el curso 2011-12, llega un gol para la posteridad. El delantero mallorquín consuma la remontada ante el Nàstic al remachar un centro de Guardado en el 90+4. La victoria (1-2) deja al Deportivo a un solo triunfo del ascenso a Primera, que obtiene esa misma semana en Riazor al derrotar al Huesca.

4. Víctor en el Camp Nou (2000-01)

La primera victoria que logra el Deportivo en el feudo azulgrana (2-3) la firma el extremo madrileño en el 90+1. Es la 23ª jornada de la Primera División 2000-01. Barça y Dépor empatan cuando los blanquiazules disponen de un libre indirecto, por falta de Frank de Boer sobre Emerson, escorado hacia la derecha de su ataque. Mauro Silva toca hacia su derecha y Víctor dispara por el exterior de la barrera para fusilar a Pepe Reina.

3. Borja en Balaídos (2011-12)

Otro momento icónico del penúltimo ascenso a Primera. El ourensano, fichaje criticado por un sector del deportivismo por su supuesto amor al Celta, decide el derbi de Balaídos al empujar un rechace del larguero en el 90+2 para convertir el 2-3. El Deportivo deja al equipo olívico, rival directo por el ascenso, a 9 puntos con solo diez jornadas por delante.

2. Scaloni al Hamburgo (2000-01)

“Solo sé que cerré los ojos y le pegué todo lo duro que pude”. Así de gráfico fue el argentino para definir su gol en el minuto 90+3 del primer partido de Champions League que tiene Riazor como escenario. Su potente derechazo supera a Hans-Jörg Butt, el guardameta lanzapenaltis del Hamburgo, y vale un histórico primer triunfo blanquiazul en la máxima competición continental.

1. Vicente al Racing de Santander (1987-88)

Aún a día de hoy sigue siendo difícil de superar la importancia de aquel gol del delantero vilalbés en el 90+2 del partido de la última jornada de Segunda ante el equipo santanderino. Sin aquel tanto a Pedro Alba y sin aquella permanencia los otros nueve goles de este top 10 jamás se habrían producido.