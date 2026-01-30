YO JUGUÉ EN RIAZOR | Fabril 1986-87

Once inicial del Fabril antes del partido de la Copa del Rey 1986-87 ante el Endesa As Pontes en Riazor, el 17 de septiembre de 1986 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Hubo un tiempo en que los filiales jugaban la Copa, igual que hubo un tiempo en que la inmensa mayoría de sus futbolistas daban el salto al primer equipo y, en muchos casos, hacían larga carrera en el mismo.

Es el caso de este Fabril, que en la temporada 1986-87 militaba en Tercera y se medía al poderoso Endesa As Pontes –quién te ha visto y quién te ve– en la primera ronda del torneo del KO, el 17 de septiembre de 1986 en Riazor. Los ponteses, con el exdeportivista Alfonso y un puñado de clásicos ferrolanos como Josu, Andrés Freire, Pereira, Nando y el técnico Gerardo Molina, goleaban al prometedor equipo de Luis Rodríguez Vaz (0-3). Ocho futbolistas de aquel once coruñés llegaron a formar parte de la primera plantilla blanquiazul y uno más ya había jugado con el Deportivo uno de los partidos de las famosas huelgas de los años 80. Entre todos sumaron la friolera de 504 encuentros oficiales con la camiseta del Deportivo.

1. Molinos

Defensa central o líbero de imponente físico, se incorporó al Fabril con solo 18 años. Con el segundo equipo jugó cinco temporadas (1985-1989 y 1991-1992) para un total de 133 partidos y 3 goles. Entre medias, jugó cedido seis meses con el Bergantiños en Segunda B y formó parte de la primera plantilla el curso de la promoción contra el Tenerife y el del ascenso ante el Murcia, sumando únicamente 10 apariciones, solo 2 como titular. Sredojevic, Martín Lasarte, Albístegui, Antonio y Djukic fueron demasiada competencia. Después hizo larga carrera en Tercera División, sobre todo en las filas del Betanzos.

2. Enri

El otro central de aquel once había tenido la ocasión de jugar por primera y única vez con el primer equipo en el partido de la huelga de 1984. Militó en el filial durante tres temporadas (1984-1987), disputando 94 encuentros y anotando 4 goles. A sus 60 años es un impenitente runner ‘solanero’ y el orgulloso padre de Pedro Barbolla, canterano deportivista como él y actual lateral izquierdo del Montañeros en Tercera División.

3. Busto

El lateral izquierdo de Cedeira acumuló 111 apariciones con el Fabril, con el que anotó 4 goles, en 5 temporadas (1984-1988 y 1990-91). En la 1989-90 se fogueó en la categoría de bronce, cedido por el Dépor, en su rival de aquella tarde copera. Fue después de sus 10 partidos con el primer equipo, 5 en la campaña 1987-88 –de la mano de Rodríguez Vaz, a los mandos del Dépor tras la destitución de Eusebio Ríos– y otros tantos en la 1988-89, bajo las órdenes de Arsenio. Primero el oscense Ramón y después Sabin Bilbao le cerraron el paso.

4. Antonio

El polivalente jugador lucense –de A Pobra de San Xiao, exactamente– superó el centenar de partidos tanto con el Fabril (114 entre 1984 y 1989) como con el Deportivo (138 entre 1988 y 1993). Aquel día ante el conjunto pontés fue el lateral derecho, posición que ocupó en la mayor parte de partidos con el primer equipo, aunque se inició como mediocentro –donde siguió jugando muchos años después en peñas con la John Moore y en veteranos con el Ural– y también ejerció en muchas ocasiones como marcador central.

5. Óscar

Otro polivalente futbolista defensivo, aquella tarde se situó en el mediocampo. El jugador alaricano –de Allariz, provincia de Ourense– fue en muchas ocasiones lateral o protagonista de marcajes individuales. Jugó durante tres campañas (1986-1989) con el segundo equipo deportivista, con el que totalizó 53 presencias. Con la primera plantilla estuvo solo un ejercicio (1989-90), en el que curiosamente no disputó un solo minuto. Sus 15 apariciones se produjeron en las dos anteriores: 14 la 1987-88 –todas a las órdenes de Vaz– y 1 en la 1988-89. Procedía del Arenteiro, equipo en el que colgó las botas en 2000 tras pasar por Ourense, Valdepeñas, Alcalá, Extremadura y Ponte Ourense, lo que hoy es el Ourense CF.

6. Fernando

Originario de San Xoán de Panxón, parroquia de Nigrán (Pontevedra), era un portero de los que se estilaban en aquellos tiempos. Sin mucha estatura, pero de reflejos felinos y gran agilidad, como Buyo, Ablanedo o Capó. Después de tres campañas (1984-1987) y 50 partidos con el Fabril, peleó la titularidad en el primer equipo con Jorge durante otros tres cursos (1987-1990), en los que jugó 65 partidos. El último de ellos fue el triste protagonista, ya que el ascenso se esfumó en la promoción ante el Tenerife tras un remate de Edu al larguero que entró en la portería tras pegar en su espalda. Más triste todavía fue su desaparición, ya que falleció en 2000, con solo 34 años, electrocutado cuando la excavadora que pilotaba en una obra de su empresa en Vigo –donde se había afincado después de militar en el Lugo y en el Badajoz– contactó con un cable de alta tensión.

7. Mella

El hijo ya ha superado el padre. David ya está cerca del centenar de partidos con el Deportivo y ha anotado 20 goles, mientras que Gonzalo se quedó en 25 apariciones y solo 2 tantos. Mella sénior era un delantero veloz y más vertical que Mella júnior, pero de menos calidad. Aún así, su rendimiento en el Fabril fue fantástico, ya que firmó 32 goles en 70 partidos con el filial entre 1985 y 1989. Después de una cesión al Racing de Ferrol (en la segunda vuelta del curso 1988-89), jugó en el Compostela que ascendió a Segunda en 1991 y después durante muchas temporadas en el Bergantiños.

8. Ramón II

En aquel momento era Ramón a secas, pero pasó a ser conocido como Ramón II tras su incorporación al primer equipo y el fichaje de Ramón Calvo. Formado en las categorías inferiores del club, también jugó el partido de la huelga junto a Enri, en el que además firmó uno de los tantos frente al Tenerife (2-2) en Riazor. Después militó la mayor parte de su carrera en su adversario de aquel día, un Endesa As Pontes con el que llegó a jugar un playoff de ascenso a Segunda. Centrocampista trabajador y con cierto olfalto de gol, firmó 11 en 130 partidos con el Fabril (1984-1988). Con el primer equipo hizo 2 en sus 6 únicas participaciones.

9. Iriarte

Delantero de Ribadeo (Lugo), solo jugó aquella temporada en el Fabril. Pese a su posición, no vio portería en los 22 partidos en que participó. Al año siguiente fichó por el Betanzos, entonces todavía llamado Brigantium. Uno de los dos de aquel filial que nunca llegó a debutar con el Dépor.

10. Bodelón

El otro inédito con el primer equipo blanquiazul. Uno de los futbolistas mejor dotados técnicamente de su generación, un ‘10’ de categoría que echó seis campañas en el Fabril (1984-1990) hasta que se hartó de la falta de oportunidades en el primer equipo y se fue al Sporting de Gijón por el método del cambio de residencia. Con el filial firmó 39 goles en 144 partidos. En Gijón solo jugó 1 partido de Copa antes de irse al Compostela, con el que subió y jugó en Primera, y militar en clásicos como Racing de Ferrol, Las Palmas y Cultural Leonesa e incluso en la Primera División portuguesa con el Estrela Amadora.

11. José Ramón

Antes de sus 234 partidos y 23 goles con el Deportivo y de recibir de manos de Juan Carlos I en el palco del Bernabéu la primera Copa del Rey, el mayor de los González Pérez fue indiscutible durante temporada y media en el Fabril de Rodríguez Vaz. El volante riveirense disputó 46 encuentros con el filial, en los que firmó 7 dianas, antes de ser uno de los primeros fabrilistas convocados por Vaz para el primer equipo tras el despido de Ríos y el primero en quedarse para no volver. Tras colgar las botas hizo carrera como técnico. Llegó a dirigir al Montañeros en Segunda B y al Dépor juvenil.