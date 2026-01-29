“Óscar Cano, di-mi-sión”

Aficionados deportivistas el 19 de marzo de 2023 en el estadio Reino de León con una pancarta alusiva al técnico deportivista Óscar Cano ARCHIVO DXT CAMPEÓN

No fue en Riazor, sino a domicilio, en un desplazamiento masivo a León, a donde el Deportivo regresa este sábado, cuando la parroquia blanquiazul mostró su hartazgo con Óscar Cano. La primera vez que el deportivismo pidió la cabeza del entrenador granadino fue desde el Fondo Norte del estadio Reino de León.

19 de marzo de 2023. El Deportivo, en su tercer año en el barro de la tercera categoría nacional, llega a León inmerso en una racha de ocho partidos sin perder, aunque mitad victorias, mitad empates, y con el añadido de las igualadas consecutivas en La Línea ante la Balona (0-0) y en Riazor frente al Real Madrid Castilla (1-1). El equipo blanquiazul es tercero en la tabla clasificatoria, a solo dos puntos del líder, el Alcorcón, y uno por debajo del Racing de Ferrol –que ya ha jugado su partido de la 28ª jornada–, segundo clasificado. El Córdoba, primer equipo fuera de playoff, ve a los deportivistas cinco puntos por encima. El rival de turno ocupa la décima plaza con 35 puntos, 16 menos que la formación herculina.

Es el vigésimo primer encuentro de Óscar Cano en el banquillo. Con el técnico andaluz, el Deportivo lleva 11 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas. En Valdebebas ante el Castilla (1-0), en Badajoz (1-0) y en Alcorcón (3-1). Pese a que los números no son malos –39 puntos de 60 posibles–, el deportivismo no acaba de comulgar con el preparador granadino. El equipo tiene que dominar la categoría y volver a Segunda por la vía rápida. Por eso, unos dos millares y medio de coruñeses abarrotan el Fondo Norte del Reino de León, en el que el club local se ve obligado a ampliar la grada visitante. La asistencia oficial es de 7.188 espectadores. Más de un tercio de la grada es blanquiazul. El Deportivo juega prácticamente en casa.

Óscar Cano saca un once con Mackay; Antoñito, Pepe Sánchez, Pablo Martínez, Lebedenko; Rubén Díez, Olabe, Isi Gómez; Quiles, Lucas y Mario Soriano. Por la Cultural Leonesa, dirigida por el vasco Edu Docampo, juegan Salvi; Saúl, Pablo Trigueros, Amelibia, Joel López; Tarsi, Solís, Kevin Presa; Roberto Alarcón, Obolskii y Percan. El colegiado es el asturiano Jaime Ruiz Álvarez. Tres datos sobre el árbitro. La temporada anterior omite el ‘paradón’ de Yeferson Quintana a tiro de Juergen frente al Racing de Ferrol (0-0). El curso siguiente muestra una discutida tarjeta roja a Lucas contra el Teruel (0-0). Y de los siete partidos que pita al Dépor en tres temporadas en la división de bronce, los blanquiazules solo ganan uno: el del hat-trick de Quiles en Fuenlabrada (0-3).

Los blanquiazules sufren, como es tradición, en los primeros minutos. El empuje de los anfitriones en el barro ante la visita de un heptacampeón nacional no es ninguna novedad. El Dépor sortea el vendaval inicial y acaricia el gol. Quiles estrella un fogonazo desde 30 metros contra el palo derecho del marco local.

En la segunda mitad, Antoñito aparece providencial para evitar el remate a bocajarro de Obolskii. Y a continuación gana la espalda de la zaga leonesa para dejar ante una ocasión similar a Mario Soriano. El disparo raso y flojo del alcalaíno, casi un penalti en movimiento, lo desvía Salvi a saque de esquina. El portero local manda al mismo lugar un testarazo bombeado de Lucas a centro de Lebedenko. El ‘7’ también es protagonista de una embarullada acción en el área culturalista, pero ni él ni Quiles aciertan a batir a Salvi.

Como siempre, quien perdona lo paga. Obolskii recibe fuera de su hábitat natural, en el extremo izquierdo. El ruso se saca un centro que firmaría el mismísimo Roberto Carlos, Tarsi se adelanta a Lebedenko y fusila a Mackay (m.68). La grada reacciona contra el banquillo casi de inmediato. Suena atronador, por primera vez, el “Cano, vete ya” y, minutos después, el “Óscar Cano, di-mi-sión”. El técnico responde dando entrada a Saverio por Isi (m.73) y a Arturo y Kuki Zalazar por Lebedenko y Quiles (m.79). El equipo, aturdido, no reacciona. Tampoco lo hace con la entrada a la desesperada de Svensson en lugar de Antoñito (m.88). Los blanquiazules acaban con un dibujo a la antigua usanza, una especie de 3-2-5, con Mackay; Pepe Sánchez, Pablo Martínez, Olabe; Rubén Díez, Mario Soriano; Svensson, Kuki Zalazar, Arturo, Lucas y Saverio. De nada vale el arrebato. El Deportivo pierde por la mínima y los cánticos contra el técnico se repiten a la conclusión del encuentro.

A la derrota se une la goleada del Alcorcón en Fuenlabrada (0-4). El liderato queda a cinco puntos vista con 30 puntos por jugar, entre ellos los tres del desplazamiento a A Malata y los de la visita alfarera a Riazor. Si Edu Docampo no acaba la temporada, Cano tampoco. El primero cae cinco jornadas después de aquella victoria, la última a los mandos de la Cultural. El segundo, ni se va ni dimite, pero es destituido después de perder en la antepenúltima jornada, en Linares, un partido que tenía ganado por 0-2 que cierra una serie calcada a la que acabó en León: dos empates y una derrota.